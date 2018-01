Markdorf-Leimbach In Leimbach fällt der Startschuss für den närrischen Geburtstag der Leimbacher Narrenzunft

Die Leimbacher Narrenzunft feiert mit seiner Hugeloh-Auferstehung den Auftakt ihres 40-jährigen Bestehens.

Die Narrenzunft Hugeloh zeigt sich in diesem Jahr in Feierlaune. Vor 40 Jahren wurde der Verein aus der Taufe gehoben und gehört seit dieser Zeit zum festen kulturellen Bestandteil des Riedheimer Stadtteils. Mit der schaurig-schönen Hugeloh-Auferstehung wurde der Auftakt für diesen närrischen Geburtstag gefeiert. Rund 120 Maskenträger der Leimbacher Narrenzunft ließen sich dieses Spektakel nicht entgehen.

Das Ritual der Hugeloh-Auferstehung ist zeitgleich die Aufnahmeprüfung für die Neumitglieder und Kinder, die ins Maskenalter gekommen sind. So werden in einem Sarg, der bis zum Rand mit Narrensamen gefüllt ist, die Maske und das Geschell der Huglohs versteckt. Diese müssen gefunden und angezogen werden, indem der Neuling in den Sarg steigt und der Deckel dabei geschlossen wird. Wurden die Maske und das Geschell gefunden und angezogen, so machen die Neumitglieder mit einem Klopfzeichen darauf aufmerksam. Der frischgebackene Hugeloh durfte nach seinem lauten Narrenruf "Hugeloh-Ho" wieder aus dem Sarg steigen und wurde dann herzlich von den anderen Maskenträgern begrüßt und aufgenommen.

Insbesondere die Kinder zeigten sich stolz, diese Aufnahmeprüfung ohne große Angst bestanden zu haben. So durften sich Simon Paul, Alicia Hermann und Julius Schmidberger darüber freuen, nun das Maskenalter erreicht zu haben. Als Neumitglieder der Zunft wurden nach dieser Prüfung Manuel Henschke, Maximilian Gärtner, Sebastian Reimann, Birgit Engel und Uwe Knietzko begrüßt. Unter den Gästen verweilte auch Augustin Reichle, seines Zeichens Hugeloh-Mitglied und Präsident des Alemannischen Narrenrings ANR, der sich über den Zuwachs der Hugelohs freute.