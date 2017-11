Markdorf Große SCM-Partynacht in der Stadthalle

Die Fußball-Abteilung des Sport-Clubs Markdorf feiert am 11. November eine Partynacht mit der Seán Treacy Band in der Stadthalle.

Eine ausgelassene Partynacht will die achte Auflage der Markdorfer Rocknacht am Samstag, 11. November, in der Stadthalle werden. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Wer mitfeiern möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein. Rund 80 Fußballer des Sport-Clubs Markdorf (SCM) wollen dafür sorgen, dass an diesem Abend eine ausgelassene Stimmung herrscht. Für gute Partylaune sollen eine große Tanzfläche sowie eine lange Bar sorgen.

Das Organisationsteam um Markus Holzschuh, Timo Bauscher, Berti Müller und Markus Karg hat keinen Aufwand gescheut, die Profimusiker der Seán Treacy Band nach Markdorf zu holen. In der Gehrenbergstadt sind die Musiker keine Unbekannte. Bei der Markdorfer Musiknacht sorgten sie unter anderem im Gasthaus Krone für ein volles Haus.

Die Band wurde 1996 unter dem Namen Anything But Trouble gegründet, bevor man ab 1999 als Seán Treacy Band auf die Bühne ging. Schon in der Anfangsphase galten die ambitionierten Musiker als Geheimtipp in der Szene. In den vergangenen Jahren war die Band um den irischen Frontman Treacy bei über 200 Konzerten präsent; zahlreiche TV- und Radioauftritte, eine Tournee und unzählige Live-Gigs standen für die Musiker an.

Im Laufe der Jahre hat sich stilistisch einiges verändert. So kam Treacy weg vom Folk hin zu Oldies und Rock. Die Band hat über 300 Songs auf Lager und ist immer darauf bedacht, Songs zu spielen, die das Publikum kennt und liebt. Die Band ist für ihre Publikumsnähe sowie ihre humorvollen Bühnenauftritte bekannt.