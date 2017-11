Markdorf Jamaika-Aus: Am Gehrenberg geben sich nicht alle entsetzt

Was denken die Bürger und Kommunalpolitiker über den von der FDP ausgelösten Abbruch der Sondierungsgespräche für eine Regierungskoalition? Der SÜDKURIER hat sich umgehört – und manch überraschende Meinung eingeholt

"Es ist traurig", kommentiert Uli Vollmer, ehemaliger Leiter der Musikschule Markdorf, das Ende der Verhandlungen. "Diese Koalition wäre einen Versuch wert gewesen, weil es sie bisher noch nie gab und weil sie bunt gewesen wäre", so der 67 Jährige. Für ihn kam das Ende der Gespräche nicht überraschend. "Es war immer ein hauchdünner Faden, an dem diese Verhandlungen hingen." Am ehesten wünsche er sich nun eine Minderheitsregierung. "Der Vorteil ist, dass man Mehrheiten immer wieder organisieren und einen Konsens erzielen muss. Dadurch können mehr politische Meinungen in Entscheidungsprozesse einfließen".

Lisa Wegmann, Studentin aus Riedheim, sieht Neuwahlen als den besseren Weg. "Es geht ja die Angst um, dass die AfD dann mehr Stimmen bekommen würde, aber das glaube ich nicht." Sie ist sich sicher, da in ihren Augen der Abbruch nicht für das Versagen der Parteien spricht, sondern für deren grundverschiedene Ausrichtung. "Ich gehe davon aus, dass die AfD vornehmlich nur aus Protest gewählt wurde und dass sie deshalb bei Neuwahlen weniger Stimmen erzielt", so die 20-Jährige. Ein dadurch neu entstehendes Mehrheitsgefüge könne sich positiv auf neue Koalitionsverhandlungen auswirken.

Auch Harald Kirmse, Gastronom aus Markdorf, vermutet, dass das Land um Neuwahlen nicht herumkommen wird. "Ich hatte bis zuletzt gehofft, dass es funktioniert. Aber Politik ist wie eine Ehe", so der 64-Jährige, "man muss immer Kompromisse eingehen". Was das betrifft, findet er, habe sich der FDP-Vorsitzende Christian Lindner zu leicht aus der Affäre gezogen: "Es ging letztendlich nur darum, sich zu profilieren", vermutet er. Gabriele Rath, Deutschlehrerin aus Markdorf, hingegen versteht Lindners Rückzug. "Ich finde es nicht schlecht, wenn einer die Dinge realistisch sieht", sagt die 57-Jährige. Zwar müsse man in solchen Verhandlungen Kompromisse eingehen, jedoch sollte man seine eigenen Positionen nicht verraten. "Man wählt Parteien ja für ihr Programm, wenn davon nach nicht mehr viel übrig bleibt, ist das schlecht". Über das Aus für Jamaika ist sie nicht traurig: "Das Resultat wäre dann ja ein Vier-Parteien-Brei gewesen".

"Ich frage mich, ob das Scheitern der Koalitions-Sondierung nicht auch an der sturen Haltung von Herrn Seehofer gelegen haben könnte", meint Ines Velten, ehemalige Vorsitzende des Fördervereins zur Erhaltung der Kulturdenkmäler. "Insbesondere beim Familiennachzug ist er mir sehr beharrlich vorgekommen. Insgesamt aber stellt sich die Frage, ob den Verhandelnden klar ist, dass durch ihr Scheitern nun große Kosten auf uns zukommen."

"Zugegeben, so ganz viel Ahnung von Politik habe ich ja nicht", sagt Roland Döring, Kronen-Wirt und Buchautor. "Aber ich glaube nicht, dass sich die Herrschaften von der FDP im Klaren sind, welch gewaltigen Sprung sie bei der Wahl gemacht haben. Auf über zehn Prozent haben sie‘s geschafft, obwohl sie in der Legislaturperiode davor gar nicht im Bundestag vertreten waren." Jamaika wäre eine "sehr interessante Konstellation" gewesen, meint er.

"Ich bin wirklich sehr enttäuscht", bekennt die UWG-Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat, Susanne DeitersWälischmiller: "Ich hätte von der FDP mehr Durchhaltevermögen erwartet. Wie soll ein vereintes Europa gemeinsam stark werden, wenn schon diese drei Verhandlungsgruppen nicht zusammenkommen?" Realistisch sieht es SPD-Fraktionschef Uwe Achilles: "Wenn man die Spannweite von CSU und Grünen nimmt, hätte es mich überrascht, wenn das funktioniert hätte." Aber auch er mahnt: "Wir können die Bürger nicht so lange wählen lassen, bis es uns Parteien passt. Wir haben auch noch eine Verantwortung dem Land gegenüber." Klare Worte findet CDU-Chefin Susanne Sträßle: "Ich hatte den Eindruck, dass alle Beteiligten auf einem guten, wenn auch nicht einfachen gemeinsamen Weg sind. Alle Parteien haben meiner Meinung nach ihre staatspolitische Verantwortung zur Regierungsbildung über ihre parteipolitische zu stellen. Die SPD kam bisher ihrer Verantwortung nicht nach, die FDP lässt kurz vor dem Ziel die Verhandlungen platzen. Das ist verantwortungslos und respektlos gegenüber den Wählern."

Bürgermeisterstimmen

Martin Rupp (Bermatingen): „Der Abbruch der Sondierungsgespräche kam zwar nicht völlig überraschend, er hat mich aber letztlich trotzdem geschockt und zugegeben auch sehr geärgert. Man kann jetzt nur hoffen und ich persönlich erwarte das auch, dass sich alle Parteien ihrer Verantwortung für unser Land bewusst sind und im engen Austausch mit dem Bundespräsidenten alle Optionen für eine Regierungsbildung nochmals zeitnah und ernsthaft überprüfen.“ Fabian Meschenmoser (Deggenhausertal): „Ich war sehr überrascht, als ich vom Aus der Jamaika-Sondierungen gehört habe und hoffe, dass sich alle bewusst werden, dass sie Verantwortung für das gesamte Land tragen.“