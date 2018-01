Markdorf Hin und Her um Bauantrag: Gemeinderat zieht Reißleine

Mit Blick auf das Bewahren eines ausgewogenen Stadtbildes hat der Gemeinderat Markdorf das Hin und Her um einen Bauantrag beendet und das Areal Heggbacher Hof mit einer Veränderungssperre belegt. Dieser Fall ist mit ausschlaggebend dafür, dass ein Bebauungsplan für das innerstädtische Gebiet "Am Stadtgraben" entwickelt wird, wo auf rund 3,1 Hektar unterschiedlichste Nutzungen von Wohnbau bis Gewerbe vorhanden sind.

Der Markdorfer Gemeinderat hat in jüngster Sitzung am Dienstagabend beschlossen, dass für das Gebiet "Am Stadtgraben" ein Bebauungsplan entwickelt wird, um eine geordnete städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten. Außerdem hat das Gremium dem Verwaltungsvorschlag folgend für das Areal des denkmalgeschützten Heggbacher Hofs, Spitalstraße 10/1, eine Veränderungssperre beschlossen sowie einen Bauantrag für ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen sowie Tiefgarage mit zehn Stellplätzen abgelehnt.

Einhellig sind sämtliche Fraktionen des Gemeinderates dafür, dass es für das Gebiet zwischen Bussenstraße, Spitalstraße, Gehrenbergstraße und Am Stadtgraben einen Bebauungsplan geben muss. In dem von Grün durchsetzten Gebiet gibt es Wohnbebauung sowie gewerbliche Nutzungen – also unterschiedlichste Interessen bei künftig beabsichtigten Erweiterungen oder Entwicklungen.

Bürgermeister Georg Riedmann hat Darstellungen des Unternehmens Betz und Weber in dessen jüngster Stellungnahme in Sachen Bauvorhaben auf dem Areal Heggbacher Hof zurechtgerückt. Von "Verhinderungspolitik" könne keinesfalls die Rede sein. Riedmann verwies auf frühere Betz-und-Weber-Vorhaben wie etwa in Möggenweiler oder in Leimbach, die allesamt während Riedmanns Amtszeit abgearbeitet und verwirklicht wurden. Es sei "vollkommener Blödsinn, dass andere Projekte in zehn Minuten durchgewinkt" würden, wie behauptet.

Der Bürgermeister skizzierte Gespräche und Entwicklungen im Fall Heggbacher Hof nach. Das Areal sei vor etwa acht Jahren für rund 300 000 Euro erworben worden, Voruntersuchungen folgten. Zwischenzeitlich sei das Grundstück auf dem freien Markt für bis zu 800 000 Euro angeboten worden. Im weiteren Verlauf habe Betz und Weber der Stadt vier Angebote unterbreitet: Kauf durch Sofortzahlung von 600 000 Euro; reduzierte Bebauung auf geringerer Grundfläche bei höherer Firsthöhe sowie Zahlung von 200 000 Euro für den Heggbacher Hof; Tausch gegen das Gebäude Spitalstraße 2. Das kommt für die Stadt nicht in Frage, weil dieses Gebäude – in direkter Nachbarschaft zum Kindergarten St. Elisabeth und zum Pflegeheim – von städtebaulich strategischer Bedeutung ist; Betz und Weber erwirbt 13 zu bebauende Grundstücke in Markdorf-Süd zum Quadratmeterpreis von 300 Euro und verringert im Gegenzug den Kaufpreis des Heggbacher Hofs – das wäre für die Stadt Markdorf ebenfalls ein dickes Minusgeschäft gewesen.

Der Bürgermeister verhehlte auch nicht, dass der Erhalt und eine Weiternutzung des Heggbacher Hofs vielleicht nicht wirklich beabsichtigt sind. Die Stadt erhalte immer wieder Hinweise, dass Fenster oder Türen des Gebäude-Ensembles offen stehen. "Wir müssen die Sorge haben, dass der Bestand des Heggbacher Hofes gefährdet ist. Ein Abrissantrag liegt im Bereich des Möglichen." In einem solchen Fall hat die Denkmalschutzbehörde Entscheidungshoheit und beurteilt, ob der Heggbacher Hof tatsächlich nicht mehr wirtschaftlich tragfähig erhalten werden kann. Für die Stadt bliebe nur die Kenntnisnahme, sie hätte keine Einflussmöglichkeit.

