Markdorf Heidi Ziegler liebt Bücher, seit sie denken kann. Warum? Das erklärt sie uns im Interview

Auf einen Kaffee mit... Heidi Ziegler, Buchhändlerin in Markdorf. Sie verrät, wie sich ihre große Liebe zu Büchern entwickelt hat und was sie beim Lesen sucht.

Frau Ziegler, Sie haben, so glaube ich jedenfalls, eine besondere Beziehung zu Büchern. Können Sie die beschreiben?

Es ist tatsächlich eine Liebe zu Büchern. Ich habe sie, seit ich denken kann. Nicht nur, seit ich selber lesen kann, sondern auch schon, seitdem mir aus Büchern vorgelesen wurde.

Wissen Sie auch, warum sich diese besondere Bücherliebe bei Ihnen entwickelt hat?

Als Kind war mir das natürlich so noch nicht klar – das kam erst später. Ich glaube, dass Bücher helfen zu leben. Und sie tun das auf eine – ich möchte sagen – eher schon rätselhafte Weise. Weil sie für jeden eine eigene Hilfe anbieten. Aber jeder sucht ja auch etwas anderes in Büchern, wenn er sie liest.

Nämlich?

Der eine sucht Zerstreuung, der andere Unterhaltung, der Dritte Beratung, wieder andere möchten sich informieren. Und wenn die Bücher gut sind – egal, ob sie zur schönen Literatur gehören oder ob es sich um Sachbücher handelt – dann bereichern sie einen.

Aber was suchen Sie ganz persönlich in den Büchern, die Sie lesen? Die sie als Heidi Ziegler lesen, nicht als die Buchhändlerin, die sich einen Überblick über die Neuerscheinungen verschaffen möchte, deren Lektüre durch einen professionellen Blick geprägt ist?

Wenn das immer so klar zu trennen wäre... Aber zu Ihrer Frage, was ich suche: Unter anderem suche ich Trost. Je offensichtlicher wird, wie desolat unsere Welt ist, je mehr Schreckliches begegnet, sobald man die Zeitung aufschlägt oder die Fernsehnachrichten schaut, desto deutlicher wird doch, dass wir Mut-Machendes brauchen. Dass wir sehen möchten, wie jemand Glück hat oder neue Hoffnung schöpfen kann. Ganz so einfach, wie das nun klingt, ist's aber nicht. Mut machen allein reicht nicht. Mein Anspruch ist es, dass mir vorgeführt wird, wie ich mich für Freiheit entscheiden kann, dass ich nicht in Unfreiheit verhaftet sein muss.

Klingt das nicht trotzdem nach einer Weltflucht? Zumal uns eher wachsende Probleme und immer neuen Krisen begegnen, wenn man sich so umschaut?

Nein, eine Weltflucht ist das nicht, was ich meine. Wirklich gute Bücher blenden die Probleme ja nicht aus, sondern sie sprechen sie an. Auch zeigen sie keine einfachen Lösungen – ganz im Gegenteil. Stattdessen schärfen sie den Blick für die bestehenden Möglichkeiten. Sie spielen durch, dass es unter bestimmten Voraussetzungen auch Auswege gibt. Ich glaube, es war der Maler Paul Klee, der das als Aufgabe der Kunst allgemein formuliert hat: Unsichtbares sichtbar zu machen. Er bezog sich zwar auf die Malerei, die nicht einfach nur das Sichtbare wiedergeben soll. Aber sein Gedanke trifft auch für die Literatur zu. Nochmal: Weltflucht ist das auf keinen Fall. Schauen sie auf die Kinder- und Jugendbücher. Zum Teil geht es auch darin um Krieg um Vergewaltigung. Doch wenn sie gut sind, zeigen diese Bücher – außer, dass die Erwachsenenwelt von tiefe Brüchen geprägt ist -, wie Kinder, wie Jugendliche dem etwas entgegensetzen können. Dafür gibt es ganz wunderbare Beispiele. Solche Bücher wirken dann wie Fenster, die sich zur Welt hin öffnen. Sie eröffnen neue Sichtmöglichkeiten. Ich halte es da übrigens mit Hermann Hesse. Der hat gesagt: Das Schlechte möchte er nicht beschreiben, lieber Auswege zeigen.

Gibt es für sie einen qualitativen Unterschied zwischen Kinder- und Jugendbüchern auf der einen Seite und der Erwachsenen-Literatur auf der anderen?

Nein. Gute Kinderbücher sind ebenso wertvolle Kunstwerke wie Bücher für Erwachsene. Übrigens mag ich überhaupt nicht zwischen hoher und niederer Literatur unterscheiden. Jeder liest, was er liest. Jeder muss das auch für sich selbst entscheiden. Und für junge Leser hat sich die Qualität der Bücher sowieso in den letzten Jahren stark verbessert. Schlechtes wird von den Verlagen eigentlich fast gar nicht mehr gedruckt. Natürlich: Ausnahmen gibt es immer.

Also empfehlen sie fast alles?

Auf keinen Fall. Zum Beispiel rate ich nicht zu Büchern, in denen nur Nonsens geschrieben steht. Lieber empfehle ich Bücher, in denen zu einer gewissen Wahrhaftigkeit ermutigt wird. Oder in denen vorgeführt wird, wie sich eigenes Scheitern überwinden lässt. Und scheitern können wir alle, nicht nur die Jugendlichen, mittlerweile sehr viel schneller, habe ich den Eindruck. Denken sie an die sozialen Netzwerke. Wie schnell habe ich mich darin für den falschen Weg entschieden, einen Fehler gemacht – ohne richtig nachzudenken.

Damit sind wir beim Thema neue Medien. Frau Ziegler, würden sie einem jungen Menschen heute immer noch raten, Buchhändler oder Buchhändlerin zu werden?

Jedenfalls würde ich vor Illusionen warnen. Der Markt ist sehr schwierig geworden. Doch anders als immer wieder verkündet, halte ich das Buch noch lange nicht für tot.

Aber noch einmal zurück zu Ihnen persönlich. Sie wollte Lehrerin werden und sind dann im Buchhandel gelandet. Haben sie das je bereut?

Ganz bestimmt nicht. Mir hat die Arbeit hier in der Buchhandlung Wälischmiller immer sehr großen Spaß gemacht. Als ich vor 38 Jahren angefangen habe, hätte ich zwar nie geglaubt, dass ich so lange dabei bleiben werde. Aber ich bin geblieben. Vielleicht auch, weil wir immer einen sehr gutes Miteinander unter den Kolleginnen hatten. Das ist sehr wichtig.

Was lesen Sie selbst am liebsten?

Am liebsten englische Literatur – aus England und über England.

Fragen: Jörg Büsche