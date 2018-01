Markdorf Im Leimbach beginnt eine jahrelange Übergangsphase

Riedheims Ortsvorsteher Hubert Roth blickt im SÜDKURIER-Gespräch auf das Jahr 2017 zurück und nach vorn. Vorallem die Kindergarten- und Grundschulentwicklung ist ein großes Thema. Modulare Ausweichräume stehen nun mehrere Jahre zur Verfügung, bis die Grundschule Leimbach erweitert wird.

Markdorf-Leimbach – Mit einer Ausstellung zu 750 Jahre Leimbach und 40 Jahre Narrenzunft Hugeloh hat das Veranstaltungsjahr im Stadtteil Riedheim begonnen. Und die nächste größere Veranstaltung lässt nicht lange auf sich warten: Am Freitag, 26. Januar, feiern die Hugelohs ihren runden Geburtstag – zunächst wird auf dem Festplatz beim Feuerwehrhaus das Narrenspiel aufgeführt, anschließend wird es in der Mehrzweckhalle Leimbach eine Narrenparty geben. Der große Umzug am Sonntag, 28. Januar, findet dann in Markdorf statt.

Riedheims Ortsvorsteher Hubert Roth freut sich über das Engagement "seiner" Vereine, die in dem Stadtteil das Gemeindeleben entscheiden mitprägen. So war es ihm in den vergangenen Wochen ein großes Anliegen der Theatergruppe des Bodensee-Medley-Chores unterstützend zur Seite gestanden zu haben, als die Bühne der Mehrzweckhalle für Proben nicht genutzt werden konnte, da sie als Klassenzimmer fungierte. "Die Situation konnte ich nicht ändern, aber wir haben versucht, das Beste daraus zu machen", bedankt sich Roth für das Verständnis. Denn die Geduld aller wurde aufgrund der langen Wartezeit auf die modularen Ausweichräume für die Grundschule auf eine harte Probe gestellt.

Nun stehen die Containeranlagen und nun beginnt eine jahrelange Übergangsphase, bis die Grundschule entsprechend erweitert ist. Roth geht derzeit davon, dass vor 2020/21 keine Entscheidung getroffen wird, da zunächst die Maßnahmen an der Jakob-Gretser-Grundschule umgesetzt werden. "Das ist schon richtig, dass die Leimbacher Schule zweizügig ausgebaut wird", so Roth und reagiert damit auf Unverständnis bei einigen Bürgern, ob dies wirklich nötig sei. "Ja, das ist es", so Roth. Auch betont er, dass die 20 U 3-Plätze, die für den Kindergarten in einer zweiten Containeranlage eingerichtet worden sind, für Kinder aus dem gesamten Stadtgebiet gelten. Da durch die modularen Ausweichräume für den Kindergarten die Parkplätze an der Mehrzweckhalle wegfallen, wurde auf dem Festplatz direkt am Oberen Lettenweg Parkplätze zur Verfügung gestellt, die bislang aber zu wenig beachtet werden.

Obwohl Leimbach dieses Jahr 750-jähriges Jubiläum hat, wird es keinen öffentlichen Festakt seitens der Stadt geben. "Wir werden aber Anfang Juli das Feuerwehrhaus mit den neuen Umkleide- und Sanitärraumen endlich offiziell einweihen", so Roth. Ursprünglich sollte dieser Festakt schon im Juli 2017 stattfinden. Doch im Februar hatte sich der 30 Jahre alte Fliesenboden in der Fahrzeughalle gewölbt und dabei waren die Fliesen zerbrochen. Eine Komplettsanierung des Belages wurde nötig und diese zog sich einige Monate hin. "Wir hoffen nun, dass wir im Frühjahr mit der Erneuerung des Belages fertig sind", so der Ortsvorsteher.

Wenn Hubert Roth auf das Jahr 2017 zurückblickt, dann gab es neben der Grundschul- und Kindergartenentwicklung ein weiteres großes zentrales Thema: Verkehr. Sehr ärgerlich, dass man gleich mit zwei Vorhaben beim Landratsamt scheiterte. So bleibt die Gefahrensituation für die auf den Bus wartenden Grundschulkinder an der B 33 in Stadel gänzlich unentschärft. Das Landratsamt hatte entschieden, keinerlei Sicherheitsmaßnahmen an der dortigen provisorischen Busbucht vornehmen zu lassen. Die B-33-Durchfahrt Stadel sei weder ein Unfallschwerpunkt noch berge sie besonderes Gefahrenpotenzial. Auch der Wunsch, die Ampel an der Bundesstraße 33 auf Höhe Unterleimbach zu einer Lückenampel umzubauen und mit einem Signalton für Sehbehinderte nachzurüsten, wurde von der zuständigen Straßenverkehrsbehörde abgelehnt. "Das ist manchmal schon bissle frustrierend", sagt Roth. Aufatmen hieß es im Mai in Riedheim, nachdem die Verkehrsmediation Kluftern zur der Entscheidung kam, dass es keine Ortsumfahrung geben wird. Zuvor hatte die Bürgerinitiative „Zukunft Riedheim“ für Unmut gesorgt, da sie sich von den Planern übergangen fühlte. "Die Aufregung hat sich gelegt und das Thema hat sich erledigt", stellt Roth fest.

Erledigt hat sich im vergangenen Jahr leider auch die Gastronomie in Leimbach: Das Gasthaus "Letze" schloss im Januar seine Türen. "Das war schon sehr schade, da sie Treffpunkt für viele Vereine war", so Hubert Roth. Aber es sei eine persönliche Entscheidung der Besitzerin gewesen. Wie es mit dem Gebäude weitergeht? Dazu kann Roth nichts sagen, das sei privates Eigentum. Er freut sich, dass es noch die "Linde" in Hepbach gibt. Hier trifft man sich beispielsweise am Freitagabend, wenn zum Jahresbeginn das traditionelle Rehessen für geladene Gäste stattfindet.

Zur Person

Hubert Roth, 1954 in Markdorf geboren, hat nach einer landwirtschaftlichen Ausbildung 1977 den elterlichen Hof in Hepbach übernommen. Mittlerweile wird der Hof im Nebenerwerb betrieben, Roth arbeitet im Außendienst. Seit 2007 ist er Ortsvorsteher von Riedheim, seit 1989 sitzt er für die CDU im Ortschaftsrat, seit 2009 offiziell im Gemeinderat. Hubert Roth ist verheiratet, hat drei Söhne und drei Enkel. (shn)