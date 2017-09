Markdorf Jamaika liegt auch in Markdorf

Bundestagswahl: Das vorläufige Endergebnis für die Stadt hängt bis 21.30 Uhr. Die CDU stürzt ab, Grüne und FDP legen hingegen deutlich zu. Herbe Verluste muss auch die SPD hinnehmen. Die AfD hingegen bleibt knapp unter der Zehn-Prozent-Marke.

Warten heißt das Gebot der Stunde am Sonntagabend in Markdorf: Um kurz vor 20 Uhr sind 14 der 15 Wahlbezirke ausgezählt, der letzte hängt. Und das dann sehr lange. Im Sitzungssaal im Rathaus herrscht zwischenzeitlich Ratlosigkeit. Das vorläufige Endergebnis lässt noch eine ganze Weile auf sich warten. Um 21.29 Uhr geht es dann schließlich raus ans Landratsamt und an die Medien.

Als das Markdorfer Ergebnis feststeht, ist klar: FDP und Grüne gewinnen stark, die CDU stürzt ab, bleibt aber mit Abstand stärkste Partei. Federn lassen muss auch die SPD, die AfD kratzt knapp an der 10-Prozent-Marke. In der Elefantenrunde in Berlin ist das Wort "Jamaika-Koalition" der Begriff des Abends: Wird es erstmals eine schwarz-grün-gelbe Bundesregierung geben? Die Zeichen deuteten bereits am Sonntagabend darauf hin. Diese Frage haben die Markdorfer für sich schon beantwortet: Ganz offensichtlich wünschen sich die Wahlbürger der Stadt ein stärkeres Gewicht für FDP und Grüne. Hier würde es rechnerisch satt für eine CDU/Grüne/FDP-Koalition reichen.

Zunächst einmal freue sie sich über die hohe Wahlbeteiligung von 80,9 Prozent, sagt die CDU-Stadtverbandsvorsitzende Susanne Schwaderer und darüber, "dass die AfD auch in Markdorf deutlich hinten liegt". Den CDU-Abrutsch um knapp elf Prozentpunkte von 47,6 Prozent in 2013 auf nun 36,7 Prozent findet sie schade, andererseits zeige das gute persönliche Abschneiden von Lothar Riebsamen (39,4 Prozent), dass er gute Arbeit in Berlin leiste. Das SPD-Ergebnis findet Schwaderer "schockierend". Doppelt freut sich CDU-Fraktionschefin Susanne Sträßle: "Für Riebsamen über sein Direktmandat und darüber, dass Angela Merkel Kanzlerin bleibt."

"Wenigstens ein gutes Ergebnis", kommentiert hingegen ein enttäuschter SPD-Fraktionschef Uwe Achilles den Ausgang der Wahl beim Blick auf die AfD-Zahlen: Mit 9,9 Prozent bleibt die rechte Protestpartei zumindest in Markdorf gerade noch einstellig. "Alles andere als erfreulich" sei das Ergebnis für die SPD, die in Markdorf von 19,0 in 2013 auf 14,5 Prozent abgerutscht ist. Wenn man sehe, was die große Koalition unter Beteiligung der SPD in den vergangenen vier Jahren geleistet habe, entspreche das nicht seinen Erwartungen, bekennt Achilles. Das gute Erststimmenergebnis von 18,6 Prozent für Leon Hahn zeige aber zumindest, dass der junge SPD-Kandidat einen sehr engagierten und kompetenten Wahlkampf geführt habe.

Zufrieden mit dem grünen Ergebnis von 15,9 Prozent (2013: 12,8 Prozent) zeigt sich UWG-Fraktionschefin Susanne Deiters Wälischmiller – "bis auf die AfD", sagt auch sie: "Das kränkt mich wirklich und macht mir auch Sorgen". Erstaunt sei sie über das starke FDP-Abschneiden von 13,2 Prozent in Markdorf (2013: 6,1 Prozent). Ihr UWG-Kollege, der Ittendorfer Ortsvorsteher Bernhard Grafmüller, hebt die besonders hohe Wahlbeteiligung im Teilort hervor. Der CDU gratuliere er zu ihrem Ittendorfer Ergebnis von rund 48 Prozent.

Einen über die Region hinaus gefassten Blick auf die Wahl unternimmt am Sonntagabend im Ratssaal Dietmar Bitzenhofer, der Fraktionschef der Freien Wähler in Markdorf. Er sei "beunruhigt, dass der Rechtsruck nun auch in Deutschland angekommen ist", kommentiert er die 13 Prozent der AfD im Bund. Über die hohe Wahlbeteiligung in Markdorf – 2013 lag sie bei 76,8 Prozent – könnte man erfreut sein, doch sie resultiere zu einem großen Teil sicher auch aus einem hohen Prozentsatz an Protestwählern, die vor vier Jahren der Wahl noch ferngeblieben seien, meint der Stadtrat.