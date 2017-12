Markdorf Hedi Winter am Sorgentelefon: "Wir erteilen keine Ratschläge"

Hedi Winter engagiert sich beim Sorgentelefon des Deutschen Kinderschutzbundes, außerdem verfasst sie Gedichte. Über beides spricht sie in der Interview-Reihe "Auf einen Kaffee mit..."

Frau Winter, mir ist Ihre Lesung vor einiger Zeit in der hiesigen Buchhandlung noch sehr gut in Erinnerung. Mich hat die Frische, aber auch die Unverblümtheit Ihrer Gedichte ziemlich beeindruckt. Und wenn ich mich recht entsinne, traf das auch fürs übrige Publikum zu – jedenfalls für den überwiegenden Teil. Arbeiten Sie derzeit an einem weiteren Gedichtband nach "Heute will ich leben", so der Titel Ihres ersten Buches?

Nein. "Heute will ich leben" war das Ergebnis eines längeren Prozesses. Das war eine Phase, die nun aber abgeschlossen ist.

Heißt das, dass Sie aufgehört haben mit dem Gedichte-Schreiben?

Zumindest schreibe ich im Augenblick keine Gedichte mehr. Aber das hat mit meiner Art des Schreibens zu tun.

Inwiefern?

Ich bringe etwas aus einer bestimmten Stimmung heraus aufs Papier. Da mache ich mir vorher keine großen Gedanken – und nachher auch nicht. Die Texte entstehen ganz aus der Situation heraus.

Also genau so, wie man sich das Aus-dem-eigenen-Inneren-Herausschöpfen des Poeten vorstellt?

Na ja, das scheint mir jetzt etwas hoch gegriffen. Aber grundsätzlich stimmt's. Auch weil ich an meinen Gedichten nicht mehr herumfeile. Ich spreche einfach nur die Dinge an, die mich bewegen beim Thema Partnerschaft, Familie.

Und Geschlechter-Rollen – etwa im Gedicht "Typen", in dem sie davon schreiben, dass Sie sich gerne in die Riege der "tollen Typen" einreihen würden.

Warten Sie, gleich hab ich es. (greift zum Buch, schlägt es auf.) "Es gibt tolle Typen, das sind meistens Männer, ihnen gelingt fast alles, und sie verdienen Geld." Auf der anderen Seite: "Es gibt soziale Typen, das sind meistens Frauen, die suchen eine Aufgabe, der Staat unterstützt sie, er bietet ihnen ein Amt an, ein Ehrenamt, damit verdienen sie kein Geld, aber Ehre, und eine nette Weihnachtsfeier."

Entspricht das Ihrer eigenen Erfahrung?

O ja. Nichts gegen Weihnachtsfeiern, aber mein Eindruck ist, dass ehrenamtlicher Einsatz zwar viel gelobt wird, weil er den Betrieb am Laufen hält, an der richtigen Wertschätzung fehlt es dann aber doch oft.

Woran machen Sie das fest?

Daran, dass man den sich ehrenamtlich Engagierenden ansonsten mehr Respekt entgegenbringen würde. Viel zu viel wird als selbstverständliche Leistung betrachtet. Mehrarbeit wird gewissermaßen erwartet. Damit wir uns nicht missverstehen, ich spreche hier über meine grundsätzlichen Erfahrungen vor allem im sozialen Bereich, in dem es ja auch noch die zweite Seite gibt. Denn dort bringen sich Leute ein, die häufig auch eine große Bereitschaft zur Selbstausbeutung besitzen. Das ist ein Nehmen und allzu bereitwilliges Geben. Und nochmal: Hier spreche ich alte Erfahrungen an, die sich nicht auf meine aktuelle Arbeit für den Kinderschutzbund beziehen.

Wer ruft dort an?

Kinder und Jugendliche mit Problemen. Das reicht vom Kummer mit der besten Freundin bis zum Streit mit den Eltern. Es gibt aber auch die Fälle häuslicher Gewalt.

Wie können Sie da helfen?

Wir versuchen, die Kinder dorthin zu lenken, wo sie eigene Auswege finden können. Natürlich geben wir ihnen Ansprechpartner, bei denen sie konkrete Hilfe finden. Aber wir erteilen keine Ratschläge. Auch Ratschläge sind manchmal Schläge. Sinnvoll ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Deshalb ist es gut, wenn die Kinder und Jugendlichen möglichst früh anrufen – oder ihr Anliegen übers Internet an uns senden. Dann lässt sich noch vieles klären. Nicht erst in Krisen-Situationen, wenn alle nur noch angespannt reagieren. Und ganz wichtig bei unsere Arbeit ist es, die Leute unbedingt ernst zu nehmen mit all ihren Sorgen.

Woher wissen die Kinder und Jugendlichen vom Angebot des Kinderschutzbundes?

Unsere Nummer hängt in den Schulen aus. Leider rufen auch manchmal Menschen an, die sich einen Spaß machen wollen. Die Palette reicht von schrägen Spaßvögeln bis zu Typen, die Anzügliches im Sinn haben. Aber wir legen dann ganz schnell auf.

Wie gehen Sie damit um, wenn Sie sehr Belastendes erfahren?

Wir haben eine regelmäßige Supervision. Das ist sehr wichtig, dass ein ausgebildeter Psychologe mit uns bestimmte Fälle bespricht. So verändert sich auch die eigene Perspektive. Es ist eine ständige Weiterentwicklung.

Glauben Sie, dass Ihre Gedichte auch die Perspektive auf die Dinge, aufs Leben verändern können?

Ach je! Da fällt mir ein Gedicht ein, sinngemäß. Sie kennen doch diesen Satz unter älteren Leuten: Soll ich dir meine Brille leihen? Nein, durch die kann ich auch nichts sehen.

Ich möchte noch einmal auf den Anfang unseres Gespräches zurückkommen. Da haben sie von einer Phase des Gedichte-Schreibens gesprochen, die Sie abgeschlossen haben. Dürfen wir uns denn gar keine Hoffnung auf einen weiteren Gedichtband von Ihnen machen?

Im Moment nicht. Was aber nicht heißt, dass nicht doch noch irgendwann etwas kommt. Schließlich hat alles mit Gelegenheitsgedichten begonnen. Und wenn sich da was ergibt – wer weiß...

Zur Person

Hedi Winter wurde 1943 in Berlin geboren. Sie wuchs dort auf und besuchte dort auch die Schule. Im Anschluss studierte Hedi Winter an den Pädagogischen Hochschulen Braunschweig und Reutlingen und machte außerdem eine Ausbildung als Schwesternhelferin. Sie unterrichtete unter anderem in Calw und Markdorf. Seit 1967 lebt sie am Bodensee. In Markdorf brachte sie sich in der Jugendarbeit ein, war außerdem Schwesternhelferin. 1987 wurde sie Familienhelferin für den Landkreis. Nach 1990 arbeitete sie als Beschäftigungstherapeutin im Markdorfer Altenpflegeheim. Heute engagiert sich Hedi Winter beim Sorgentelefon des Deutschen Kinderschutzbundes. (büj)