Markdorf Gelungener Start in die Fasnet 2018

Mit dem Dreikönigstag ist die Markdorfer Fasnet 2018 in ihre heiße Phase eingetreten. Die Mitglieder der Historischen Narrenzunft trafen sich zur traditionellen Sitzung im Zunfthaus Obertor.

Nun, da die Weihnachtsfeiertage vorüber sind und die Zünfte die am 11.11. begonnene närrische Saison weiter fortführen, beginnen die Bälle, Narrentreffen und Umzüge. Wann zum Beispiel der Jugendball oder wann der Lumpenball ist und wohin Hänseler und Kaujohlen in den kommenden fünfeinhalb Wochen reisen, um bei befreundeten Zünften Maske zu zeigen, das erfuhren die Mitglieder bei der traditionellen Dreikönigssitzung im großen Saal des Zunfthauses Obertor.

"Wer jetzt nicht in die Puschen kommt", so wandte sich Birgit Beck, die neue Zunftmeisterin an die mit bunten Kappen bemützten Rats- und Präsidiums-Mitglieder beziehungsweise einige geladenen Gäste im Obertorsaal, "wer jetzt nicht in die Puschen kommt, für den ist die Fasnet rum." Tatsächlich führt der etwas später präsentierte Veranstaltungsübersicht nur fünf Wochenenden an. Dann ist schon das "Dreckkübelg'schwätz" am Vorabend des Aschermittwoch.

Das Motto der Markdorfer Fasnet 2018 lautet "Alles im Griff auf dem Narrenschiff". So verkündete Birgit Beck, die indes auf leichte Kurs-Korrekturen hinwies: statt durch die Jahnstraße wird der Markdorfer Umzug am Fasnets-Sonntag von der Poststraße aus wieder in die Hauptstraße gehen. Kein Steuerrad bekam Zunftmeisterin überreicht, sondern einen Zunftmeister-Stab. Den hatte Dietmar Bitzenhofer, Vorgänger Birgit Becks und neben Frick weiterer Vize-Zunftmeister, entworfen – und zusammen mit einigen handwerklich versierten Zunft-Kollegen gefertigt. Jede der Markdorfer Masken ist auf dem neuen Narren-Zepter symbolisch vertreten – durch Geißel, durch Blätzle oder Kaujohlen-Glocke.

Das Obertor ist genau so erwähnt wie der "Narrenbüttel". Und weil Bitzenhofer dieses Amt inzwischen seit 22 Jahren ausfüllt, hat er eigene Büttel-Madailen geprägt. "Die erste ging an meine Frau", so Bitzenhofer – weitere überreichte er an Zunftmeisterin Beck sowie Bürgermeister Georg Riedmann.

Riedmann versicherte den Narren, "das wir im Markdorfer Rathaus nicht übers Ziel hinausschießen werden." Zuvor hatte Brigitte Beck beklagt, dass die behördlichen Reglementierungen, insbesondere die von den Zünften zu beachtenden Sicherheitsvorschriften vielerorts zu einem Einschlafen des närrischen Brauchtums führe – so in Sigmaringen. Riedmann versprach, in Markdorf werde die Verwaltung auch künftig "Maß und Ziel nicht aus den Augen verlieren." Was Ehren-Zunftmeister Otto Gäng sehr freute. Überhaupt sah er weniger die Kommunalpolitik in der Pflicht als eher die Bundestagsabgeordneten. Ob denen am Dreikönigstag die Ohren geklingelt haben? Vielleicht – wahrscheinlicher aber ist, dass Gängs Wunsch nach praktikableren Vorschriften vom Karbatschen-Klatschen übertönt wurde, das pünktlich nach Schlag zwölf einsetzte. Vor dem Rathaus, auf der Marktstraße zeigten zahlreiche Schneller, wie geschickt sie mit ihren Peitschen umzugehen vermögen.