Markdorf Gerold Häring ist neuer Integrationsmanager in Markdorf

Der 58-Jährige ist Ansprechpartner für Geflüchtete in den Markdorfer Anschlussunterbringungen und kümmert sich um ihre Lebensorganisation.

Markdorf (kol) 160 Geflüchtete in den Markdorfer Anschlussunterbringungen haben einen zusätzlichen Ansprechpartner rund um Fragen der Lebensorganisation: Gerold Häring besetzt die neu geschaffene Stelle des Integrationsmanagers bei den Johannitern. Der 58-Jährige ist kein Neuling: Bereits in Ravensburg war er im Bildungsbereich für Geflüchtete tätig.

Die jetzige Aufgabe ist noch mehr an den Menschen orientiert. Ganz unterschiedliche Sprachniveaus nach über einem Jahr Aufenthalt in Deutschland begegnen dem Integrationsmanager täglich und darin liegt seine Herausforderung. Von der Organisation eines Integrationskurses, eines Kindergarten- oder Schulplatzes, Wohnraum, Arbeit bis hin zu Behördengängen für sämtliche Antragsformulare sind die Aufgaben von Häring. Diese werden gemeinsam mit den Geflüchteten anhand eines Integrationsförderplans individuell erstellt.

Mit Sozialarbeiterin Rosane Dias-Brücker bietet er jeden Dienstag und Mittwoch von 14 bis 17 Uhr eine Flüchtlingssprechstunde im Rathaus an. "Dort finden die Erstkontakte statt, bevor es zu den Hausbesuchen in die Familien geht", berichtet der studierte Politologe. Es liegt ihm am Herzen, diesen Menschen, von denen die meisten aus Syrien, Irak oder Gambia kommen, eine Perspektive zu schaffen, damit sie sich hier wohlfühlen und schnellstmöglich für ihren Unterhalt sorgen können. Wie man einen guten Weg ebnet, hat Gerold Häring bereits hautnah erfahren. Er und seine Frau nahmen 2015 zwei minderjährige Flüchtlingsjungen (16 und 17) für 18 Monate bei sich zu auf und integrierten sie erfolgreich. Momentan absolvieren beide eine Ausbildung im Anlagenbau bzw. als KFZ- Mechatroniker und leben in einer Wohngemeinschaft. "Es war eine ganz besondere Erfahrung, von der ich in meiner jetzigen Arbeit profitiere", berichtet der dreifache Familienvater.

Seine bisherigen Begegnungen mit den Geflüchteten in Markdorf seien sehr positiv. Vor allem lobt er den Freundeskreis Flucht und Asyl sowie die Flüchtlingsbeauftragte. "Mit diesen engagierten Menschen ist man hier extrem gut aufgestellt, denn sie leisten ganze Arbeit", so der Integrationsmanager, der in den bestehenden Netzwerken Unterstützung findet. Er würde sich von der Gesellschaft wünschen, dass sie mehr auf die Geflüchteten zugehen und sich die Unternehmen in ihrer Arbeitsplatzvergabe mehr öffnen. Nur Arbeit kann laut Häring Sprachbarrieren abbauen, den eigenen Unterhalt sichern und den Geflüchteten das Gefühl geben, ein gut integrierter Teil dieser Gesellschaft zu sein.

Zur Person

Gerold Häring, 58 Jahre alt, ist seit anderthalb Jahren in der Flüchtlingsarbeit tätig. Nach einem Studium der politischen Wissenschaften an der freien Universität Berlin arbeitete er als Projekt und Unitleiter im Kommunikations- und Eventmanagement in Düsseldorf, Stuttgart und Ravensburg. Seit fünf Jahren arbeitet er im sozialen Bereich. Er lebt in Ravensburg, ist verheiratet und hat drei Kinder. Zu seinen Hobbies zählen Radfahren und Lesen.