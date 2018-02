Markdorf In Markdorf ist das Thema Gehwegbreite ein Zankapfel

Die Kreisgruppe des Verkehrsclub Deutschland (VCD) kritisiert die Stadtverwaltung, sie würde neue Gehwege an der Eisenbahnstraße und im Gewerbegebiet Riedwiesen ohne zwingende Gründe mit dem schmalen Mindestmaß von 1,5 Metern planen. Dem widerspricht man im Rathaus. In beiden Fällen sei die Planung durchaus begründet, heißt es. Der VCD fordert generell eine einheitliche Gehwegbreite von mindestens 2,5 Metern.

Markdorf – Die Kreisgruppe Bodensee des Verkehrsclub Deutschland (VCD) übt Kritik an der Stadtverwaltung. Stein des Anstoßes sind die aktuellen Pläne der Stadt hinsichtlich der Entwicklung der neuen Gewerbegebiete Eisenbahnstraße und Riedwiesen IV. In den Riedwiesen plant die Stadt, Gehwege mit der gesetzlichen Mindestbreite von 1,5 Metern anzulegen, an der Eisenbahnstraße wird es wegen der dort beengten Verhältnisse vermutlich ebenfalls darauf hinauslaufen. In der Bürgerfrageviertelstunde des Gemeinderats vergangene Woche hatte Frieder Staerke bereits nachgehakt und eben diese Auskünfte erhalten. Nun meldet er sich als Mitglied der VCD-Kreisgruppe mit einer Pressemitteilung zu Wort.

Der VCD fordere, Fußwege "grundsätzlich in einer ausreichenden Breite von mindestens 2,5 Metern zu bauen", schreibt Staerke. Er bezieht sich dabei auf die empfohlene Mindestbreite von 2,5 Metern in den "Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen" (siehe Infokasten), die vom Land 2016 eingeführt worden sei. Diese Breite sei nötig, um die ungehinderte Begegnung von Fußgängern mit Rollator, Kinderwagen oder Rollstuhl zu ermöglichen und den erforderlichen Sicherheitsabstand zur Straße einzuhalten. Eine Breite von 2,5 Metern sei auch "ein wichtiger Beitrag zur Schaffung barrierefreier Ortschaften und Innenstädte". Wenn man zu zweit nebeneinander gehen könne, mache das den Fußverkehr "deutlich angenehmer und attraktiver", argumentiert Staerke. Die Stadt plane aber leider neue Fußwege mit nur 1,5 Metern Breite und dies ohne zwingende Gründe.

Im Rathaus sieht man das natürlich anders. Zumindest an der Eisenbahnstraße gebe es zwingende Gründe, auch wenn er persönlich dort durchaus eine Notwendigkeit für einen 2,5 Meter breiten Gehweg sehe, sagt Bauamtsleiter Michael Schlegel auf Anfrage unserer Zeitung. Doch erstens habe die Stadt die Gewerbefläche von der Bahn erworben und für viel Geld hergerichtet und zweitens brauche man Mindestabstände zur Bahnlinie und zu den Grundstücksgrenzen. Zugleich aber benötige man bei Gewerbeflächen aufgrund der Hallen eine gewisse Tiefe der Grundstücke. "Da ist dann ein Meter mehr oder weniger schon viel", gibt Schlegel zu bedenken. Beim Gewerbegebiet Riedwiesen hingegen gehe es um einen Bereich, der nie eine Hauptdurchgangsstraße oder ein klassischer Fußgängerbereich werden würde. Aus diesem Grund sehe man in der Verwaltung dort auch nicht die Notwendigkeit für 2,5 Meter breite Gehwege.

Grundsätzlich, so Schlegel, prüfe die Verwaltung intern stets, ob Gehwege in 2,5 Metern Breite angelegt werden könnten. Dies müsse aber von Fall zu Fall entschieden werden, auch unter Einbeziehung von Fach- oder Ingenieurbüros. "Über Vorschläge wie die von Herrn Staerke bin ich immer dankbar", betont Schlegel. Wunsch und Machbarkeit seien aber manchmal zweierlei.

Auch zum heftig kritisierten Familienheim-Fall bezieht Schlegel Stellung. Im Gemeinderat hatte er zum schmalen Gehweg an der Mangoldstraße angemerkt, dass dies auch für ihn "nicht befriedigend" sei. Andererseits sei die Genossenschaft an der Ittendorfer Straße der Stadt entgegengekommen. Dort habe das Unternehmen zu den 1,5 Metern Breite auf städtischem Grund von seinem Grundstück noch einen Meter abgegeben, so dass der Gehweg nun 2,5 Meter breit angelegt werden könne.

Die Gehwegbreite

In den "Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen" (RASt), die 2007 von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (Köln) herausgegeben wurden, wird noch die einst gebräuchliche Mindestbreite von 1,50 Metern zitiert. Die sei aber nur für "beengte dörfliche Hauptstraßen mit geringem Fußverkehrsaufkommen" (RASt 5.1.2) vorgesehen. Bis in die 70er Jahre galt dies aber noch als die allgemein übliche Breite für Gehwege. Seit vielen Jahren, so die Forschungsgesellschaft, werde jedoch als Grundmaß für den Verkehrsraum des Fußverkehrs der Begegnungsfall herangezogen. Dieses Grundmaß wird in den Richtlinien mit 1,80 Metern definiert, hinzu kommen 0,50 Meter Sicherheitsabstand zur Straße und 0,20 Meter Mindestabstand zu einer Einfriedung oder einem Gebäude, macht insgesamt 2,50 Meter (RASt 6.1.6.1). Die Richtlinien sind jedoch nur eine Empfehlung, bindende Wirkung haben sie nicht.