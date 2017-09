Markdorf "Ich habe den tieferen Sinn gefunden"

Auf einen Kaffee mit Markus Ziegler, der mit 55 einen beruflichen Neustart wagte und seither Pflegekräfte für Zuhause vermittelt.

Herr Ziegler, vor etwas über einem Jahr wagten Sie den Neuanfang vom Geschäftsführer der Ziegler GmbH zum Berater von "Promedica Plus". Was hat Sie zu diesem Schritt bewogen?

Zum einen habe ich Erfolg nie allein am Materiellen gemessen, meine Prioritäten liegen anders und das habe ich immer öfter gespürt. Ich gehe gerne mit Menschen um, der persönliche Kontakt ist mir wichtig. Genau das wird aber in der Industrie meist unterbunden, schnell geht es nur um Fakten und den sachlichen Aspekt. Zum anderen zu sehen, in welcher Position man sich als "Zulieferer der Zulieferer" befindet, hat mir nicht mehr gefallen. Es hat sich vieles verändert, auch die Einkäufergeneration. Ich habe mich mit meinen Mitte 50 einfach nicht mehr wohl dabei gefühlt.

Und warum dann gerade diese Branche?

Ich habe eine Stelle für mich gesucht, an der ich für mich selbst verantwortlich bin, an der ich menschliche Kontakte pflegen kann. Ich war sogar offen, mich noch einmal räumlich zu verändern. An die 90 Bewerbungen habe ich geschrieben, zum Teil ohne eine Antwort zu erhalten. Ich habe mich dann beraten lassen und heraus kam diese Betreuungsgeschichte. Dadurch, dass meine Mutter selbst zum Pflegefall wurde, haben wir selbst Entlastung durch eine polnische Pflegekraft erfahren. Ich habe wirklich großen Respekt vor allen diesen Mitarbeitern zum Beispiel auch der Sozialstationen. Durch die Situation meiner Mutter habe ich eine sehr positive Erfahrung mit einer 24-Stunden-Pflege gemacht. Dies war ein entscheidender Impuls für den Weg in diese Richtung.

Wie hat Ihre Familie auf Ihren Neuanfang reagiert?

Das kam ja nicht von heute auf morgen, schon seit Jahren beschäftigte ich mich damit. Für meine Frau war es anfangs jedoch schwer, dass ich ganz neu als Seiteneinsteiger ohne Kontakte angefangen habe. Und klar gibt es auch Zeiten, in denen das Telefon nicht klingelt und man zweifelt. Leben kann ich noch nicht davon, aber es wird stetig mehr und ich bin überrascht, woher überall Empfehlungen kommen.

Was für eine Bilanz ziehen Sie nach einem Jahr?

Der Wechsel war das absolut Richtige, allein meiner Gesundheit zuliebe. Ich bin schön angekommen, fühle mich wohl mit dem, was ich mache. Es macht mich zufrieden, ich freue mich wirklich, wenn ich helfen konnte. Dort, wo es funktioniert, kommt so viel zurück, ähnlich wie wenn man bei einem Konzert in die strahlenden Gesichter der Besucher blickt. Eine ganze andere Rückmeldung als in der Industrie, wenn mal ein Auftrag gut läuft. Das gibt mir sehr viel Motivation und Bestärkung. Aus einer 50-Stunden-Woche oder mehr ist jetzt eine 40-Stunden-Woche geworden, obwohl ich rund um die Uhr ansprechbar bin. Aber die Art des Arbeitens liegt mir. Ich habe das Gefühl, es ist nun ein sinnvolles "Verkaufen", ich bewirke etwas mit der Arbeit. Ich leiste einen Beitrag, damit Familien ihre pflegebedürftigen Angehörigen zuhause behalten können. Wir haben selbst so gute Erfahrungen gemacht, das möchte ich weitergeben.

Was ist aus Ihrer Sicht das Besondere an "PromedicaPlus"?

Ich verstehe, wenn Leute Vorbehalte gegen die Vermittlung osteuropäischer Pflegekräfte haben, das Image ist einfach nicht das Beste. Und für die Familien ist das eine sehr schwere Entscheidung. Daher finde ich es toll, dass Promedica so viel Wert darauf legt, dass es den Familien, den Pflegebedürftigen und den Betreuerinnen gut geht. Beispielsweise sind die Frauen und Männer bei uns dauerhaft angestellt, nicht nur während des Aufenthaltes in Deutschland, wo sie den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn erhalten. So sind sie durchgehend sozial abgesichert und erhalten ein kleines Gehalt dazu, wenn sie zwischendurch wieder in der Heimat sind. Die Betreuungskräfte werden geschult, es gibt eine Hotline für Fragen, Sorgen oder Sprachprobleme und "Personal-Care-Managerinnen" kümmern sich um unsere Angestellten. Sie fungieren auch als Dolmetscherinnen, wenn es erforderlich sein sollte und sind Ansprechpartnerinnen für die Pflegekräfte. Ich selbst bin auch für beide Seiten fester Ansprechpartner und versuche bei Problemen eine Lösung zu finden, mit der alle zufrieden sind.

Wie stehen Sie selbst zum älter werden?

Ich habe schon viel erlebt und gesehen und frage mich oft, warum viele trotz ihres Leidens noch so am Leben hängen. Eine Antwort gibt vielleicht der Philosoph Kahlil Gibran, wenn er von "der Sehnsucht des Lebens nach sich selbst" spricht. Oder wie meine Mutter sagte: "Tot si kann ich no lang gnug". Da muss eine Kraft da sein, die einen in solchen Situationen am Leben festhalten lässt. Ich war schon früh mit dem Tod konfrontiert, angefangen bei den Großeltern und Eltern, habe aber auch einen Bruder und meinen Sohn verloren. Dennoch habe ich keine Angst vor dem Alter und dem Tod. In der Konsequenz für mich versuche ich, bewusst im Hier und Jetzt zu leben, mich am Leben zu freuen und dankbar zu sein auch für kleine Dinge. Alt werden ist für mich ein ganz natürlicher Vorgang und der Tod ist der Abschluss des Lebens. Ich möchte das Leben leben und genießen, solange es geht. Eine ganz wichtige Bedeutung für mich hat in diesem Zusammenhang auch die Familie. Ich hatte das Glück, in einer wunderbaren Familie aufzuwachsen und bin dankbar, nun selbst eine wundervolle Familie und auch tolle Freunde zu haben.

Wie kann man sich Ihren Arbeitstag vorstellen?

Ich bin ein Frühaufsteher und starte gerne aktiv mit Sport in den Tag. Meist bin ich dann noch ein bisschen in der alten Firma. Jeden Tag stehen auch Telefonate, E-Mails, Dokumentationen von Terminen an. Zum Teil dann eben auch Termine, ob bei Neukunden, Interessenten oder in Familien. Mal als Berater, mal als eine Art "Familientherapeut" oder Vermittler. Da ich auch Vorträge halte in Seniorenkreisen oder Kirchengemeinden, müssen diese vorbereitet werden. Aktuell bin ich noch viel unterwegs, um mir ein Netzwerk aufzubauen. Die freie Planung liegt mir sehr. Oft nehme ich auch meine Trompete mit und übe während meiner Pausen im Wald.

Als Trompeter treten Sie auch mit der Gruppe "Quattro Brass" auf. Was bedeutet Ihnen die Musik?

Sehr viel. Während des Studiums als Wirtschaftsingenieur habe ich kurz mal überlegt, die Musik zum Beruf zu machen. Es haben mir aber alle abgeraten. Nun betreibe ich eben Musik als Hobby auf hohem Niveau (lacht). Ich habe auch noch Kontakt zu vielen Freunden von damals, die nun Berufsmusiker sind, die beneiden mich um diesen Status. Einen Ansporn für die Musik brauchte ich nie.Die Musik ist auch mein Seelentröster und hat mir schon oft in schwierigen Situationen geholfen.

Finden Sie neben Arbeit und Musik noch Zeit für andere Dinge?

Mir ist es wichtig, mich auch gut um mich selbst und meine Gesundheit zu kümmern. Darum ist mir regelmäßiger Sport sehr wichtig. Als Zuschauer gehe ich gern zum Eishockey oder Handball, diese dynamischen, kraftvollen Sportarten gefallen mir.

Zur Person

Markus Ziegler wurde an Weihnachten 1960 in Ahausen geboren und wuchs auch dort auf. Als Diplom-Wirtschaftsingenieur übernahm er die Geschäftsleitung im Familienbetrieb, bis er 2016 einen Neustart wagte. Nun nennt er sich selbst Repräsentant der Firma "Promedica Plus". Er lebt in Markdorf, ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Zu seinen Hobbies zählen Sport und leidenschaftliches Trompete spielen.

Die Firma: Die Promedica-Gruppe, gegründet 2004, ist europaweit vertreten im Bereich der Betreuung von Senioren im eigenen Zuhause. Durch 140 Franchise-Standorte in Deutschland und Großbritannien wurden bisher über 22 000 Menschen betreut. In der Region kümmert sich Ziegler um die Vermittlung der Pflegekräfte. Kontakt: 0 75 44/9 87 27 30 oder bodensee-west@promedicaplus.de.

Informationen im Internet: www.promedicaplus.de/bodensee-west