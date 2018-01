Markdorf Grundschule in Markdorf-Leimbach: Förderverein hat viel ermöglicht

Grundschule in Markdorf-Leimbach: Förderverein hat viel ermöglicht

Die Grundschule in Markdorf-Leimbach profitiert von den Aktionen der Mitglieder. Die Eltern bleiben dem Verein oft auch noch treu, wenn die Kinder die Schule bereits verlassen haben.

Bei der jüngsten Hauptversammlung des Fördervereins der Grundschule Leimbach eröffnete Vorsitzende Monika Hoffmann in Anwesenheit der Rektorin Julie Adam die Sitzung, heißt es in einer Mitteilung des Fördervereins. Die Mitglieder trafen sich in den Räumen der Grundschule. Aufgrund des starken Regens waren nur 13 Wahlberechtigte erschienen.

Bei den turnusmäßig stattfindenden Wahlen wurden Vorsitzende Monika Hoffmann und Kassierer Friedrich Köskemeier einstimmig per Handzeichen in ihren Ämtern für zwei weitere Jahre bestätigt. Laut der Vorsitzenden finanziere sich der Verein hauptsächlich über die Mitgliedsbeiträge. Daher sei man stolz, auf 97 treue Mitglieder zu blicken, die meist auch dann noch Mitglied bleiben, obwohl das Kind die Grundschule schon verlassen hat.

„Es wurden sehr viele unserer Wünsche erfüllt“, zeigte sich Schulleiterin Julie Adam dankbar. Der Verein arbeitet vielfältig und ermöglicht Vieles, was sonst nicht umsetzbar wäre. Die Palette reicht von Büchern über MP3-Player bis zu Spielen und Teppichen. Traditionsgemäß wurden auch die Klosemänner und der Besuch des Weihnachtstheaters in Konstanz ermöglicht. Ein weiterer Höhepunkt war das mittlerweile fest etablierte Musikprojekt, das auch im vergangenen Jahr von Pädagoge Bernhard Rissmann begleitet wurde.

Für den Ausblick auf das laufende Jahr 2018 wurde mit der Schulleitung ein Treffen in der nächsten Zeit vereinbart, heißt es. Das Kollegium wolle sich erst in der Gesamtlehrerkonferenz beraten, um dann mit dem Elternbeirat und dem Förderverein die kommenden Aktionen zu planen, so die Absprache. Aufgrund der Baumaßnahmen und der damit verbundenen Besonderheiten im Schulalltag solle erst wieder Ruhe einkehren für alle Beteiligten, waren sich die Anwesenden einig. Zum Ausklang führte Julie Adam anhand einer Bilderschau durch das sehr bewegte vergangene Leimbacher Schuljahr.