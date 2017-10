Markdorf Huancaray-Projekte laufen seit 15 Jahren

Seit 15 Jahren unterstützt der Peru-Kreis in Markdorf die katholische Partnergemeinde Huancaray in den peruanischen Anden. Hier hat der Kreis vor 15 Jahren mit Unterstützung vieler Spender aus Markdorf und der Region ein Wasserleitungsprojekt gestartet und finanziert die Schulspeisung für 100 Schüler mit einem besonders weiten Schulweg. Auch weitere Projekte hat der Peru-Kreis in den 15 Jahren initiiert.

Markdorf – Der Markdorfer Peru-Kreis sammelt regelmäßig Spenden für Huancaray, seine katholische Partnergemeinde in den peruanischen Anden. Hier unterstützt der Peru-Kreis einen Kindergarten, ein Mütterhaus und eine Apotheke. Weit mehr Bekanntheit genießt jedoch ein anderes Projekt: der Auf- und Ausbau der Wasserversorgung in und um Huancaray.

Zur Gemeinde Huancaray gehören etwa 40 Dörfer und kleinere Weiler, die sich in einem Radius von rund 50 Kilometer um den Hauptort herum verteilen. In 24 davon fließt inzwischen sauberes Wasser aus den Leitungen, die mit Markdorfer Unterstützung gelegt wurden. Ihr Bau begannt vor 15 Jahren, zeitgleich mit dem Angebot einer täglichen Schulspeisung in der Schule von Huancaray.

"15 Jahre Schulspeisung und 15 Jahre Wasserleitungsbau sind für uns ein Grund, um uns zu bedanken", erklärt Helga Konzet-Horn, Initiatorin der Pfarrgemeinden-Partnerschaft. Im Blick hat sie dabei nicht nur die Unterstützer in der katholischen Kirchengemeinde. Spenden kamen auch von Nicht-Katholiken, von der Stadt, aus Unternehmen, aus Vereinen und immer wieder aus Schulen, wo Helga Konzet-Horn über die Projekte des Peru-Kreises berichtete.

Allein für den Leitungsbau haben Helga Konzet-Horn und ihr Helferkreis in den vergangenen 15 Jahren rund 260 000 Euro Spenden zusammentragen. Eine Summe, mit der mehr als 1000 Kilometer Leitung finanziert werden konnten. So müssen etwa 15 000 Menschen in der Region Huancaray ihr Trinkwasser nicht mehr aus Bächen und Flüssen schöpfen, sondern können aus den Wasserhähnen beziehen, die sie selber vor ihren Häusern installiert haben. "Einen Wasseranschluss bekommen auch nur die, die mitgeholfen haben beim Verlegen der Leitungen", erläutert Manfred Lorenz, Mitglied des Peru-Kreises. Ein Foto, das Regine Lorenz gerade per Smartphone empfangen hat, zeigt eine Gruppe in Regenumhänge gehüllte Männer, die bei schlechtem Wetter die armdicken blauen Plastikrohre für das aktuell 25. Leitungsprojekt verlegen. Manfred Lorenz sagt: "Am Ende sind wir noch lange nicht." 15 Weiler warten noch immer auf sauberes Wasser. Und für sie gestaltet sich der Leitungsbau erheblich schwieriger, da die Entfernungen zu den Quellen weiter und das Gelände unwegsamer geworden seien. Manfred Lorenz erklärt: "Wir haben darauf geachtet, dass zunächst mit möglichst geringen Mitteln möglichst große Wirkung erzielt wird." Die Phase sei jedoch abgeschlossen. Jetzt gelte es auch die geografisch Benachteiligten zu versorgen.

Ernst Arnegger, ebenfalls Mitglied im Peru-Kreis, erinnert sich noch genau. "Damals war Bürgermeister Lazaro zu Besuch bei uns in Markdorf – am Abschiedsabend im Adler hat er seine Eindrücke geschildert." Besonders beeindruckt sei Lazaro von der Wasserversorgung gewesen. In Huancaray dagegen, merkte der Bürgermeister aus Peru damals an, verfügten die Menschen nicht einmal über sauberes Trinkwasser. Ernst Arnegger gab das zu denken. Er beschloss, eine Spendenaktion zu initiieren. Und schon ein Jahr später konnte das erste Leitungsprojekt erfolgreich abgeschlossen werden – dank der zuvor gesammelten 5000 Euro aus Markdorf.

Der Erfolg sprach sich herum. Immer mehr Dörfer und Weiler rund um Huancaray meldeten ihren Bedarf an. Zu den unmittelbaren Folgen der funktionierenden Trinkwasserversorgung gehört, "dass die Menschen nun mehr für ihre Hygiene tun können." Das berichtet Dorothea Rogalla, eine weitere Unterstützerin des Peru-Kreises. Und seit man bei der Schulspeisung darauf achte, dass den Kindern mehr frisches Obst angeboten wird, seien sie besser gefeit gegen die schwierigen klimatischen Bedingungen im Andenhochland.

Über einen mittelbaren Effekt des Leitungsbaus freut sich der Peru-Kreis sehr. "Inzwischen kehren wieder Leute zurück in ihre Dörfer", berichtet Manfred Lorenz, "um Huancaray herum haben wir die Landflucht aufgehalten." Wie Pfarrer Ulrich Hund erklärt, ebenfalls Mitglied des Peru-Kreises, gehöre es zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren des Wasserleitungsprojekts, dass sich die Peru-Gruppe in Huancaray auf zwei überaus vertrauenswürdige Ansprechpartner stützen kann. Sie kümmern sich um die Planung, auch um die Ausführung der Arbeiten. Sie weisen die in den Dörfern gewählten Wassermeister ein. Sie verantworten auch die Projektfinanzierung. Auf die werfe der Peru-Kreis stets seinen kontrollierenden Blick, erklärt Helga Konzet-Horn: "Das schulden wir unseren Spendern." Die nämlich seien es, die in Huancaray die Hilfe zur Selbsthilfe erst möglich machten.

Der Peru-Kreis

Seit 29 Jahren besteht das Band zwischen der katholischen Pfarrgemeinde Markdorf und ihrer ebenfalls katholischen Partnergemeinde Huancaray in den peruanischen Anden. Die Markdorfer unterstützen eine Reihe von Projekten in Huancaray. Dazu zählt die tägliche Schulspeisung für rund 100 Schüler, darunter viele Mädchen, aus entlegenen Weilern im Umland Huancarays, die nach ihrem strapaziösen Schulweg eine warme Mahlzeit erhalten. Dazu zählen außerdem eine Apotheke im Pfarrhaus, ein Kindergarten und ein Mütterhaus für die schwangeren Frauen in Huancaray. Einen besonderen Stellenwert hat ein weiteres Projekt bekommen: der stetige Auf- und Ausbau der Trinkwasserversorgung in der Partnergemeinde.