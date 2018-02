Johannes Tress ist der neue Markdorfer Kirchenmusiker

Der 27-Jährige tritt die Nachfolge von Christian Ringendahl an, der in den Ruhestand geht. Er ist ab sofort auch Chorleiter des Kirchenchores St. Nikolaus.

Markdorf – Ein herzliches Willkommen mit Blumen und viel Applaus bereitete der Kirchenchor St. Nikolaus Markdorf seinem neuen Chorleiter Johannes Tress. Hoch motiviert tritt der 27-Jährige laut Mitteilung des Kirchenchores am 1. März die Nachfolge von Kirchenmusiker Christian Ringendahl an, der nach 34 Jahren in den Ruhestand geht. Johannes Tress stammt aus dem Raum Eberhardzell und hat an der Hochschule für Kirchenmusik der Diözese Rottenburg-Stuttgart Orgel und Chorleitung studiert. Unter seinem Dirigat möchte der Kirchenchor St. Nikolaus den Aufführungen seiner beliebten Orchestermessen treu bleiben und probt deshalb bereits jetzt schon die „Missa in B“ von Franz Schubert für das feierliche Hochamt an Ostern. Mit dem Generationswechsel in der Chorleitung blickt der Kirchenchor zuversichtlich in die Zukunft und freut sich jederzeit über neue Sängerinnen und Sänger.