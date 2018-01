Markdorf Ittendorfer Feuerwehr mit Personalproblemen

Die Werbung um Ehrenamtliche wird Schwerpunkt der Ittendorfer Feuerwehrabteilung im Jahr 2018.

Die Mannschaftsstärke der Freiwilligen Feuerwehr Markdorf, Abteilung Ittendorf, stand im Mittelpunkt der Jahresversammlung, die im Bürgerhaus in Ittendorf stattfand. Abteilungskommandant Karl-Heinz Alber betonte: "Das Wichtigste muss darin bestehen, neue Mitglieder für das Ehrenamt Feuerwehr in Ittendorf zu gewinnen." Denn ohne zusätzliches Personal werde es nicht gelingen, die gestellten Aufgaben zu erfüllen. Dies sei eine Mammutaufgabe für die Zukunft, bei der ein durchdachtes Konzept, aber auch der Einsatz Aller benötigt werde. Im Jahr 2017 hatte die Wehr vier Einsätze und 23 Übungen absolviert. Nachdem im vergangenen Jahr ein neuer Mannschaftstransportwagen (MTW) beschafft worden war, soll nun die Beschaffung Löschfahrzeugs LF8/6 in Angriff genommen werden.

Gesamtkommandant Daniel Kneule aus Markdorf sagte zu den Feuerwehrleuten: "Wir haben in Ittendorf personell eine sehr dünne Decke und wir wollen, dass es in Ittendorf wieder aufwärts geht." Er kündigte an, ein Konzept zu erarbeiten und das Thema Werbung voranzutreiben. Am besten sei immer noch die persönliche Werbung durch die Feuerwehrkameraden selbst in Familie, Verwandtschaft und bei Bekannten und Freunden. Kneule freute sich aber auch, dass von den 14 aktiven Wehrmännern der Ittendorfer Abteilung zwölf zur Jahresversammlung gekommen waren. Der Ittendorfer Ortsvorsteher Bernhard Grafmüller sah durchaus auch den Bedarf an zusätzlichen Feuerwehrleuten. Er unterstrich jedoch: "Bei 710 Einwohnern in Ittendorf sind 14 aktive Feuerwehrleute im Verhältnis ein guter Schnitt. Trotzdem gilt als Ziel, neue Mitglieder zu werben."

Bei den turnusmäßigen Wahlen wurden Karl-Heinz Alber als Abteilungskommandant und Sebastian Veith als dessen Stellvertreter in ihren Ämtern bestätigt. In den Abteilungsfeuerwehrausschuss wurden von den Mitgliedern Markus Bucher, Matthias Fecht und Martin Mayer gewählt. Die zuvor in offener Abstimmung gewählten Schriftführer Phillip Asprion und Nadine Alber sind Kraft ihres Amtes im Feuerwehrausschuss, jedoch ohne Stimmrecht.