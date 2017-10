17.10.2017 20:16 Jörg Büsche Markdorf Gemeinderat gibt kein grünes Licht für Bürgerbus

Der Markdorfer Gemeinderat will erst das Mobilitätskonzept abwarten, das derzeit erstellt wird. Erst dann wollen die Räte die Vor- und Nachteile eines Bürgerbusses in Markdorf erörtern – in etwa einem halben Jahr. Die Fraktionen standen dem Konzept, das der Verein "Bürger für Bürger" vorstellte, durchweg kritisch gegenüber.