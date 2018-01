Markdorf "I mein halt"-Runde diesmal mit Landrat Lothar Wölfle

Ernst Arnegger lädt am 24. Januar ab 20 Uhr zur nächsten kommunalpolitischen Runde ein. Ins Obertor kommt diesmal Landrat Lothar Wölfle als Diskussionspartner.

Markdorf (büj) An Themen für die kommunalpolitischen Runde "I mein halt" herrscht derzeit kein Mangel. Moderator Ernst Arnegger kann entsprechend auf dem Vollen schöpfen. Sowohl in der sogenannten großen Politik als auch auf kommunaler Ebene werde derzeit – zum Teil sehr kontrovers – diskutiert. Manche Themenstränge ziehen sich sogar durch: von Berlin oder Stuttgart bis in den Bodenseekreis und nach Markdorf.

"Nehmen sie den Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem, mit sogenanntem subsidiären Schutz", gibt Ernst Arnegger ein Beispiel. Die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag schließe ihn derzeit grundsätzlich aus, weil er die Kommunen überfordere. Die SPD betont, wie wichtig das familiäre Zusammenleben für eine gelingende Integration sei. "Für mich als Familienmenschen sind das ganz spannende Fragen", erklärt Ernst Arnegger. Aufwerfen wird er sie nun am 24. Januar, wenn er zu seiner nächsten "I mein halt"-Diskussionsrunde im Markdorfer Obertor einlädt. Sein Gesprächspartner wird Landrat Lothar Wölfle sein.

"Der Landrat sitzt doch an der Schnittstelle", erklärt Moderator Arnegger, "von Betreuung, Integration und Verwaltung." Seine Behörde arbeite in all diese Bereiche hinein, sei auf vielfältige Weise befasst mit den Möglichkeiten, aber auch den Problemen der Integration. Aus Arneggers Sicht sei Wölfle deshalb der geeignete Mann, "um darzustellen, wo es hakt und wo die Integration bereits gelingt." Ein offenes Ohr möchte Arnegger auch den Integrations-Skeptikern und all jenen schenken, bei denen die vielen Zuwanderer Ängste auslösen. "Wir müssen darüber sprechen", rät Arnegger.

Näher befragen wird der "I mein halt"-Moderator Landrat Lothar Wölfle natürlich auch zum Dauerthema Verkehr. Von der Elektrifizierung der Südbahn über die Bodenseegürtelbahn, die Ortsumfahrungen von Markdorf und Bermatingen bis hin zu den Radwegen will er sich ins Bild setzen lassen. "Ich werde die Bahnstationen von Bermatingen wie auch von Markdorf ansprechen", so Arnegger, "denn dort muss sich dringend was tun." Und wenngleich er nicht mit einer Zweigleisigkeit der Bodenseegürtelbahn rechne – "zwischen Sipplingen und Überlingen scheint mir die Lage aussichtslos – auf besseres Zugmaterial hoffe er doch. Damit der Schienenverkehr im Bodenseekreis attraktiver wird.

Für die "I mein halt"-Runden 2018 stehen bereits einige Themen fest. Im Sommer sollen zwei EU-Politiker über den Verbund der 28 Mitgliedsstaaten sprechen. Im März oder September hätte Arnegger gerne ein Runde zum Thema Medien. Alle weiteren Runden sollen auf Tagesaktuelles reagieren.

Die nächste "I mein halt"-Diskussionsrunde im Markdorfer Obertor findet am 24. Januar statt. Sie beginnt um 20 Uhr. Moderator Ernst Arnegger hat dazu Landrat Lothar Wölfle eingeladen. Der wird sich unter anderem zum Thema Integration von Flüchtlingen äußern. Weiterer Schwerpunkt ist die Verkehrssituation im Bodenseekreis. Hier haben Markdorfs Bürgermeister Georg Riedmann und Martin Rupp, der Bürgermeister von Bermatingen, ihr Kommen zugesagt. Beide werden sich zu den geplanten Ortsumfahrungen in ihren Gemeinden äußern. Der Eintritt ist wie immer frei.