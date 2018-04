Markdorf Hans-Peter Sieger leitet Markdorfer SPD

In jüngster Jahresversammlung der SPD Markdorf ist Hans-Peter Sieger zum Vorsitzenden gewählt worden. Des Weiteren ist es in der Versammlung um Vorbereitungen für den Kommunalwahlkampf 2019 gegangen.

Der Ortsverein der SPD Markdorf hat einen neuen Vorsitzenden. Es ist Hans-Peter Sieger, der die Sozialdemokraten in der Gehrenberg-Stadt bereits von März 2014 bis November 2017 geführt hat. Doch hatte Sieger sein Amt an seinen Vorgänger zurückgeben müssen, an Manfred Bastian, den die Ortsvereinsmitglieder zum kommissarischen Vorsitzenden wählte, weil Sieger durch seinen Umzug nach Oberteuringen laut Statuten ausschließlich zum dortigen SPD-Ortsverein zählte. "Inzwischen gehöre ich beiden Ortsvereinen an, Oberteuringen und Markdorf", resümierte Sieger am Gründonnerstagabend in der Jahresversammlung im Gasthaus Krone die parteiinterne Lösung. Somit stand Siegers Wiederwahl zum Markdorfer Ortsvereinsvorsitzenden nichts mehr im Wege.

Die Versammlung ist weniger ein Abend des Rückblicks als eher ein Abend mit Blick in die Zukunft gewesen. Zwar schaute Uwe Achilles, Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokraten im Markdorfer Gemeinderat, bei seinem Bericht über die jüngsten Entwicklungen in der Lokalpolitik auch in die Vergangenheit. Doch das Thema innerparteiliche Diskussion über die SPD-intern höchst umstrittene Große Koalition zwischen CDU/CSU und Sozialdemokraten klammerte der SPD-Ortsverein bei seiner Jahresversammlung weitgehend aus. "Es ist wohl kein Geheimnis", erklärte Manfred Bastian, "das unsere Meinungen da sehr abgewichen sind." Stattdessen nahm man schon jetzt den im kommenden Jahr anstehenden Kommunalwahlkampf in den Blick. In den die Markdorfer SPD dank wachsender Mitgliederzahlen – vier Neuzugänge in den vergangenen Monaten – gestärkt hineingehen wird. Dazu passten die Aufbruchs- Veränderungssignale, die Stauber, Stadtrat in Friedrichshafen, zudem auch SPD-Kreisrat und Vorsitzender des SPD-Kreisverbands, aus der Kreisebene nach Markdorf brachte. Stauber sprach von dem Ziel einer parteilichen Erneuerung. Und Luca Baumann, Kreisvorsitzender der Jusos, berichtete – gleichfalls mit Blick auf den bevorstehenden Kommunalwahlkampf von der Juso-Vernetzung mit der Juso-Hochschulgruppe an der Zeppelin-Universität sowie mit den SPD-Ortsvereinen.

In Markdorf kreise die Arbeit des Ortsverbands in Zukunft unter anderem um das Thema "autofreie Innenstadt", kündigte Uwe Achilles an. Der Stadtrat erklärte, warum die SPD-Fraktion im Gemeinderat gegen neue Baugebiete in Bergheim votiert habe. Erstens sei das Fortbestehen einer Kaltluftschneise nach wie vor zu wünschen und zweitens sehe die SPD die Wohnbauentwicklung im Süden der Stadt. "Spannende Diskussionen" kündigt Achilles für die Zukunft des Seniorenzentrums St. Franziskus an. Dort klafft eine erhebliche Finanzierungslücke. Kaum weniger spannend werde die Diskussion um die Zukunft des Rathaus-Areals. Und sollte die bald vorzulegende Kostenberechnung zum Umbau des Bischofsschlosses in ein Rathaus erheblich abweichen von den vorliegenden Kostenschätzung, "dann", so Achilles, "gilt es neu abzuwägen." Die grundsätzlichen Bedenken der SPD-Fraktion gegen den Umzug der Verwaltung ins Bischofsschloss, die bestünden fort.

Die Vorstandsmannschaft

Dem Vorstand des SPD-Ortsverbands gehören an: Hans-Peter Sieger als Vorsitzender; Stephan Seidel als stellvertretender Vorsitzender; Joachim Hulin als Kassierer; Ulrich Maasmeier als Schriftführer; Hans-Peter Sieger und Stephan Seidel übernehmen die Pressearbeit; Beisitzer sind Manfred Bastian, Rolf Gertitschke, Cosima Honnen, Franz Frick, Hans-Joachim Czaika. Hans Zeller wurde in seinen Rechten als Ehrenvorsitzender der SPD Markdorf bestätigt. Der Ortsverband im Internet: www.spdmarkdorf.de