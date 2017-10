Markdorf Hotel Bischofschloss: Über 1000 Besucher nehmen Abschied

Mehr als 1000 Besucher sind zum Flohmarkt im Hotel Bischofschloss geströmt. Bernd und Gerda Reutemann zeigen sich am letzten Tag ihres Hotels tapfer.

Ein letztes Mal hat das "Mindness Hotel Bischofschloss" seine Türen für einen Flohmarkt und den damit verbundenen Abverkauf des Inventars und Mobiliars geöffnet. Mehr als 1000 Besucher nutzten die Gelegenheit, auf Schnäppchenjagd zu gehen, sich Erinnerungsstücke zu sichern, das Hotel vor der Schließung noch einmal anzuschauen oder einfach nur sehr wehmütig Abschied zu nehmen. "Wir haben im August 2012 im Bischofsschloss geheiratet. Es war neben der Geburt unserer zwei Kinder das schönste Erlebnis in unserem Leben", verrieten Robert und Yvonne Hartmann betroffen. Sie waren gekommen, um persönlich von dem Hotel Abschied zu nehmen.

Traurig zeigte sich auch Sina Ihler, die beim Flohmarkt mit ihrer Mutter Heike noch einige Erinnerungsstücke erstehen konnte. "Ich habe den Buddha aus dem Turmzimmer, einen kleinen Kronleuchter aus der Prinzessinnen-Toilette sowie ein Kissen aus dem Romantikzimmer gekauft", zählte Sina Ihler im Gespräch mit dem SÜDKURIER auf. Die gelernte Hotelfachfrau hat einige Zeit im "Hotel Bischofschloss" gearbeitet. Wehmütig blickte sie auf die schöne Zeit mit ihren Kollegen, ihren Chefs und den Gästen zurück.

Thomas Fäger und seine Freundin Sunny Lemnitzer freuten sich, fündig geworden zu sein. Die Schnäppchenjäger sicherten sich unter anderem eine günstige Leinwand aus dem Seminarraum. Wer indes an das Tafelsilber, Geschirr oder Töpfe wollte, musste Geduld aufbringen und sich in eine Warteschlange eingliedern.

Bernd Reutemann sowie seiner Schwester Gerda war anzusehen, dass ihnen der Abschied von ihrem Hotel im Bischofsschloss schwerfällt. Sie sahen mit an, wie Möbelstücke und Kartonweise Inventar einen neuen Besitzer fanden. Die Geschwister hatten das Hotel mit viel Herzblut geführt. Die Besucher waren sich alle einig, dass der Betrieb im Zentrum Markdorfs fehlen wird. Die Mitarbeiter der Hoteliers-Familie lächelten am letzten Tag ebenso tapfer und waren bis zum Schluss freundlich. Auch wenn sich der ein oder andere Schnäppchenjäger daneben benahm. Selbst die abgedeckten Container mit Abfallresten des Hotels wurden geplündert. Übergeben wird das Areal nun an die Stadtverwaltung, die das Bischofsschloss in den nächsten Jahren zum Rathaus umbauen lässt.