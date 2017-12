Markdorf Gymnasium-Rektorin Diana Amann: Ihre Tür ist offen für Schüler, Lehrer und Eltern

Seit September leitet Diana Amann das Gymnasium am Bildungszentrum Markdorf. Hier ist sie selbst zur Schule gegangen. Offenheit gehört zu ihren Lebensmaximen. Das will sie auch im Schulalltag vorleben. Erfahrungen bringt sie von Lehrtätigkeiten in Hamburg und Shanghai mit.

Die Tür steht offen, Diana Amann winkt in ihr Büro. Heute ist keine der beiden Sekretärinnen da. Die Rektorin des Gymnasiums am Markdorfer Bildungszentrum (BZM) nimmt ihre Besucher selbst in Empfang. Außerdem muss sie jedes Mal ins Sekretariat hinübergehen, wenn dort das Telefon klingelt. Es klingelt oft. Am frühen Morgen rufen Mütter und Väter an, um ihre erkrankten Kinder zu entschuldigen. Und stets beendet Diana Amman das Gespräch mit herzlichen Genesungswünschen.

"Ich bin hier zur Schule gegangen", erklärt sie. Am BZM habe sie ihr Abitur gemacht. Ausnehmend gut seien ihre Erinnerungen an diese Zeit: "Ich habe mich sehr wohl gefühlt." In einer Schule, in der damals ganz überwiegend sehr junge Lehrer unterrichtet haben. In einer Schule, die damals immer noch Modellschule war. In einer Schule, die Aufbruchstimmung geatmet habe – auch für die Schüler. "Wir haben sehr viel diskutiert im Unterricht", erinnert sich die Direktorin. Das Kollegium sei seinerzeit stark durch die 68er geprägt worden. Sie lächelt, spricht davon, dass Schülern damals noch viel Zeit blieb.

Heute seien die jungen Menschen weitaus zielstrebiger. Ihre Ausbildung nähmen sie weit ernster, ließen sich seltener verwirren von Gefühlen. Diana Amann beobachtet diesen Wandel der Schüler-Einstellungen – und sie versteht ihn. Die größere Ernsthaftigkeit im Umgang mit der eigenen Zukunft sei auch eine Reaktion auf jene Sorgen, die sich in einer sich immer stärker globalisierenden Wirtschaft einstellen müssen. Bei den Eltern und irgendwann auch bei den Schülern. "Das schätze ich übrigens sehr, wenn junge Menschen vernünftig mit den bestehenden Herausforderungen umgehen." Einen Moment lang zögert sie, muss wieder lächeln und überlegt laut: "Vielleicht sind wir damals etwas später erwachsen geworden."

Deutsch und Politik hat Diana Amann studiert, außerdem Ethik und später Wirtschaft. Fächer, die ein gewisses Orientierungswissen vermitteln. Vor allem, wenn sie von jemandem unterrichtet werden, der – wie Diana Amann – herumgekommen ist in der Welt. Und das ist sie: zuletzt als Direktorin eines Gymnasiums in Hamburg. Davor hat sie acht Jahre lang in Shanghai unterrichtet. "Eine Stadt der Superlative", sagt sie über die chinesische 15-Millionen-Einwohner-Stadt. Vielseitig sei diese Industrie-Metropole, auch widersprüchlich. Mit den Menschen dort sei sie sehr gut ausgekommen. "Chinesen wollen, dass man ihnen auf Augenhöhe begegnet und sie respektiert", erklärt sie das Rezept dafür. Weiter stark beeindruckt hat Diana Amann während ihrer acht Jahre in der Volksrepublik, dass "die Züge dort überpünktlich sind". Und: "Lehrer genießen großen Respekt in der chinesischen Gesellschaft. Trotz ihrer Strenge erweisen sie sich doch als Freunde ihrer Schüler." Amann sieht aber auch manches kritisch am chinesischen Schulsystem. "Es achtet sehr auf Wissensvermittlung, doch die kreative Seite der Schüler kommt zu kurz." Diese im Auge zu behalten und darüber hinaus auch zu fördern, gehört zu Diana Amanns erklärten Zielen.

Gleichzeitig lässt sie keinen Zweifel daran: "Gute Leistungen sind wichtig." Solche Leistungen, die den Abiturienten des Gymnasiums am Bildungszentrum den Zugang zu den Universitäten leicht machen – ohne dass sie dort erst vorbereitende Kurse belegen müssen. Und noch etwas wolle sie im Blick behalten in ihrer Modellschule, die den neun Jahre währenden Weg zur Hochschulreife offen hält: die Chance der Schüler, während dieses zusätzlichen Jahres ihren Horizont zu erweitern. Wobei Diana Amann ihre Kollegen in der Rolle von wichtige Orientierungshelfern sieht.

Ihre Tür stehe übrigens immer offen, erklärt die Direktorin – für Schüler, für Eltern, für ihre Lehrerkollegen. Als sie das beim Antritt ihres Schulleiterpostens an einer Hamburger Traditionsschule eingeführt habe, hielt man das für eine Idee, die sich im Schulleiteralltag rasch erledigen würde. Sie habe daran festgehalten. Offenheit gehört zu ihren Lebensmaximen.

Zur Person

Diana Amann wurde 1962 in Markdorf geboren. In Bermatingen besuchte sie die Grundschule, in Markdorf das Gymnasium. Danach studierte sie in Konstanz auf Lehramt. Ihr Referendariat absolviert Amann in Friedrichshafen. Im Rahmen eines Bundesprogramms unterrichtet sie drei Jahre lang in Rumänien. Nach weiteren sechs Jahren im baden-württembergischen Schuldienst ging Diana Amann mit ihrer Familie nach Shanghai, war dort Koordinatorin der deutschen Schulen. Danach leitete sie sechs Jahre lang ein Gymnasium in Hamburg, bevor sie die Direktorenstelle in Markdorf antrat. (büj)