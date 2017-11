Markdorf "I mein halt"- Runde mit drei Mundartdichterinnen

Herta Köhler, Erika Schleicher und Marie Luise Sprenger sprechen im Obertor über Heiteres und Historisches.

Markdorf – Anders als sonst hat nicht etwa die Kommunalpolitik die jüngste "I-mein-halt"-Gesprächsrunde im Markdorfer Obertor geprägt. Auch hatte Moderator Ernst Arnegger weder Bürgermeister noch Stadträte, weder Landrat noch Behördenvertreter ins Zunfthaus Obertor eingeladen, in dem sein Diskussionsabend schon seit Jahren stattfindet. Am Mittwochabend waren Herta Köhler, Erika Schleicher und Marie Luise Sprenger zu Gast. Die beiden Erstgenannten sind Markdorferinnen, Letztgenannte kommt aus Oberteuringen. Alle drei aber schreiben – Gedichte, Erzählungen, auch andere Texte. Und die drei Autorinnen eint noch etwas: sie texten in Mundart. Genauer in der bodenseealemannischen Ausprägung des sogenannten Westoberdeutschen, die die Menschen im Linzgau und in Oberschwaben sprechen.

Persönlicher Blick auf Geschichte

"I-mein-halt"-Moderator Arnegger hat die drei Mundartdichterinnen keineswegs zum ersten Mal eingeladen. Aber dieses Mal sollte es sein Beitrag zum 1200-Jahr-Jubiläum der urkundlichen Ersterwähnung Markdorfs sein. Denn außer Heiterem und Hintergründigem aus ihrer Heimat lieferten die drei Autorinnen auch Historisches. Freilich keine geschichtswissenschaftlich systematisierten Darstellungen zur großen oder auch nur zur regionalen Politik, sondern ihren ganz persönlichen Blick auf jenen Ausschnitt der Geschichte, den sie erlebt haben.

Erika Schleicher erinnerte sich daran, wie es war, als der Krieg einfach kein Ende nehmen wollte – und die Familien Schutz in den Luftschutzräumen beim Altschloss suchen mussten, wenn die alliierten Verbände ihre Bomben über Friedrichshafen abluden. Oder sie erzählte, wie fremd ihr der eigene Vater war, als der von der Front nach Hause kam. Die Sprache, der Dialekt lässt den tiefen Riss noch stärker ahnen, der zwischen der kargen, aber traulich Familienwelt, den Gefühlslagen des noch kleinen Mädchens und der plötzlich einbrechenden Kriegsahnung klafft. Die anschließend herrschende Stille im Publikum jedenfalls zeigte, wie sehr die Zuhörer ergriffen waren von Erika Schleichers Erinnerungen.

Ein achtel Liter Magermilch, 35 Gramm Fleisch am Tag und im Monat zwei Eier. Die Lebensmittelrationen waren spärlich – während des Krieges und auch noch lange Zeit danach. Beim Sportplatz ernteten die Markdorfer, was sie auf ihren Kleingärten angepflanzt hatten, um die ärgsten Versorgungslücken zu schließen. Man darbte. Und Erika Schleicher erinnert sich an ihre Eindrücke aus der Speisekammer des zum Offizierskasino gemachten Doschhauses. Früchte, Käse, Schinken – doch für sie blieb alles nur zum Anschauen. "Meine erste Banane hab ich mit acht gesehen." Höchst lebendig wird, wie die Dichterinnen das Auspacken von Care-Paketen mit Tee, mit Konserven, mit Schokolade darin schildern. Für Herta Köhler gab es Stoff für ein Sommerkleid, das sie beim Fahrradausflug zerriss und daher zu Taschentüchern umgearbeitet wurde. Kein Wort daüber, wie die Mutter reagiert hat – sicherlich nicht sehr erfreut.

Volker Dutkowski, einer der vielen Zuhörer im Obertor für, die die Stühle kaum reichten, führten die Erzählungen in die eigene Kindheit zurück, brachten ihn auf eigene Erinnerungen an die 1940er Jahre in der Gehrenbergstadt. Davon abgesehen sei der Abend so verlaufen "wie ich es erwartet habe". Im Dialekt vorgetragen wirken die Dinge vertrauter. Ob Marie Luise Sprenger in ihrer Küche mit einem großen Hecht kämpfen muss oder Herta Köhler mit den überaus zahlreichen Terminen während des Jubiläumsjahres, der Mundartvortrag vermittelt eine zusätzliche Qualität ins Erzählte: das Berührtwerden durch Nähe.