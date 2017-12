Markdorf Im Markdorfer "Lemon"geht der Betrieb weiter

Eigentlich sollten im Lemon Beat Club zum Jahresende die Lichter ausgehen, doch jetzt gibt es eine sehr erfreuliche Nachricht: Der Betrieb geht weiter – solange bis der Eigentümer des Grundstückes, das Unternehmen Weber, dieses als Erweiterungsfläche benötigt.

"Wir rechnen mit einem Planungshorizont von voraussichtlich bis zu fünf Jahren", sagt Christian Weber bei einem Pressegespräch. Der Familie sei es wichtig gewesen, dass es im "Lemon" weitergehe. Auch Bürgermeister Georg Riedmann hat sich für das Fortbestehen eingesetzt.

Nach der Bekanntgabe der Schließung hatte es eine sehr große Resonanz gegeben, berichtet Riedmann. Die Betreiber Georg Mack und Bernd Reutemann hatten Anfang Oktober beschlossen, den Club und den Beach aufzugeben. Zwei Gründe führten sie damals an: Zum einen seien aufgrund kurzfristiger Pachtverträge die dringend erforderlichen Investitionen ins Gebäude nicht möglich und zum anderen hat sich Reutemann nach der Schließung seines Hotels im Bischofsschloss aus Markdorf zurückgezogen. "Ich habe den Kontakt zu Georg Mack gesucht und ihn gefragt, was wir tun können, damit er in eigener Regie weitermacht", so Georg Riedmann. Auch die Familie Weber sei sofort zu Gesprächen bereit gewesen.

Bei einer Brandschutzbegehung mit dem Baurechtsamt hat man festgestellt, dass bis auf ein, zwei Kleinigkeiten alles im Gebäude in Ordnung sei. Nachdem auch die Familie Weber gegenüber Georg Mack signalisiert hat, dass es für fünf Jahre weiter gehen könnte und ihm mit der Pacht entgegengekommen ist, hat er sich entschieden, die Diskothek als alleiniger Gesellschafter weiterzubetreiben. "Sollte Weber die Fläche je früher brauchen, zum Beispiel schon in zwei, drei Jahren, dann werden wir für alle eine gute Lösung finden", sichert Georg Riedmann Georg Mack seine Unterstützung zu. Mack wird nun einige Investitionen vornehmen, unter anderem in die Toiletten, Böden und Lichtanlagen. Im Sommer soll die Außenanlage hergerichtet werden und der Beach in neuem Glanz erstrahlen.

Dass es Weitergehen wird, darüber freut sich neben den Gästen natürlich auch das Team. "Als ich erzählt habe, dass wir in Gesprächen sind, haben sich alle sehr gefreut", so Mack. Als das Ergebnis feststand, seien seine Mitarbeiter begeistert gewesen. Das "Lemon" ist nun bis zum ersten Januarwochenende geöffnet. "Dann nutzen wir die Fasnachtszeit für die Renovierung", sagt Georg Mack, der mit einer "Neueröffnung" Anfang März rechnet.

Lemon Beat

Im Jahr 2008 startete das Projekt Beach Club in Markdorf auf dem Grundstück von Albert Weber im Gewerbegebiet Negelsee. 2009 wurde die ehemalige Diskothek „Lemon“ wieder aktiviert und Georg Mack, der gerade sein Studium als Betriebswirt bei Bernd Reutemann beendet hatte, wurde neben Reutemann und Rolf Ischdonat der Dritte im Team. Mack ist nun alleiniger Gesellschafter. (shn)