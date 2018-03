Markdorf Josef Weber von der Historischen Narrenzunft: "Ich bin und bleibe ein Visionär"

Auf einen Kaffee mit... Josef Weber aus Markdorf, der am "Schmotzigen Dunschdig" 80 geworden und seit 60 Jahren in der Historischen Narrenzunft aktiv ist.

Herr Weber, die Kinder kennen Sie als Clown Joe beim Kinderball am Schmotzigen Dunschdig. Dieses Jahr sind Sie an diesem Tag 80 geworden und standen dennoch auf der Bühne. Was liegt Ihnen so sehr an dieser Rolle?

Oh, ich mach das seit sehr vielen Jahren, da waren meine Enkel noch klein. Die Kinder haben immer große Freud an mir. Manchmal passiert es auch unterm Jahr, dass mir zugerufen wird "Hallo, Clown Joe!". Da habe ich mir gedacht, weil auch mir das immer so viel Freude gemacht hat, warum soll ich das dieses Jahr nicht machen, bloß weil ich an diesem Tag 80 werde. Eigentlich wollte ich aufhören. Aber so lange es mir gut geht und solange die Kinder mich auf der Bühne wollen, mache ich das weiter. Ich bin so ein Kerle, für den ist die Fasnacht ganz hoch angesiedelt.

Sie sind seit 60 Jahren bei der Historischen Narrenzunft aktiv. Waren Sie schon in jungen Jahren so umtriebig?

Ja, als ich 14 Jahre alt war, hat der Hans Ströhle, der viel rumgekommen ist, g'sagt: "Bua, Du bisch 's Schaffe g'wöhnt, Du könntest gut zu de Fuhrleut komme, um den Narrebomm aus 'm Wald z' hole." Seitdem bin ich dabei. Mit einem Vesper hat man mich damals gelockt, als ich 14 war. Der Ströhle hat immer gesagt "Woischt Bua, erscht müsse m'r was schaffe, aber dann gibt's au a guets Vesper." Und ich hab mir gedacht, ein Vesper ist immer gut und ein Bier dazu noch besser. Daheim habe ich kein Bier trinken dürfen.

Moment mal, Sie waren doch erst 14?

Ach, das ist noch gar nix (lacht). Jetzt muss ich grad eine Geschichte aus dem Markdorfer Krankenhaus auspacken. Ich war zwölf Wochen im Krankenhaus wegen einem Blinddarmdurchbruch. Mit 13 war das. Es gab zwei Schwestern, eine nette junge, die immer nach "ihrem Bue" geguckt hat, und eine alte runzlige Schwester vom Kloster Hegne. Und es gab den Weinkeller unterm Krankenhaus. Da hat's immer am Samstag und Sonntag für die Kranken ein Viertele Wein gegeben und für die Kinder einen Nachtisch. Ich hab meinen Pudding gekriegt und die alte Schwester ist danach gekommen und hat gesagt "Bue, mit Gottes Gnaden darfst du ein Viertele Wein trinken, weil du wieder schaffen musst wie die Großen, wenn du heim kommst." In den ersten Tagen durfte ich gar nichts trinken, denn mit dem Blindarmdurchbruch stand es für mich wirklich Spitz auf Knopf. Da kam mir der Wein grad recht. Von da an habe ich im Krankenhaus jeden Samstag und Sonntag mein Viertele gekriegt.

Das wäre heute wohl etwas anders. Im Ernst, gehen wir zurück zum Narrenbaum. Was gibt's da für Anekdoten?

Einmal haben wir ihn früher umgemacht, vom Rosenmontag auf den Dienstag. Aber mit Genehmigung vom Zunftmeister, das war damals noch der Koners Heinz. Wir sind als Holzmacher am Rosenmontag unterwegs gewesen und haben behauptet, das gehört so zu unserem Job. Das andere Mal haben wir den Baum früher aufgestellt, weil er eigentlich erst am Fasnetssamsdig zum Narrentreffen aufgestellt werden sollte; und während der Schwenninger Heinz und der Gäng Otto schon auf dem Weg nach Ehingen zum Umzug waren, gingen wir ans Werk. Danach haben wir zum Otto gesagt, wir hätten den Baum aus seinem Wald geholt. Da ist der vielleicht wütend geworden! Wieder ein anderes Mal hat ihn jemand in der Nacht gefällt; dann hat er schon vor dem Fasnetssunntig gefehlt. Und zweimal wurde der Baum gestohlen. Wir haben ihn aber jedes Mal wieder gefunden.

Daneben sind Sie als Schirrmeister und Wagenbauer für die Fasnetswagen der vergangenen 40 Jahre verantwortlich. Haben Sie das gelernt, oder woher kommt dieses Allround-Talent?

Nein. Ich bin und bleibe ein Visionär, ich habe Ideen. Eigentlich wollte ich damals einen mechanischen Beruf erlernen. Habe das aber vom Vater aus nicht dürfen. Ich war aber immer irgendwo in einer Schmiede oder bei den Zimmersleuten, und überall hatte ich meine Nase zu vorderst. Mein Beruf war zwar Landwirt, aber das Handwerk war mein Hobby. Im Winter hatten wir auf dem Hof ja nicht so viel Arbeit, und nachdem der Ackerbau im Herbst abgeschlossen war, bin ich in einen Handwerksbetrieb bis zum Frühjahr. Der Vater hatte das zwar nicht gerne gesehen, aber er musste damit leben. Ich habe in den Anfängen meinem Bruder Albert geholfen, die Firma aufzubauen.

Dann sind Sie quasi Mitbegründer der Weber Automotive GmbH?

Ja, gewissermaßen. Dadurch, dass ich immer verschiedene Tätigkeiten ausgeübt habe und meine Finger überall im Spiel hatte und der Albert ja Werkzeugmacher gelernt hat, habe ich den Vorschlag gemacht, wir könnten uns doch selbstständig machen. Ich habe ihm damals versprochen, ich besorge uns auch einen Auftrag.

Was war denn der erste Auftrag des damaligen Kleinunternehmens Weber?

Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen (lacht). Da hat die Firma Wagner, obwohl heute eine Weltfirma, jeden Arbeitsschritt zu einem anderen kleinen Cleverle gegeben. Der eine sägte Sechs-Meter-Stangen ab, der andere musste sie Plan drehen; von da aus hat sie die Firma Wagner wieder zum nächsten gebracht, der musste acht Schweißpunkte anbringen. Dann war der Auftrag erledigt. Darauf hab ich zum Albert gesagt "Den Auftrag übernehmen wir und machen alles aus einer Hand!" Wir haben dann eine Drehbank gekauft und uns im Hühnerstall eingerichtet und jetzt kommt's! (lacht) Jetzt hat der Albert in seinem jugendlichen Leichtsinn mit 17 Jahren gemeint, er kann die sechs Meter langen Stangen in der Drehbank abstechen. Das muss man sich aber bei dieser Drehmaschine vorstellen wie eine Unwucht bei einer Waschmaschine. Jetzt ist die Drehbank im Hühnerstall rumgesprungen wie eine flatternde Henne. Wir hatten ziemliche Startschwierigkeiten, weil das Werkzeug noch nicht so recht taugte. Wir mussten gehörig improvisieren, haben aber alles hinbekommen. Irgendwann kam die Firma Wagner und hat das Material geprüft und wollte natürlich auch die Werkstatt sehen. Mir war klar, wenn die sehen, wie wir hier schaffen, kriegen wir nie wieder einen Auftrag.

Wie ist es Ihnen dann gelungen, eine Werkstattbesichtigung oder vielmehr die Besichtigung des Weber'schen Hühnerstalls zu verhindern?

Wir hatten einen ziemlich scharfen Hund. Ich bin also raus gegangen und habe gesagt, ich müsste den Hund weg sperren, weil sonst keiner in die Werkstatt käme. Dann bin ich rein und habe mich selbst verletzt; ich habe geblutet im Gesicht und überall, und habe gesagt: "Leut, mir tut's leid, ihr könnet do it rein, lueget amol mi an, der Hund, der spinnt heut völlig, wie der mi zug'richt hat." Die sind zu Tode erschrocken und wieder gegangen, aber wir haben drei weitere Aufträge bekommen.

Wenn man Sie so reden hört, glaubt man nicht, dass Sie auf 80 Lebensjahre zurückblicken. Was haben Sie in Zukunft noch alles vor?

Ich habe mich wieder für acht Tage in der Schweiz angemeldet zum Auswintern auf der Eisenbahnstrecke der Furka-Dampfbahn. Dieses Eisenbahnprojekt ist eine große Leidenschaft. Allerdings tue ich das mittlerweile in Maßen und nicht mehr in Massen. Es gab Zeiten, da haben wir Schnee geräumt von morgens um sechs bis nachts um elf. Das schaffe ich heute nicht mehr. Aber ich gehe auch noch fast jeden Tag in den Wald zum Holz machen. Jedes Mal sage ich zu mir "Josef, solange du das noch so machen kannst und solange es dir gut tut, dann mach es." Ich kann nicht in die Stube rein hocken. Das ist für mich ein verlorener Tag.

Fragen: Helga Stützenberger