vor 1 Stunde SK Markdorf-Leimbach Haustierfund: Ausgebüxtes Kaninchen wieder daheim

In Markdorf-Leimbach hat Familie Beran am Ostermontag von einem schwarzen Kaninchen überraschend Besuch bekommen. Das Haustier ist am Dienstag von den Eigentümern abgeholt worden und wieder daheim.