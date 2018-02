Markdorf Gelebte Kooperation unter einem Dach

Die Werkstatt für Menschen mit Behinderung der Liebenau Teilhabe und der Sprungbrett-Werkstätten gGmbH ist in die Daimlerstraße umgezogen. Der SÜDKURIER hat sich die neuen Räumlichkeiten angeschaut.

Auf zwei Etagen ist eine neue Produktionsstätte mit insgesamt 60 Arbeitsplätzen entstanden. Der Umzug aus dem Schießstattweg in den Neubau bei Elektro Keim habe gut funktioniert, sagt Martin Hahn, Leiter der Sprungbrett-Werkstatt Bermatingen und Markdorf. Man befinde sich derzeit in der "Orientierungsphase".

Sieben Jahre lang haben die beiden Werkstätten gemeinsam in den alten Räumen gearbeitet, es wurde Zeit für eine Vergrößerung. Rund 40 Menschen mit Behinderung haben am Schießstattweg gearbeitet – jetzt stehen insgesamt 35 Plätze für die Liebenau Teilhabe und 25 für die Sprungbrett-Werkstatt zur Verfügung. Auch wurden vier Plätze für das Trainingsprogramm "Pro Job" für Geflüchtete, die auf einen Integrationskurs warten oder keinen besuchen müssen, geschaffen. Das viermonatige Programm vom Landratsamt Bodenseekreis soll auf das Arbeiten in Deutschland vorbereiten. Jawid Sadepi ist aus Afghanistan geflüchtet und lebt mit seiner Familie in Unteruhldingen. Er macht seine Arbeit gern und hat sich gut eingefügt.

"Die neue Fläche ist doppelt so groß", sagt Martin Hahn. So können auch mehr Aufträge übernommen und verarbeitet werden. In Markdorf werden industrielle Montagearbeiten vom Einzelteil bis hin zur Endmontage eines versandfertigen Produktes ausgeführt. Seit vielen Jahren besteht eine Kooperation mit dem Tettnanger Outdoor-Unternehmen Vaude, das unter anderem Rahmen für Fahrradtaschen vorfertigen lässt. "Wir haben hier bereits viele Arbeiten in Auftrag gegeben, mit deren Ergebnissen wir immer sehr zufrieden waren", sagt Vaude-Produktionsleiter Agustin Garcia, der die gute Kommunikation und die kurzen Wege lobt. "Vaude ist für seinen gemeinnützigen Gedanken bekannt und der spielt natürlich auch bei uns eine Rolle", freut sich Hahn über die weitere Zusammenarbeit. Insgesamt rund 200 Taschen werden an den Werkstatt-Standorten in Markdorf und Kißlegg wöchentlich gefertigt. "Die Anzahl ist abhängig von der jeweils aktuellen Bedarfsanfrage der Kunden", erklärt Garcia.

Neben den Arbeitsflächen steht in der Daimlerstraße mehr Lagerraum zur Verfügung und die Sozialräume wie Pflege- und Ruheraum sowie der Kantinenbereich fallen größer aus. Alles ist barrierefrei gestaltet. In einem Schulungsraum finden die berufliche Bildung und arbeitsbegleitende Maßnahmen statt. Menschen werden hier für ihre Arbeit in der Werkstatt qualifiziert. Bei der Liebenau Teilhabe müssen sie eine 27-monatige Ausbildung absolvieren, so wie Maikl Harm, der von Fachkraft Klaus Böhm unterrichtet wird.

Mit dem Umzug soll die Zusammenarbeit der beiden Werkstätten intensiviert werden. "Ziel ist es, dass wir zu einer gemeinsamen Werkstatt werden und man keinen Unterschied mehr bemerkt", erklärt Matthias Grupp, Werkstattleiter Liebenau Teilhabe. Deshalb ist man gerade auf der Suche nach einem eignen Namen für den Standort, ein hausinterner Wettbewerb läuft. "Hier arbeiten unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Behinderungsarten unter einem Dach", erklärt Hahn, der die Werkstattleitung gemeinsam mit Grupp inne hat. Die neue Situation hat von den Mitarbeitern ein hohes Maß an Flexibilität und Toleranz gefordert. Es sei ein Findungsprozess, beschreibt Matthias Grupp die Lage. Bei einzelnen Personen seien Belastungssymptome zum Tragen gekommen, die Situation habe sich aber wieder entspannt. Hahn ergänzt: "Die Räume werden von allen positiv angenommen." Für die Zukunft wünschen sich die beiden Werkstattleiter, dass die bereits gelebte Kooperation in dem Haus mit noch mehr Leben gefüllt wird, ein schöner Namen gefunden wird und eine gute Auslastung vorhanden ist.

Zusammenarbeit

Die Sprungbrett-Werkstätten gGmbH und die Liebenau Teilhabe (früher St.Gallus-Hilfe) sind 2011 in die Räume des ehemaligen Ausbildungszentrums der Rohwedder AG im Schießstattweg gezogen. Diese Form der Zusammenarbeit war damals einmalig. Menschen mit psychischen Einschränkungen und Menschen mit geistiger Behinderung wird die Teilhabe am Arbeits- und Gesellschaftsleben ermöglicht. Sie übernehmen Aufträge von verschiedenen Unternehmen, zu den Kunden zählen Wagner oder Ziegler Fertigungstechnik. Im Januar 2018 zog die Werkstatt in den Neubau bei Elektro Keim in der Daimlerstraße, der Installationsbetrieb übernahm die Räume im Schießstattweg.