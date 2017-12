Markdorf Gläubige spenden Hygieneartikel für Tafelladen

Der Aufruf der katholischen Seelsorgeeinheit war erfolgreich: Die Markdorfer spendeten zuhauf Hygieneartikel für den Tafelladen.

Christina Höflacher ist begeistert. Jüngst hatte das Team "Caritas und Soziales" der katholischen Seelsorgeeinheit zu einer besonderen Spendenaktion für die Kunden der Markdorfer Tafel aufgerufen. Kein Gemüse, auch keine Milchprodukte oder Backwerk sollte abgeben werden, sondern Produkte ganz anderer Art: Hygieneartikel. Eingesammelt wurden Zahnbürsten, Seifen, Shampoos und Baby-Pflegemittel in den sechs Kirchen der Seelsorgeeinheit. Genauer: Die Gläubigen hatten die Produkte am vergangenen Wochenende mit in die Gotteshäuser gebracht, um sie in die am Eingang aufgestellten Körbe zu legen. Das taten viele, sogar sehr viele, wie sich am gestrigen Mittwochnachmittag im Tafelladen, dem Bestimmungsort all dieser Flakons, Tuben, Flaschen und Fläschchen, herausgestellt hat. "Mit so viel hab ich wirklich nicht gerechnet", erklärte Christina Höflacher.

Für Gerda Dilger von der "Caritas-Konferenzen" steht deshalb fest, "dass wir die Aktion wiederholen werden" – vermutlich kurz vor Ostern. Ebenso wie ihren Mitstreiterinnen vom Team "Caritas und Soziales" der Seelsorgeeinheit ist ihr allerdings klar: "Wir müssen das Sammeln auf einen kurzen Zeitraum konzentrieren." Denn Raum, um die gespendeten Hygieneartikel mittelfristig zu lagern, gebe es keinen.

Ums Lagern muss sich Günther Wieth, Leiter und Organisator des von dem Markdorfer Verein Zukunftswerkstatt getragenen Tafel-Ladens im Markdorfer Stadtgraben, indes keine Gedanken machen. "Das wird alles sehr schnell weggehen", erklärt er. Grund dafür sei die starke Nachfrage. "Hygiene-Artikel sind teuer. Allerdings seien sie in der Regel auch lange haltbar, sodass die Geschäfte und Drogerie-Märkte nur selten eine kleinere Charge spenden. Der Anstoß zur Deo-Seifen-Shampoo-Sammelaktion kam übrigens aus Singen. Unter dem Motto "Man könnte doch mal ..." hatte es dort eine Mitarbeiterin des Bildungswerkes vorgeschlagen. Christina Höflacher griff die Idee in Markdorf auf und rannte damit offene Türen ein, sodass diese besondere Spendenaktion in Markdorf noch eher umgesetzt wurde als in Singen.