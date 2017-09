Markdorf Große Feier für Markdorfer Musical

Ein "Leuchtturm der Bürgerbeteiligung": Initiative zur Integration von Flüchtlingen wird in Stuttgart mit dem dritten Platz beim Staatsanzeiger-Wettbewerb gewürdigt

Markdorf – Nein, damit hatte die Musikschule für die Raumschaft Markdorf nicht gerechnet. Dass sie als erste Initiative aus dem Bodenseekreis einen Preis unter den "Leuchtturmprojekten der Bürgerbeteiligung" im Land erringen würde. Zum dritten Mal hatte der Staatsanzeiger diesen Wettbewerb in den Kommunen und Kreisen ausgeschrieben, damit insgesamt immerhin 83 Gruppen motiviert und zu einer Teilnahme bewogen. Mit ihrem Musical-Projekt "Joseph", bei dem sie gezielt junge Flüchtlinge integriert hatte, gelang es der Musikschule nicht nur, bei der Online-Umfrage zu punkten und den ersten Platz ihrer Kategorie der Städte bis 20 000 Einwohner zu holen. Nach der Bewertung durch eine Bürgerjury wurde sie mit dem dritten Preis ausgezeichnet. "Wir waren überglücklich, als wir das erfahren haben", sagt Margit Koch-Schmidt, die die Inszenierung im Vorjahr gemeinsam mit Regisseur Wilfried Klöck geleitet hatte: "Damit hatten wir nicht gerechnet."

An Wert gewinnt der Erfolg noch durch zwei weitere Alleinstellungsmerkmale: Die Markdorfer Initiative war das einzige Musikprojekt, das bei dem diesjährigen Wettbewerb einen Preis erhielt. Und erstmals in der Geschichte der Leuchtturmprojekte der Bürgerbeteiligung wurde eine Musikschule ausgezeichnet. Keine Frage war es daher, dass Bürgermeister Georg Riedmann die Protagonisten aus seiner Stadt zur Preisverleihung ins Neue Schloss nach Stuttgart gerne begleitete. "Es war eine tolle Veranstaltung", zeigt sich Margit Koch-Schmidt nachhaltig begeistert. Noch weniger mit einem so guten Abschneiden gerechnet hätte die Musiklehrerin, wenn sie die anderen Mitbewerber vorher gekannt hätte. "Da waren unglaublich tolle und engagierte Projekte vertreten", sagt sie: "Ich möchte da nicht in der Haut der Juroren gesteckt haben."

Erste Voraussetzung für den Erfolg war eine Online-Abstimmung gewesen. Hier hatte die Musikschule mit über elf Prozent der Stimmen unter den 23 Projekten ihrer Kategorie den ersten Platz belegt. "Dazu hat auch die Berichterstattung im SÜDKURIER beigetragen", betont Margit Koch-Schmidt. Dass am Ende andere Initiativen die Nase vorn hatten, verwundert die Markdorferin dennoch nicht: "Den ersten Platz belegte zum Beispiel ein Projekt, bei dem Bürger in Eigenarbeit ein ganzes Wohnheim für Flüchtlinge planten."

Vorhaben mit langem Vorlauf

Auch das Markdorfer Vorhaben hatte einen langen Vorlauf. Gemeinsam mit dem Freundeskreis Flucht und Asyl hatte sich die Musikschule schon im Herbst 2015 über ein gemeinsames Projekt Gedanken gemacht. Die Wahl fiel auf das Musical "Joseph" des Komponisten Andrew Lloyd-Webber. "Es ist das einzige von ihm, das für Laien geschrieben ist", sagt Koch-Schmidt. Flüchtlingskinder spielten unter anderem die biblische Szene, in der Joseph im Gefängnis sitzt, und sangen voller Inbrunst. Das gemeinsame Musizieren habe alle Beteiligten einander näher gebracht und damit genau das Ziel des Wettbewerbs erfüllt, nämlich eine Kultur des Miteinanders zu pflegen, sind die Initiatoren überzeugt. Lohn der Mühe war, dass alle Aufführungen ausverkauft waren.

Schon Anfang September war die Musikschule mit einer Einladung zum Sommerfest des Bundespräsidenten geehrt worden. Mit zwei Vertretern des Jugendgemeinderates in Friedrichshafen und der Koordinatorin des Freundeskreises Flucht und Asyl, Steffi Sandkühler, waren die Markdorfer nach Berlin gefahren und durften sich als Repräsentanten aus dem Bodenseekreis unter die 4000 geladenen Ehrenamtlichen mischen.

Nach einem Gespräch mit Elke Büdenbender, der Ehefrau von Bundespräsident Walter Steinmeier, zum Thema "Ehrenamt und Demokratie" im Garten des Schlosses Bellevue musizierten Pianist Lang Lang und die Big Band der Bundeswehr mit Max Mutzke. Bewegender Höhepunkt für Margit Koch-Schmidt in Berlin war eine Multimediashow an der Rückseite des Schloss Bellevue, die mit dem Wort "Danke' endete.

83 Projekte

Der einzige landesweite Bürgerbeteiligungswettbewerb fand bereits zum dritten Mal statt. Alle 83 Projekte wurden von Juli 2016 bis Mai 2017 in Form von Reportagen im Staatsanzeiger vorgestellt. Anschließend entschieden eine Online-Abstimmung und eine Bürgerjury über die Preisträger. In jeder der fünf Kategorien nach Größen der Kommunen bzw. Landkreis wurden drei Preise verliehen. Der 1. Preis war jeweils mit 2500 Euro, der 2. Preis mit 1000 Euro und der 3. Preis mit 500 Euro dotiert. (hpw)