Markdorf Jetzt kann der Krötenzug beginnen

Der BUND-Ortsverein hat an der Straße bei Autenweiler einen Amphibienzaun aufgestellt und führt Statistik, wie viele Tiere in Eimern auf die andere Straßenseite getragen werden.

Markdorf (büj) Der Markdorfer Ortsverein des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hat am Dienstagmorgen an Ostseite der Kreisstraße 7744 von Markdorf nach Grünwangen einen Krötenzaun aufgestellt. Auf einer Länge von 350 Metern hält eine etwa 40 Zentimeter hohe Folie aus festem Kunststoff die Amphibien davon ab, die Fahrbahn zu queren. Sie streben nun aus ihren Winterquartieren an der Gehrenbergflanke kommend zu Laichplätzender in einer nahen Senke.

"Noch ist es zu kalt, noch haben die Kröten ihre Körperfunktionen in einer Art Winterstarre gänzlich heruntergefahren im gefrorenen Boden", erklärt BUND-Mitglied Albin Ströbele. Gemeinsam mit Fulco Rid, Klaus Grünewald und Franz Kieferle kümmert er sich um den Aufbau des Amphibien-Schutzzauns. Die Männer wickelten die vom Landratsamt angelieferte Rolle mit der dunkelgrauen Folie ab und schlugen dann alle anderthalb Meter einen Stahlstift ins Erdreich.

Anders als in den Jahren zuvor mussten am Dienstag keine Löcher für die Eimer ausgehoben werden, in denen sich die Kröten sammeln, wenn sie – auf der Suche nach einem Loch im "Zaun" – die Folie entlangkriechen. Denn die Auffangeimer hatten die BUND-Aktiven bereits vor vier Wochen in fest installierten und bislang mit Deckeln verschlossenen Röhren versenkt.

"Sie sind später dran als üblich", erklärt Klaus Grünwald. Die Krötenwanderung beginne oftmals schon in den letzten Februartagen. Diese Tage aber waren dieses Jahre von einem Kälteeinbruch mit strengen Frösten geprägt. Auf ihren Weg über die Kreisstraße bei Autenweiler werden sich die Amphibien deshalb wohl erst in den nächsten Tagen aufmachen, vermutet Grünewald, der eine Statistik führt, wie viele Tiere täglich in den Eimern auf die andere Straßenseite getragen werden müssen. Morgens und abends startet der Eimer-Transport.

Der BUND sucht noch Helfer für den Eimer-Transport; Kontakt unter Tel. 0 75 44/44 94.