Markdorf Göckel-Orgel jetzt leichter zugänglich

Als die Göckel-Orgel in der Kirche St. Nikolaus in Markdorf vor 20 Jahren konzipiert wurde, hat Orgelbauer Karl Gockel am Platz gespart. Das Innenleben war für die Orgelstimmer daher nur sehr schwer zu erreichen, durch extrem enge Zugänge. Zum 20. Geburtstag des Instruments wurde es jetzt so umgebaut, dass die Orgelstimmer nun einfacher an ihren Arbeitsplatz kommen.

Markdorf – Ein eindrucksvolles Instrument sei sie schon, die Markdorfer Göckel-Orgel. Schon von ihrer schieren Größe her – so erklärt Orgelbaumeister Josef Maier aus Hergensweiler. Und dann sei da ja noch die Besonderheit: "Sie hat eine Stahlkonstruktion." Die verleihe dem mächtigen Instrument auf der geräumigen Empore in St. Nikolaus in Markdorf den nötigen Halt.

Die stabilen Träger und Stützen hoch über dem Eingangsbereich des gotischen Hauptschiffs bilden die Plattform nicht nur für den Organisten, sondern auch für den Kirchenchor oder Solisten bei den diversen Kirchenkonzerten im Jahr. So ausladend aber die Empore dimensioniert ist, so üppig die Orgel mit ihrem stattlichen Spieltisch, ihrem eindrucksvollen Prospekt, dem dahinter verborgenen Pfeifenwerk auch wirken mag, so gedrängt geht es im Inneren der Göckel-Orgel zu. An Platz hat Baumeister Karl Gockel gespart.

"Drin herrscht eine Enge, das ist fürchterlich", klagt Josef Maier. Jedes Mal, wenn er seine Mitarbeiter nach Markdorf zum Stimmen schickt, fürchtet Maier um deren Wohlergehen. Stählerne Haken und Ecken gebe es. Kaum habe man die steile Leiter in den oberen Bereich erklommen, gelte es den Oberkörper auf engstem Raum abzuwinkeln und sich mit Armeskraft in einen sehr schmalen Spalt zu zerren. Der Zugang sei eine derartige Tortur, eine so große Zumutung, dass der Freiburger Orgelinspektor nun einem Umbau zugestimmt habe. Orgelbaumeister Josef Maier darf einen neuen Einstieg schaffen. Vom Prospekt, der Vorderansicht aus, geht es nun hinein. Kommod – und wenn die neu angebrachte Tür verschlossen ist, auch gar nicht sichtbar.

Fünf Mal im Jahr heiße es, die Pfeifen der Markdorfer Göckel-Orgel zu stimmen. Vor den größeren Konzerten in der Regel, außerdem vor und nach der Heizperiode. "Das ist wie beim Kundendienst von Ihrem Auto", vergleicht es Josef Maier, "der Orgelstimmer überprüft alle Funktionen und sieht, ob die Stimmung noch passt." Eine große Inspektion gebe es auch noch. Bei Orgeln erfolgt die im Turnus von fünf bis sieben Jahren und heiße Generalstimmung. Schließlich muss die Orgel auch noch vom Staub befreit werden. Ein höchst mühsames Geschäft, das es alle 15 Jahre zu erledigen gilt. In Markdorf sei man da aber aus dem Rhythmus gekommen. Grund ist der Kirchenbrand vor wenigen Jahren, als auch die Göckel-Orgel gründlich entrußt werden musste.

In gewisser Weise sei in der St.-Nikolaus-Kirche noch der Nachhall des Goldenen Zeitalters des Orgelbaus in Frankreich zu hören, das Mitte des 19. Jahrhunderts angebrochen war. Dank einiger herausragender Organisten entwickelte sich jenseits des Rheins eine eigene Orgelschule, sowohl auf kompositorischer Seite, als auch auf handwerklicher, das heißt vom Instrumentenbau her betrachtet. An eben jene französische Stilrichtung mit ihren besonderen Konstruktionsbedingungen knüpfe die Markdorfer Orgel an. Das übrigens auch sprachlich: Ihr Prinzipal, ihr wichtigstes Register, trägt die französische Bezeichnung Montre. Französisch sind auch die übrigen Register beschriftet.

Reinhard Gunz kennt die Markdorfer Göckel-Orgel. Der Orgelbaugeselle aus Meersburg ist es, der sie regelmäßig stimmt. Eine Arbeit, die ein verlässliches Gehör, sehr viel Erfahrung und noch mehr Fingerspitzengefühl abverlangt. Oft variieren bereits kaum merkliche Eingriffe die Tonhöhe recht erheblich. Dem Meersburger Orgelbauer mach seine Arbeit Spaß. "Und ich lerne jeden Tag dazu", wenn er zum Beispiel an der Elektronik tüftelt, die das Schwellwerk öffnet und schließt. Die technische Seite der Mechanik liege ihm ebenso wie das Arbeiten mit Metall und Holz. Es sei das Handwerkliche, das ihn vor allem reize. Aber auch die Musik spiele eine sehr große Rolle, erklärt Gunz, selbst passionierter Pianist und versierter Organist. Ihn freut, dass das Stimmen der Göckel-Orgel künftig einfacher wird. Oben gibt es nun einen bequemen Laufgang. Und von hinten erschließe sich die Orgel gleichfalls. Nach zwei Jahrzehnten klingt die Markdorfer Göckel-Orgel nicht nur immer noch sehr gut, sie ist nun auch weit besser zu warten als bisher.

Geburtstagskonzert

Zum 20. Geburtstag der Markdorfer Göckel-Orgel lädt der Förderverein Kirchenmusik zu einem Konzert ein. Am Sonntag, 4. Februar, wird Wolfgang Seifen, Professor für Improvisation und Liturgisches Orgelspiel an der Universität der Künste in Berlin, Improvisationen zu Friedrich Wilhelm Murnaus Stummfilm "Faust" aus dem Jahr 1926 spielen. Seifen wird damit an die Kino-Orgel-Tradition der frühen Lichtspieltheater anknüpfen. Seine "Faust"-Improvisationen hat er bereits beim Toulouse-Festival sowie jüngst auch in Zürich gespielt. (büj)