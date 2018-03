Markdorf In zwei Monaten ist in Markdorf die Parkscheibe Pflicht

In zwei Monaten ist in Markdorf die Parkscheibe Pflicht

Die Beschilderung für die neue Blaue Zone in der Innenstadt wird im Mai angebracht werden. Was bedeutet das für die Autofahrer? Wird es Kulanzregelungen geben? Wo kann man parken, wenn man für mehr als zwei Stunden einen Parkplatz benötigt? Der SÜDKURIER hat dazu Ordnungsamtsleiter Jürgen Hess befragt.

Markdorf – Auf dem Ortseingangsschild von Markdorf wirbt die Stadt mit ihren kostenfreien Parkplätzen, die Autofahrer zeitlich unbegrenzt nutzen können. Zumindest mit Letzterem ist demnächst Schluss: Die Blaue Zone kommt bald. Dann ist das Parken genau zwei Stunden mit der allseits bekannten Parkscheibe möglich (siehe Infokasten).

Derzeit ist das Ordnungsamt mit den Vorbereitungen der neuen Parkzone beschäftigt. Vorab klärt Ordnungsamtsleiter Jürgen Hess auf Anfrage des SÜDKURIER wichtige Fragen: Wie ist der aktuelle Stand der Vorbereitungen? Wie stark kontrolliert die Stadtverwaltung in der Anfangszeit? Oder auch: Wo können Autofahrer ihre Fahrzeuge dann noch ohne Parkscheibe abstellen?

Die Vorbereitungen: Den Antrag zur Beschilderung der Blauen Zone hat Jürgen Hess bereits an die zuständige Straßenverkehrsbehörde im Landratsamt gestellt: "Voraussichtlich noch in diesem Monat wird ein Ortstermin stattfinden, bei dem Details zur Beschilderung geklärt werden", sagt er. Sobald die verkehrsrechtliche Anordnung der Behörde vorliegt werde die Stadtverwaltung die Schilder bestellen. Hess betont: "Wenn die Schilder aufgestellt sind, ist die Neuregelung wirksam." Dabei hat der Ordnungsamtsleiter seinen Zeitplan fest im Blick: Dem zufolge wird mit der Beschilderung im Frühjahr gestartet, voraussichtlich im Mai. Dabei möchte der Ordnungsamtsleiter die Öffentlichkeit nicht außen vor lassen. Noch bevor die Beschilderung beginnt, werde die Stadtverwaltung über die Einführung der Blauen Zone informieren, unter anderem im Amtsblatt und auf dem Internetauftritt der Stadt.

Den Antrag zur Beschilderung der Blauen Zone hat Jürgen Hess bereits an die zuständige Straßenverkehrsbehörde im Landratsamt gestellt: "Voraussichtlich noch in diesem Monat wird ein Ortstermin stattfinden, bei dem Details zur Beschilderung geklärt werden", sagt er. Sobald die verkehrsrechtliche Anordnung der Behörde vorliegt werde die Stadtverwaltung die Schilder bestellen. Hess betont: "Wenn die Schilder aufgestellt sind, ist die Neuregelung wirksam." Dabei hat der Ordnungsamtsleiter seinen Zeitplan fest im Blick: Dem zufolge wird mit der Beschilderung im Frühjahr gestartet, voraussichtlich im Mai. Dabei möchte der Ordnungsamtsleiter die Öffentlichkeit nicht außen vor lassen. Noch bevor die Beschilderung beginnt, werde die Stadtverwaltung über die Einführung der Blauen Zone informieren, unter anderem im Amtsblatt und auf dem Internetauftritt der Stadt. Die Dauerparker: Drei Viertel aller in Markdorf parkenden Autofahrer bleiben laut einer Studie nicht länger als eine Stunde auf einem Stellplatz. Dem entgegen stehen 14 Prozent Langzeitparker, ein Teil davon Pendler, die ihren Parkplatz mitten in der Innenstadt haben. Jürgen Hess weiß genau, wo diese Dauerparker nach Einführung der Kurzzeitparkzone stehen werden: "Sie weichen auf die angrenzenden Parkmöglichkeiten in der Nähe der Innenstadt aus." Der Ordnungsamtsleiter erwartet aber nicht, dass dadurch große Probleme entstehen: "Die für Dauerparker zu Fuß zurückgelegten Strecken sind zumutbar." Hess verbindet mit der Blauen Zone aber nicht nur einen gewissen Fußmarsch für Dauerparker, sondern auch eine Hoffnung, nämlich, "dass einige der in der Innenstadt Beschäftigten auf andere Verkehrsmittel ausweichen." Konkret meint er damit das Fahrrad und den Öffentlichen Personennahverkehr.

Drei Viertel aller in Markdorf parkenden Autofahrer bleiben laut einer Studie nicht länger als eine Stunde auf einem Stellplatz. Dem entgegen stehen 14 Prozent Langzeitparker, ein Teil davon Pendler, die ihren Parkplatz mitten in der Innenstadt haben. Jürgen Hess weiß genau, wo diese Dauerparker nach Einführung der Kurzzeitparkzone stehen werden: "Sie weichen auf die angrenzenden Parkmöglichkeiten in der Nähe der Innenstadt aus." Der Ordnungsamtsleiter erwartet aber nicht, dass dadurch große Probleme entstehen: "Die für Dauerparker zu Fuß zurückgelegten Strecken sind zumutbar." Hess verbindet mit der Blauen Zone aber nicht nur einen gewissen Fußmarsch für Dauerparker, sondern auch eine Hoffnung, nämlich, "dass einige der in der Innenstadt Beschäftigten auf andere Verkehrsmittel ausweichen." Konkret meint er damit das Fahrrad und den Öffentlichen Personennahverkehr. Die Kontrollen: Furcht vor Strafzetteln muss am Anfang noch kein Autofahrer haben. In der Eingewöhnungsphase werde das Ordnungsamt nicht jeden Verstoß ahnden, sondern es meist bei einem freundlichen Hinweis belassen, so Jürgen Hess. Das gilt jedoch nicht für alle: "Vorsätzliche Verstöße von Dauerparkern werden wir jedoch bereits von Anfang an ahnden." Wie lange die Eingewöhnungsphase dauern wird, kann Jürgen Hess nicht sagen: "Wir machen es davon abhängig, wie die Autofahrer mit der Neuregelung zurechtkommen." Das entscheide das Ordnungsamt zu gegebener Zeit. Die Stadt sieht eine Eingewöhnungszeit vor, jedoch betont Jürgen Hess: "Die mit Verkehrszeichen bekannt gegebene Regelung – Parken mit Parkscheibe, Höchstparkdauer zwei Stunden – muss von Anfang an von jedem Verkehrsteilnehmer beachtet werden."

Furcht vor Strafzetteln muss am Anfang noch kein Autofahrer haben. In der Eingewöhnungsphase werde das Ordnungsamt nicht jeden Verstoß ahnden, sondern es meist bei einem freundlichen Hinweis belassen, so Jürgen Hess. Das gilt jedoch nicht für alle: "Vorsätzliche Verstöße von Dauerparkern werden wir jedoch bereits von Anfang an ahnden." Wie lange die Eingewöhnungsphase dauern wird, kann Jürgen Hess nicht sagen: "Wir machen es davon abhängig, wie die Autofahrer mit der Neuregelung zurechtkommen." Das entscheide das Ordnungsamt zu gegebener Zeit. Die Stadt sieht eine Eingewöhnungszeit vor, jedoch betont Jürgen Hess: "Die mit Verkehrszeichen bekannt gegebene Regelung – Parken mit Parkscheibe, Höchstparkdauer zwei Stunden – muss von Anfang an von jedem Verkehrsteilnehmer beachtet werden." Die Parkhäuser: Die Parkhäuser Biberacherhofstraße und am Proma sowie die Obergeschosse der Parkhäuser Poststraße und Bischofsschloss werden in die Kurzzeitparkzone aufgenommen, erklärt Jürgen Hess. Dabei weist der Ordnungsamtsleiter auf eine wichtige Tatsache hin: "Innerhalb der privaten Parkhäuser Biberacherhofstraße und Proma gibt es reservierte und angemietete Stellplätze, die keine öffentlichen Verkehrsflächen darstellen." Dort gelte keine Parkscheibenregelung und somit auch nicht die Blaue Zone. Als gänzlich privaten Parkplatz nimmt die Stadt noch die Stellfläche vor dem Edeka in die Kurzzeitparkzone auf. Hingegen werden der Parkplatz an der Sparkasse und das Parkhaus West III nicht in die Blaue Zone aufgenommen.

Die Parkhäuser Biberacherhofstraße und am Proma sowie die Obergeschosse der Parkhäuser Poststraße und Bischofsschloss werden in die Kurzzeitparkzone aufgenommen, erklärt Jürgen Hess. Dabei weist der Ordnungsamtsleiter auf eine wichtige Tatsache hin: "Innerhalb der privaten Parkhäuser Biberacherhofstraße und Proma gibt es reservierte und angemietete Stellplätze, die keine öffentlichen Verkehrsflächen darstellen." Dort gelte keine Parkscheibenregelung und somit auch nicht die Blaue Zone. Als gänzlich privaten Parkplatz nimmt die Stadt noch die Stellfläche vor dem Edeka in die Kurzzeitparkzone auf. Hingegen werden der Parkplatz an der Sparkasse und das Parkhaus West III nicht in die Blaue Zone aufgenommen. Die Anzahl: Die Gehrenbergstadt besitzt im Stadtkern genau 857 Stellplätze. Von dieser Gesamtanzahl liegen fast 380 innerhalb der neuen Kurzzeitparkzone in der Innenstadt. Nach der Einführung der Blauen Zone sind Parkplätze ohne Parkscheibe unter anderem in der Bahnhofsstraße zu finden.

Die Blaue Zone

Für die Gehrenbergstadt ist die Kurzzeitparkzone bisher als eine kleinere Lösung für die Innenstadt geplant. Die Regelung gilt in der Woche von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr und am Samstag von 8 bis 13 Uhr. In die Blaue Zone nimmt die Stadtverwaltung den Bereich um den Marktplatz, die Stellfläche am Stadtgraben und die Haupt- sowie Biberacherhofstraße auf. Außerdem die genannten privaten und städtischen Parkhäuser und -plätze. Durch die Zwei-Stunden-Regelung ließen sich so zu Spitzenzeiten, etwa um 10 Uhr, bis zu 124 Autos aus der Innenstadt verdrängen. In Zukunft wäre eine Ausweitung der Blauen Zone auf den Bahnhof denkbar, sagte Gutachter Dirk Kopperschläger vom Aalener Büro Brenner Bernard bereits im September.