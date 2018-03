Markdorf Huancaray-Kreis erinnert an Weltwassertag

Das 25. Leitungsprojekt in Peru wird in den nächsten Monaten beendet.

Am kommenden Donnerstag ist Weltwassertag, an dem die Mitgliedsstaaten der UN alljährlich daran erinnern, dass weit über eine Milliarde Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser hat. Dieses Thema beschäftigt in Markdorf eine Gruppe, die Mitglieder des Huancaray-Kreises. So nennt sich der Zirkel, der sich um Helga Konzet-Horn gebildet hat, die vor genau 30 Jahren die Partnerschaft zwischen der katholischen Kirchengemeinde in der Gehrenbergstadt und den Glaubensgeschwistern in Huancaray, einem Ort in den peruanischen Anden, begründete. Seither spenden die Markdorfer für mehrere Projekte in der katholischen Partnergemeinde: für die Schulspeisung, für eine Apotheke, ein Mütterhaus – vor allem aber geben sie Geld für den Auf- und Ausbau der Trinkwasserversorgung im auf 2850 Meter Höhe gelegenen Hauptort Huancaray sowie den zahlreichen in der Umgebung gelegenen zur Gemeinde Huancaray gelegenen Weilern.

Engagement seit 2002

Seit 2002 engagiert sich der Huancaray-Kreis für das Wasserprojekt. Das Modell, wie es Manfred Lorenz, Mitglied der Gruppe und Schwiegersohn von Helga Konzet-Horn, erläutert: "Unsere Ansprechpartner vor Ort ermitteln, was sie an Material brauchen und schicken uns eine Übersicht." Zuletzt taten sie das für das inzwischen 25. Bauvorhaben. Die Kunststoffrohre, den Zement, die Armierung für die Wasser-Reservoirs werden mit den Markdorfer Spendengeldern bezahlt. Die Arbeiten für den Leitungsbau aber führen diejenigen aus, vor deren Hütten anschließend ein Hahn für frisches Wasser angebracht wird. "Diese Zusammenarbeit schweißt die Leute in den Dörfern stark zusammen", hat Regina Lorenz bei ihren Reisen in die Partnergemeinde beobachtet.

Die rund fünf Kilometer lange Leitung des aktuellen Projekts haben laut Kurt Rogalla knappe 18 000 US-Dollar gekostet. Ein Preis, bei dem, wie Wasserbau-Ingenieure in Peru erklärten, weder Wirtschaft noch Staat mithalten können. Bei ihnen entstehe ein Mehrfaches dieser Kosten. Mithin gelingt das, wozu "UN-Konferenz für Umwelt- und Entwicklung" in Rio de Janeiro 1992 – zehn Jahre vor dem Start des Huancaray-Leitungsprojekt – aufgerufen hat mit dem Weltwassertag: die bestehenden Mängel konkret anzugehen, am besten durch private Initiativen.