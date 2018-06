Markdorf Jugendbefragung mit guter Resonanz

Jugendreferenten der Stadt präsentieren im Gemeinderat die Umfrageergebnisse. Überraschend gut sei der Rücklauf gewesen: 2053 Bögen wurden verteilt, 626 kamen zurück. Ebenfalls überraschend: Das bestehende Angebot an Treffpunkten ist vielen Jugendlichen gar nicht bekannt.

Markdorf – Jan Hendrick Münzer und Ralf Waldenmayer, die Jugendbeauftragten der Stadt, haben in der Gemeinderatssitzung in der Stadthalle vor rund 200 Zuhörern die Ergebnisse der Jugendbefragung aus dem Frühjahr vorgestellt. 2053 Antwortbögen sind verteilt worden, 626 Rückmeldungen konnten ausgewertet werden. Seine Präsentation begann Münzer anschaulich. Mit den Fingern sollten die Stadträte aufzeigen, wie viele Freizeitangebote sie in ihrer Gemeinde kennen – erst für Kinder, dann für die Erwachsenen. In beiden Fällen gingen bei allen jeweils beide Hände mit allen zehn Fingern in die Höhe. Entschieden weniger Finger wurden es dann bei der dritten Gruppe, den Zwölf- bis 18-Jährigen, von denen es immerhin 2000 in der Stadt gebe, so der Jugendreferent.

Und tatsächlich konzentrierten sich die Antworten der Jugendlichen auf die Frage, wo sie sich am liebsten aufhalten in der Stadt, nur auf wenige Plätze: Zuhause, das Lemon, das Proma, der "Minikeller" und die Skaterbahn wurden am häufigsten genannt. Was Münzer überraschte, war, dass sowohl das Jugendcafé Zepp wie auch das Jugendvereinsheim neben der Skateranlage offenbar nur wenigen Jugendlichen bekannt ist. Die Bedürfnisse mit dem Angebot abzugleichen und dann gemeinsam mit den Jugendlichen Handlungsziele zu entwickeln, sei die Absicht, so Münzer, der es als Ziel seiner Arbeit formulierte, den Zwölf- bis 25-Jährigen in Markdorf eine Stimme zu geben. Und vor allem gelte es, die Jugend an den kommenden Projekten zu beteiligen. Ein gewisses Potential sei vorhanden. Das zeigen die Ergebnisse der Frage nach dem Engagement. 250 der Zwölf- bis 16-Jährigen gehen in Sportvereine, 76 in Musikvereine, 43 in Heimatvereine und 23 engagieren sich in der Feuerwehr. "Damit sind die Jugendlichen sehr breit aufgestellt", sagte Münzer. Eher zurückhaltend reagiert die Jugend, wenn es darum geht, sich aktiv für die eigenen Belange einzubringen. Ideen mag man einbringen, aber selten mehr.

Anders stellt sich die Situation bei der Trendsportanlage dar. Hier waren vor einigen Wochen recht viele Jugendliche aktiv, als es darum ging, die künftige Ausgestaltung der Anlage zu planen. Und es wurden auch schon 33 Teilnehmer für eine Projektgruppe gefunden. Dort kommt alsbald ein freier W-Lan-Zugang. Es werden Wasserspender installiert, neue Sitze aufgestellt und die Fahrbahn wird ausgebessert. Neu ist eine regelmäßige Öffnung des Jugendvereinsheims – mittwochs von 15 bis 20 Uhr –, das künftig den Namen "Skates-Open" tragen wird.

In der Diskussion sah Freie-Wähler-Chef Dietmar Bitzenhofer die Jugendlichen in einer "Holschuld". Sie seien es, die ihren Bedürfnissen Ausdruck verleihen müssten, damit die Stadt darauf reagieren könne. FW-Rätin Sandra Steffelin schlug vor, leerstehende Räume zur Verfügung zu stellen, etwa das Dosch-Haus. Und Bürgermeister Georg Riedmann nannte das geräumte VHS-Gebäude an der Ravensburger Straße als möglichen Treffpunkt für die nächsten vier Jahre. Martina Koners-Kannegießer (CDU) plädierte für eine bessere Nutzung der vorhandenen Räumlichkeiten. Uwe Achilles (SPD) schlug vor, Jugendliche nicht von Kinderpielplätzen auszuschließen. UWG-Chefin Susanne Deiters Wälischmiller erkundigte sich nach der Zusammenarbeit mit den Schulen. Die Schulen, insbesondere deren Schulsozialarbeiterinnen, seien schon jetzt Kooperationspartner, so Münzer – neben den Kirchen und dem Mehrgenerationenhaus. Er wies darauf hin, dass neue Räume für Jugendliche nur dann sinnvoll seien, wenn sie diese dann auch in eigener Regie betreiben würden.