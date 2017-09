Markdorf Ittendorfer Kreisverkehr ist drei Tage gesperrt

Ab 13. Oktober, 10 Uhr, bis Sonntag, 15. Oktober, um 7 Uhr wird der Kreisverkehr in Markdorf an der Bundesstraße 33 und der Landesstraße 205 (Ravensburger/Ittendorfer Straße) gesperrt. Das teilt das Landratsamt mit.

Instandhaltungsarbeiten machen die Sperrung für drei Tage notwendig. Die Fahrtrichtungen Ravensburg und Meersburg werden über die Bernhard- und Gutenbergstraße umgeleitet. Aus Salem kommend wird der Verkehr über Ahausen und Ittendorf umgeleitet. Der Verkehr aus Grünwangen wird über Bermatingen, Ahausen und Ittendorf umgeleitet. Des Weiteren könne der örtliche Verkehr die Haupt- und die Hahnstraße nutzen. Auf der Bernhard- und der Hahnstraße wird in dieser Zeit ein Halteverbot angeordnet. Die Anwohner werden gebeten, ihre Fahrzeuge auf anderen Parkmöglichkeiten abzustellen. Die Sperrung sei aufgrund von Beschädigungen in dem bituminösen Asphaltoberbau notwendig, so die Behörde. Die Asphaltschichten weisen Aufbrüche und große Risse auf. Deshalb müssen die Asphaltschichten abgefräst werden und entsprechend neu eingebaut werden. Der Kreisverkehrsplatz kann nur unter einer Vollsperrung instandgesetzt werden. Bei Schlechtwetter ist ein Ersatztermin für den 20. bis 22. Oktober 2017 vorgesehen. Das Straßenbauamt des Bodenseekreises bittet um Verständnis für die Beeinträchtigung.