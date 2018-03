Markdorf Gospelchor Markdorf arbeitet intensiv am Klang

Beim Gospelchor Markdorf freut man sich über Neuzugänge. Allerdings stellt das den Chor und seinen Leiter Hans-Jörg Walter auch vor Herausforderungen: Schließlich müssen die Neuen sich erst einfinden in die Stücke und die Gemeinschaft, die bewährten Sänger wollen sich weiterentwickeln. Das ist eine Gratwanderung. Walter will den Chor noch eine Weile leiten, schaut sich aber auch schon nach einem Nachfolger um, sagte er bei der Mitgliederversammlung.

Sein Lob sei selten, erklärte Hans-Jörg Walter, der Leiter des Gospelchors Markdorf bei der Mitgliederversammlung. Umso mehr musste es daher ins Gewicht fallen, wenn der Dirigent nicht nur seine Zufriedenheit mit seinen Sängerinnen und Sängern wegen deren gesteigerter Proben-Disziplin betonte, sondern auch noch deren musikalische Fortschritte der letzten Monate hervorhob. Erst jetzt, beim Auftritt des Gospelchors in der St.-Nikolaus-Kirche am Sonntag, habe der sein Können eindrucksvoll unter Beweis gestellt, so Chorleiter Hans-Jörg Walter am Mittwochabend im Theaterstudio des Bildungszentrums, wo der Chor sonst seine neuen Lieder einstudiert.

38 Proben, etliche Auftritte

Auf 38 Proben, drei Konzerte und etliche Auftritte bei Hochzeiten und anderen Anlässen schaute Vorsitzende Elisabeth Eckert-von Landenberg zurück. Bei Presse und Publikum kommt der Chor toll an. Der Einsatz der Sänger sei hoch, aber die Mühe lohne sich – bei jenen der 38 Proben hätten sich immerhin 74 Stunden addiert. Kein geringer Zeitaufwand, der indes gerne in Kauf genommen werde, so Elisabeth Eckert-von Landenberg, "weil Singen einfach guttut". Aus der Musik-Psychologie sei bekannt, dass die beim gemeinsamen Chorgesang ausgeschütteten Botenstoffe helfen, Stress abzubauen, die Stimmung aufzuhellen und sich sogar auf die Physis, die körperliche Befindlichkeit, auswirkten.

Sänger müssen sich Gedanken über Chorleitung machen

Vielleicht ist dies denn auch die Erklärung dafür, warum der Gospelchor stetig weiter wächst. Im nun 19. Jahr seines Bestehens hat er 65 Mitglieder. Chorleiter Walter bereitet solches beständige Größerwerden jedoch auch gewisse Sorgen. "Wir müssen aufpassen, dass wir unseren Chor-Klang nicht verlieren", warnt er. Der nämlich sei typisch und würde sich durch die gemeinsame Arbeit ausprägen. Kämen aber fortwährend neue Sängerinnen und Sänger hinzu, so müsse es denen zunächst schwer fallen, sich in diesen Chor-Klang hineinzufinden. Für den Dirigenten sei es kein Leichtes, die Neuen bei diesem Eingewöhnungsprozess zu stützen – gleichzeitig aber die langjährigen Chor-Mitglieder geschlossen weiterzuentwickeln. Positive Effekte erhofft sich Dirigent Walter da von einem Stimmbildner. Hier gelte es, jemand Geeigneten zu suchen. Weiterhin auf der Suche sei man nach einem Klavierspieler. Elisabeth Eckert-von Landenbergs Pro-forma-Frage", ob sich Hans-Jörg Walter erneut zum Chorleiter bestellen lasse, beantwortete dieser mit einem Ja, merkte danach aber an, dass sich der Gospel-Chor mittelfristig auf die Suche nach einem geeigneten Nachfolger machen solle. Er selber halte bereits seine Augen offen.

