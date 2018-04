vor 8 Stunden SK Markdorf-Leimbach Haustierfund: Ausgebüxtes Kaninchen auf Erkundungstour

In Markdorf-Leimbach hat Familie Beran am Ostermontag von einem schwarzen Kaninchen einen Überraschungsbesuch bekommen. Das Haustier, das wohl ausbüxte, ist von der Familie vorsorglich in Obhut genommen worden und kann abgeholt werden.