Markdorf Heggbacher Hof: Betz und Weber nimmt Stellung

Der Markdorfer Bauträger, der neben dem historischen Gebäude ein Sechs-Familienhaus errichten möchte, kritisiert die "Politik der Verhinderungsplanung" der Stadt. Am Dienstagabend muss der Gemeinderat darüber befinden

Markdorf (gup) Im Gemeinderat am Dienstag um 18 Uhr im Rathaus dürfte dies eines der spannendsten Themen sein: Es geht um die Zukunft des historischen Heggbacher Hofes in der Spitalstraße respektive um das Grundstück, auf dem er steht (wir berichteten mehrfach). Hof und Grund gehören dem Markdorfer Bauträger Betz und Weber. Der möchte direkt neben dem unter Denkmalschutz stehenden Hof ein Sechs-Familienhaus mit Tiefgarage hochziehen, weshalb die Verwaltung für das Grundstück eine so genannte Veränderungssperre verfügen lassen möchte. Dies hieße, dass die baulichen Verhältnisse dort nicht mehr verändert werden dürfen, bis ein Bebauungsplan Geltung erlangt. Der Bebauungsplan "Stadtgraben" und die Veränderungssperre sind am Dienstagabend dem Bauantrag direkt vorgelagert. Beschließt der Rat im Sinne der Verwaltung, kann er den Antrag von Betz und Weber ablehnen. Sowohl Bebauungsplan als auch Veränderungssperre dürften allerdings dafür nötig sein, denn nach mehreren Überarbeitungen könnte der Antrag nun genehmigungsfähig sein, jedenfalls im Sinne des Paragrafen 34 Baugesetzbuch, der angewendet wird, wenn es keinen Bebauungsplan gibt. Der Paragraf 34 gibt vor, dass sich ein Bauvorhaben an die Umgebungsbebauung anpassen muss.

Diese Vorgabe sieht man bei Betz und Weber erfüllt, weshalb die Verantwortlichen verärgert auf die Pläne der Verwaltung reagieren. "Die Verhängung einer Veränderungssperre würde unser aktuell genehmigungsfähiges Bauvorhaben für mindestens weitere zwei Jahre auf Eis legen", schreibt Geschäftsführer Alexander Weber. Nach der jüngsten Überarbeitung stelle sich das Bauvorhaben von der Straße her nur noch eineinhalbgeschossig dar. Die "derzeitige Politik der Verhinderungsplanung" der Stadt, so Weber, stehe im Widerspruch zu den Herausforderungen des Wohnungsmarktes – und zu den Ausführungen von Bürgermeister Georg Riedmann beim Neujahrsempfang. Zudem dürfe die Zukunft des Heggbacher Hofes nicht als "Druckmittel des benachbarten Bauvorhabens herhalten". Auf Bitte der Verwaltung habe das Unternehmen mehrere Vorschläge für einen Kaufpreis für einen Rückerwerb des Grundstücks durch die Stadt unterbreitet. Falls die Stadt darauf nicht eingehe, liege es nahe, dass sie kein Interesse mehr am Erhalt des Heggbacher Hofes habe. Über Betz-und-Weber-Vorhaben habe jedes Mal jahrelang diskutiert werden müssen, während das Projekt Mangoldstraße "in einer Knast oder Bunker Optik in zehn Minuten" durchgewinkt worden sei, so Weber.