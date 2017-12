Markdorf Im Herbst soll die Kaplanei fertig sein

Die Sanierungsarbeiten am historischen Markdorfer Kirchengebäude laufen trotz Winterwetters auf Hochtouren. 234 197 Euro ist der aktuelle Spendenstand beim Bauförderverein – bis zu den angestrebten 290 000 Euro ist es also nicht mehr weit.

Markdorf – Auf 234 197 Euro beläuft sich der aktuelle Spendenstand für die Renovierung und den Umbau der Mittleren Kaplanei in Markdorf. Dies berichtet der Bauförderverein Mittlere Kaplanei. Nun hoffe man noch auf weitere Spenden, um die gegenüber der Erzdiözese Freiburg zugesagte Spendensumme von 290 000 Euro noch zu erreichen, so Gebhard Geiger, Vorsitzender des Baufördervereins. Die geschätzten Gesamtbaukosten für die Sanierung und den Umbau des historischen Gebäudes mitten in der Altstadt belaufen sich auf bislang rund 3,2 Millionen Euro. Das Landesdenkmalamt hat einen Zuschuss in Höhe von 50 000 Euro zugesagt, eventuell sei von dieser Seite noch mit weiteren 20 000 Euro zu rechnen. Im Herbst 2018, so teilt der Verein mit, soll der Pfarrei St. Nikolaus und den anderen Pfarreien der Seelsorgeeinheit ein "freundliches, behindertengerechtes, brandsicheres Gemeindehaus" übergeben werden können.

Aktuell ist das für die Kaplanei so charakteristische Mansarddach nun fertiggestellt. Auch sonst geht es mit den Arbeiten an dem stadtbildprägenden Gebäude innen und außen weiter voran. Das für den Brandschutz wichtige Fluchttreppenhaus ist im Rohbau fertiggestellt, die Vorarbeiten für den Einbau des Aufzuges sind abgeschlossen. Der Aufzug wird dann alle Geschosse vom Jugendkeller bis zum großen Saal im Dachraum miteinander verbinden und das Haus somit behindertengerecht machen. Aktuell, so berichtet der Verein, seien die Heizungsbauer, die Fachfirmen für Be- und Entlüftung, die Gas- und Wasserinstallateure und die Elektriker mit der technischen Erneuerung der Kaplanei beschäftigt.

Schadhafte Putzstellen werden von den Gipsern ersetzt, die auch die für den Brandschutz wichtigen Brandschutzplatten und Innendämmplatten montieren.

Inzwischen ist man im Verein zuversichtlich, dass das Pfarrfest im nächsten Jahr wieder zwischen Pfarrhaus, Kirche und der dann auch außen neu verputzten und gestrichenen Kaplanei gefeiert werden kann. Bei den Gesamtkosten rechnet Geiger mit einer Überschreitung um rund zehn Prozent. Verantwortlich dafür seien die aktuell hervorragende Konjunktur im Baubereich, die denkmalschützerischen Auflagen und zuletzt aufgetretene "größere Altbauüberraschungen", als sie ursprünglich angenommen worden seien. Ein Teil dieser Mehrkosten werde durch einen weiteren Zuschuss der Erzdiözese und einen Zuschuss der Denkmalbehörde ausgeglichen werden können.

Umso dankbarer ist Geiger über die Unterstützung aus der Bürgerschaft und von Institutionen vor Ort, aber auch über das tatkräftige Engagement der Vereinsmitglieder. "Den Spendern danken wir herzlich. Ohne ihre Spenden und ohne das Versprechen des Baufördervereins, sich aktiv um Spenden zu bemühen, wäre das Projekt von der Erzdiözese nicht genehmigt worden", betont der Vereinsvorsitzende. Sobald es die Situation auf der Baustelle erlaube, wolle man die Bürgerschaft wieder zu einer Baustellenbesichtigung einladen. "Auf diese Gespräche freue ich mich heute schon sehr", sagt Geiger.

Die Mittlere Kaplanei