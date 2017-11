Markdorf Jetzt soll die Blaue Zone kommen

Der Markdorfer Gemeinderat entscheidet am Dienstag über eine Parkzeitbeschränkung in der Innenstadt

Markdorf – Schon lange ist sie in der Diskussion, nun soll sie in einer ersten Stufe zeitnah eingeführt werden: Der Gemeinderat befindet in seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 14. November, über die Einrichtung einer Blauen Zone im Innenstadtbereich. Vorgesehen ist eine Parkzeitbeschränkung per Parkscheibe mit einer Höchstparkdauer von zwei Stunden und zwar entlang der Hauptstraße, auf dem Marktplatz, in der Tiefgarage Biberacherhofstraße (West III) sowie am Stadtgraben vor dem Übergang in die Gehrenbergstraße und auf den Stellplätzen gegenüber der Stadthalle beim Eiscafé Capri. Die Beschränkung soll montags bis freitags von 8 Uhr bis 18 Uhr und samstags von 8 Uhr bis 13 Uhr gelten. Ausgenommen von der Blauen Zone in ihrer ersten Phase werden die Tiefgaragen Post und Bischofsschloss und die Parkplätze an der Stadthalle bleiben. Damit möchte die Verwaltung zunächst noch den Berufspendlern in der Innenstadt entgegenkommen. Zu einem späteren Zeitpunkt, so sehen es die Pläne zumindest vor, könnte die Blaue Zone jedoch ausgeweitet werden. Eine gewisse Anzahl an unbeschränkten Innenstadt-Parkplätzen soll aber auch bei einer ausgeweiteten Variante noch verbleiben.

Verantwortlich für die Konzeption im Auftrag der Stadt ist das Ingenieurbüro Brenner Bernard (Aalen), das federführend auch das städtische Verkehrsentwicklungskonzept erstellt. Die Vertreter des Einzelhandels seien im Rathaus bereits über das Vorhaben informiert worden, heißt es in der Sitzungsvorlage der Verwaltung. 18 Händler seien der Einladung gefolgt, die Resonanz sei "überwiegend positiv" gewesen. Die Eigentümer der Parkflächen am Neukauf Sulger in der Mangoldstraße und der Tiefgarage im Proma hätten signalisiert, dass sie die Parkbegrenzung ebenfalls beantragen würden, sollte die Regelung umgesetzt werden. Mit dem Landratsamt als zuständiger Behörde hat die Stadt sich bereits im Vorfeld verständigt. Fällt der Gemeinderat am Dienstag den Beschluss, müsste die Stadt beim Kreis lediglich noch den formellen Antrag einreichen. Die Sitzung im Rathaus ist öffentlich und beginnt um 18 Uhr.