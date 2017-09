Markdorf Joachim Heilmaier wird im Gemeinderat begrüßt

Bürgermeister Georg Riedmann hat Joachim Heilmaier in der gestrigen Sitzung als neues Mitglied im Gemeinderat begrüßt. Heilmaier folgt bei den Freien Wählern auf Markus Brutsch, der seinen Sitz aus gesundheitlichen Gründen aufgegeben hat.

Mit wenigen feierlichen Worten wurde er dabei auch auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Amtspflichten verpflichtet. Für Heilmaier ist das nichts Neues, er saß bereits bis 2014 für die Freien Wähler im Gemeinderat. Jetzt folgt er auf Markus Brutsch, der sein Mandat aus gesundheitlichen Gründen niederlegte. Der Gemeinderat hat bereits in der vergangenen Sitzung am 25. Juli festgestellt, dass nichts gegen Heilmaiers Verpflichtung spricht, jetzt nahm er erstmals wieder an einer Sitzung teil. Dafür wurde seine Verpflichtung kurzfristig einem anderen Tagesordnungspunkt vorgezogen.

"Herzlich willkommen in diesen Reihen", sagte Bürgermeister Riedmann, der Heilmaier zu Beginn seiner Amtszeit bereits kurz kennen gelernt habe. Als Präsent überreichte er für den Anfang einige Nachschlagewerke. Mit Heilmaiers Neueintritt wurden auch die Mitglieder und Stellvertreter der Ausschüsse neu bestellt: Er sitzt im Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Forstwirtschaft. Stellvertretend ist er im Technischen Ausschuss, Verwaltungsausschuss sowie im Gemeindeverwaltungsverband Markdorf tätig.