Markdorf Hilfsbereitschaft in Markdorf ist ungebrochen

Es ist ruhig geworden um den Markdorfer Freundeskreis Flucht und Asyl – oder besser gesagt ruhiger. Wirbel um die eigenen Personen ist den ehrenamtlich Engagierten grundsätzlich eher fremd. Sie halten sich lieber im Hintergrund und kümmern sich um die Menschen, die ihre Hilfe brauchen: Die Geflüchteten.

Den Höhepunkt der Fluchtbewegung 2015 haben sie miterlebt und sich zunächst ohne, dann mit mehr Strukturen durch das Wirrwarr der Behörden gekämpft. Drei Jahre später, ist vieles besser geworden, aber lange noch nicht alles. "Die Paten, die sich um die Flüchtlinge kümmern, haben sich mehr Wissen angeeignet, was Behörden und Ämter angeht", sagt Irmgard Teske. Reinhard Nedela, der zu den Gründungsmitgliedern des Freundeskreis zählte, hatte sein ehrenamtliches Engagement Ende vergangenen Jahres eingestellt. Ihm hatte es seitens der Behörden zuviele Widerstände gegeben. "Die Erfahrung zeigt, dass viele Verfahren sehr lange dauern und kompliziert sind", sagt Stephanie Sandkühler. Auch der evangelische Pfarrer Tibor Nagy ergänzt: "Es wird runterverwaltet. Wenn man sieht, was die Paten leisten und an wieviele verschiedene Orte sie rennen müssen, dann kann das schon zermürbend sein." Bei den Ämtern sieht Irmgard Teske die Gefahr, dass die Menschen nicht als Menschen, sondern als Nummern gesehen werden. "Eigentlich sollte man sich jeden Einzelfall ansehen." Das lange Warten, bis ein Aufenthaltstatus geklärt ist, belastet Geflüchtete und Helfer. "Es gab auch für uns viel zu lernen, zum Beispiel, dass beim Thema Asyl die Frage von Integration keine Rolle spielt", so Sandkühler. "Es macht schon traurig, wenn Familien, mit denen man Zeit verbracht hat, wieder gehen müssen", ergänzt Stefania Menga, Gemeindereferentin der katholischen Seelsorgeeinheit.

Die größte Gruppe des Freundeskreises sind die "Paten". Sie helfen, das Ankommen im deutschen Alltag zu erleichtern und begleiten die Geflüchteten. "Hier stagniert die Zahl momentan so zwischen 40 und 50 Personen", sagt Stephanie Sandkühler. Die Hilfsbereitschaft in Markdorf sei ungebrochen. Schnell hat der Freundeskreis erkannt, dass man die Aufgaben alleine kaum lösen kann. So ist ein Netzwerk aus Vertretern unterschiedlicher Institutionen entstanden, darunter die evangelische und katholische Kirchengemeinde, Mehrgenerationenhaus, Zukunftswerkstatt und Vertreter der Stadt. "Wir sind ja kein Verein, sondern ein loser Zusammenschluss", sagt Sandkühler und Teske ergänzt: "Das Schöne an unserer Gruppe ist, dass wir zusammen arbeiten und sich keine Institution profilieren möchte." Waren die Helfer zunächst auf sich alleine gestellt, hat sich die Situation verbessert, als Flüchtlingsbeauftragte und Sozialarbeiter eingestellt worden sind. Seit Februar gibt es für Markdorf auch einen Integrationsmanager. "Es ist alles professioneller geworden", sagt Irmgard Teske. Sowohl auf öffentlicher als auch auf ehrenamtlicher Seite.

Das Wichtigste sei nun die Integration, die über Sprache, Arbeit und Wohnung funktioniere."Wir haben bei der Integration gute Erfahrungen mit der dezentralen Unterbringung gemacht", sagt die städtische Flüchtlingsbeauftragte Michaela Funke. Die Unterstützung der vielen engagierten Akteure, sei es in Ehrenamt oder Hauptamt, erleichtert den Geflüchteten die Integration. "Wir sind in Markdorf sehr gut aufgestellt", bestätigt Stephanie Sandkühler. "Wir haben Menschen, wir haben ein großes Potenzial an Ehrenamtlichen, aber das muss mit hauptamtlichem Engagement mitgetragen werden," so Pfarrer Nagy.

Gerade Wohnraum und Arbeit erweisen sich als schwierig. "Die Arbeit hängt vom Aufenthaltsstatus ab, denn die Arbeitgeber möchten natürlich gerne einen gesicherten Status haben", sagt Irmgard Teske. Bezahlbarer Wohnraum zu finden, sei ein großes Problem. Ein weiteres Thema, dass der Freundeskreis gerne angehen würde, sei der Kontakt zwischen der Geflüchteten. "Die Herausforderung ist, dass es eine sehr heterogene Gruppe ist. Aber wir haben einige Ideen im Kopf, wie sie sich besser untereinander vernetzen können", berichtet Stephanie Sandkühler. Es gebe viele Angebote für Männer und Frauen, so Stefania Menga, aber es brauche immer jemanden, der sie anschiebt, die Veranstaltungen zu besuchen. "Alleine traut man sich nicht", hat Menga beobachtet. Der Freundeskreis sei immer auf der Suche nach Möglichkeiten der Begegnung zwischen Markdorfern und Geflüchteten.

Freundeskreis

Der Freundeskreis Flucht und Asyl ist im Frühjahr 2015 entstanden mit dem Ziel, die Arbeit ehrenamtlich Engagierter zu koordinieren. Es hatten sich mehrere Arbeitsgruppen mit unterschiedlichen Aufgabenschwerpunkten wie beispielsweise Patenschaften, Wohnungsangebote, Behördengänge, Frauengruppe, Kinderbetreuung und Bekleidung gegründet. Es sind nicht mehr alle Gruppen aktiv. Im Freundeskreis engagieren sich derzeit rund 100 Personen. Ansprechpartnerin ist Stephanie Sandkühler.

Die nächste Veranstaltung ist am Samstag, 24. Februar, 10 Uhr, im Haus im Weinberg, ein Workshop für alleinreisende Männer mit Fluchterfahrung. Mit Trainer und Pädagoge Andreas Fuchs geht es um den Umgang miteinander und mit fremden Menschen, um kulturelle Unterschiede und den Umgang mit Provakationen. Am Samstag, 3. März, 15 Uhr bis 17 Uhr, findet das nächte Café International für Neuangekommene und Alteingesessene im Haus im Weinberg statt.

Informationen im Internet:www.ffa-markdorf.de

