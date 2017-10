Markdorf Geschichtsträchtiger Bildstock am Malefikantenweg

Geschichtsträchtiger Bildstock am Malefikantenweg

Markdorfer Kulturdenkmäler: Dank des Fördervereins und Spenden der Kirchengemeinde bleibt der Breitpfeiler bei Wangen erhalten. Das Bauwerk stammt aus dem Jahr 1542.

Markdorf (büj) Heute hängt ein Kruzifix im Bildstock bei Wangen. Die Arme des Gekreuzigten ragen steiler als üblich empor. Noch mehr Schmerz, noch mehr Leid scheint diese Darstellung zu verkünden – auch noch mehr Verlorenheit. Denn das Kruzifix wirkt zierlich, recht klein sogar in einer von aufgemalten Quadern umrahmten hellen Fläche. Den Zweck des Bildstocks schmälert der so erzeugte Eindruck nicht: Der Vorbeigehende bleibt stehen – zur Andacht, zum Gebet.

Eben dies war das Anliegen, als man den Bildstock bei Wangen im Jahr 1542 errichtet hat – als sogenannten Breitpfeiler, an dem nicht nur die Markdorfer und die Bermatinger hielten, sondern auch jene, die sich auf den Weg ins ferne Santiago de Compostela gemacht hatten. Jakobspilger, die über Ulm und Biberach gen Konstanz gingen. Ein langer Weg lag vor ihnen. Einen viel schwereren Weg hatten die vor, nach denen die Strecke von Markdorf nach Wangen bezeichnet wurde: Malefikantenweg heißt es auf dem Schild am Bildstock. Mit "Missetäter, Übeltäter" übersetzt der Duden den veralteten Begriff.

Manfred Ill, einst Stadtarchivar in Markdorf, schreibt in seinem Aufsatz übers Gerichtswesen unter den bischöflichen Stadtherren, dass bei Wangen einst der Galgen gestanden habe. Dort hängte man Verurteilte. Menschen, die als "unehrlich" galten. Solche also, die innerhalb der alten Ständegesellschaft ihr Brot als Schäfer verdienten oder als Leineweber, als Barbiere oder als Müller. Die ehrenwerten Verbrecher wurden geköpft – droben vor dem Obertor.

Anfang der 1690er Jahre kam ein gewisser Hans Völcke aus dem Thurgauischen hier vorbei. Wegen Diebstahls sollte er an den Wangener Galgen. Ob er ebenfalls am Bildstock Station gemacht hat, um hier zu beten – wie so viele andere Verurteilte auf ihrem letzten Weg – wir wissen es nicht. Doch es ist zu vermuten.

Im Jahr 2004 wurde der Wangener Bildstock renoviert – dank der Gelder des Fördervereins zur Erhaltung der Kulturdenkmäler Markdorf und der Spenden aus der katholischen Kirchengemeinde. So bleibt ein Kulturdenkmal erhalten.