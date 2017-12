Markdorf Gemüsehändlerin Pia Brugger bietet auf dem Markt auch Wild an

Die Landwirtin Pia Brugger verkauft auf dem Wochenmarkt in Markdorf, was ihr Mann, der Jäger, schießt. Wildschweinschinken und Reh hat sie im Angebot, wie der Blick auf den Marktstand zeigt.

Markdorf (büj) Weder Grünkohl noch Rote Beete empfiehlt Pia Brugger heute, auch keine Mohrrüben oder Äpfel. An diesem Marktdonnerstag auf der Markdorfer Marktstraße bringt die Landwirtin aus dem Teilort Hepbach Fleisch ins Spiel. Das geht rasch. Ebenso rasch, wie die Hepbacherin die Kühlbox aus ihrem Lieferwagen geholt hat, um die eingeschweißten Stücke Wildschweinschinken und Reh zu zeigen. Wildsalami rundet das Angebot ab.

Beim Erklären, wie es denn zum Fleischangebot an Pia Bruggers Gemüsestand kommt, findet alle Raschheit ihr schnelles Ende. Es muss wohl an den bevorstehenden Festtagen liegen. An diesem Morgen drängt sich jedenfalls entschieden mehr Kundschaft am Gemüsestand. Freilich nicht nur hier. An den anderen Ständen des Markdorfer Wochenmarktes ist ebenso viel los – egal, ob dort Kartoffeln, Eier, Fisch, Fleisch oder Käse verkauft werden.

"Mein Mann ist Jäger", findet Pia Brugger endlich Zeit fortzufahren, nachdem sie zwei Kundinnen Salat und Kohl verkauft hat. Er schieße in einem Revier bei Hepbach. Wildschweine und Rehe bringe ihr Mann außerdem in einem anderen Revier in der Nähe von Karlsruhe zur Strecke.

Ein Kunde kommt an den Stand von Pia Brugger und möchte Eier kaufen. Somit heißt es erneut zu warten. Eigenartigerweise fällt das Warten auf dem Wochenmarkt irgendwie entspannter aus als an der Supermarktkasse. Vielleicht liegt das ja am gelasseneren Gebaren der Wochenmarkt-Kunden. Die wirken weniger nervös, stellen mehr Fragen. Und sie nehmen sich auch die Zeit, mit Bekannten zu plaudern.

Das Wild, das der Mann von Pia Brugger erlegt, wird daheim bei den Bruggers zerlegt. Den Rest überlassen sie einem Schlachter. Der verarbeitet die Rehe und die Wildschweine weiter. Bei den Letztgenannten handelt es sich jedoch ausschließlich um jüngere Tiere. "Alte Keiler taugen nur noch für die Wurst", erklärt Pia Brugger.

Sie selbst liebt den Wildgeschmack. "Wild ist außerdem sehr gesund", erklärt sie, "im Wald fressen die Tiere ja nur bio." Für das Zubereiten ihres Wildschweinfleischs rät die Landwirtin, es zuvor in Rotwein einzulegen.

Die Serie

Von Rosenkohl bis Pastinake: Wir richten in einer Serie in loser Folge den „Blick auf den Marktstand“. Markdorfer Händler verraten uns Wissenswertes über Gemüse, Obst, Fisch oder Käse, deren Herkunft und Vorzüge.