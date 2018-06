Markdorf Herzlichen Glückwunsch! Wie das Bildungszentrum seinen 50. Geburtstag feiert

Das Bildungszentrum Markdorf feiert seinen 50. Geburtstag am Samstag, 9. Juni mit einem Festakt für geladene Gäste sowie einem Tag der offenen Tür. Der SÜDKURIER hat ein Team aus Schulleitung, Lehrern und Schülern bei den Vorbereitungen begleitet.

Markdorf – Das Bildungszentrum feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass findet am kommenden Samstagvormittag ein Festakt statt, an dem neben den Kollegien von Schulverbund und Gymnasium und den Mitarbeitern auch ehemalige Lehrer sowie Vertreter der Öffentlichkeit aus Markdorf und dem Bodenseekreis teilnehmen werden. Im Anschluss steht das Bildungszentrum Markdorf (BZM) den Bürgern offen. Beim Tag der offenen Tür wird in den Klassenräumen und den Bereichen für den Fachunterricht, in den Sporthallen und auf dem gesamten Schulgelände gezeigt, wie moderne Unterrichtsmethoden aussehen, welche Angebote der Ganztagesunterricht für Schüler bereitstellt und wie sich das Bildungszentrum im Laufe der vergangenen fünf Jahrzehnte entwickelt hat.

„Ganz wichtig sind natürlich unsere Schüler“, erklärt Diana Amann, die Direktorin des BZM-Gymnasiums. Werkreal- wie Realschüler und Gymnasiasten engagieren sich am Donnerstag und Freitag in verschiedenen Projekten. Deren Ergebnisse präsentieren die Schüler den Besuchern am Samstag beim Tag der offenen Tür. Unter anderem gibt es ein Theaterstück, das die Klasse 5b des Gymnasiums einstudiert, die Roboter-AG stellt ihre Arbeit vor oder die Realschulklasse 5c wird vorführen, wie sie auf Tabletcomputern programmiert. Die Klasse 8d des Schulverbund zeigt, wie Boxen in der Schule funktioniert.

Klaus Spatzier, Konrektor im Schulverbund, ist klar: „Wir wollen uns gut präsentieren.“ Insofern freue ihn das Engagement seiner Kollegen. Gleichwohl räumt Spatzier ein: „Uns ist erst im Laufe der Vorbereitungen bewusst geworden, wie arbeitsintensiv die sind, wie groß die Mehrbelastung geworden ist.“ Schließlich seien viele Gymnasial-Lehrkräfte durch die Abitur-Prüfungen gebunden. Auch im Schulverbund geht es aufs Schuljahrsende und die damit verbundenen Prüfungen zu.

Eines der Ziele fürs Jubiläum sei es, der Öffentlichkeit zu zeigen, wie innovativ das Schulkonzept des Markdorfer Bildungszentrums vor 50 Jahren gewesen sei. Gymnasialdirektorin Amann betont indes, dass es dem BZM keinesfalls nur um diese historische Dimension zu tun sei. „Wir wollen ebenfalls zeigen, wo wir inzwischen stehen – und wohin es in Zukunft gehen kann.“ Und letztlich sei das Bildungszentrums noch immer „eine besondere Schule“, weil sich unterschiedliche Schularten unter einem gemeinsamen Dach befinden. Spannend werde es auch weiterhin bleiben. Spatzier und Amann nennen die demnächst anstehenden räumlichen Veränderungen und die damit verbundene, grundlegende Umgestaltung. „Wir bekommen endlich eine Aula“, freut sich Diana Amann auf 2022. Darüber hinaus werde im nächsten Jahr die alte Sporthalle saniert.

Eigens zum BZM-Jubiläum hat eine achtköpfige Lehrergruppe eine Festschrift vorgelegt. Die befasst sich mit dem ursprünglichen Konzept, das heißt mit dem Modellcharakter des Bildungszentrums, was durchaus in die bildungspolitischen Diskussionen der 1960er Jahre eingebettet ist. Die Festschrift schaut aber auch darauf, was heute davon übrig geblieben ist. Der Blick fällt in diesem Zusammenhang etwa auf die Rolle damals moderner Medien wie Video oder Tageslichtprojektoren im Unterricht. Und in einem dritten Teil greift die Jubiläumsschrift die Erinnerungen von Lehrern und BZM-Mitarbeitern auf. Sie fragt nach dem Elan der frühen Jahre, nach den Motiven, nach Markdorf zu kommen. Zu Wort kommen außerdem Schüler der ersten Stunden. „Wir sind auch der Frage nachgegangen“, so erklärt Eva Huberich, eine der Festschriftmitarbeiterinnen, „was vom grünen Charakter des BZM“ geblieben ist. Dass die ursprüngliche Adresse „Breitwiesenstraße“ geheißen hat, bevor sie zur Ensisheimer Straße geworden ist, komme nicht von ungefähr. Gewissermaßen auf der grünen Wiese entstanden, zeigte das BZM vielfältigen Bezug zur umgebenden Natur, was sich etwas in der transparenten Anlage der BZM-Architektur niedergeschlagen habe. „Die Lektüre soll aber auch Spaß machen“, erklärt Irina Stengele. So gibt es einen Rätselbereich unter dem Motto „Wussten sie schon, dass...?“. Kosten wird das 140 Seiten starke Werk übrigens 5 Euro.

Der Tag der offenen Tür findet am Samstag, 9. Juni, ab 12 Uhr statt.