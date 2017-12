Markdorf Gegner der unechten Teilortswahl werben um Verständnis

Den Fraktionsvorsitzenden der Freien Wähler, der Umweltgruppe und der SPD in Markdorf lässt die Ablehnung und harte Kritik durch den Ortschaftsrat Ittendorf keine Ruhe. Nochmals warben sie für ihre Position, die unechte Teilortswahl abzuschaffen. Das hatten sie gemeinsam beantragt.

Markdorf (wex) Die Fraktionsvorsitzende der Umweltgruppe (UWG), Susanne Deiters Wälischmiller, sowie Dietmar Bitzenhofer, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, und der SPD-Fraktionsvorsitzende Uwe Achilles verteidigten in einem Pressegespräch am Montagmittag noch einmal ihre Position zur gemeinsam beantragten Abschaffung der unechten Teilortswahl, die am Dienstag auf der Tagesordnung des Gemeinderat steht. Politischen Gegenwind gab es aus dem Ortschaftsrat Ittendorf. Nach über 40 Jahren müsste doch, bei aller Wertschätzung von Lokalpatriotismus, ein Interesse am gemeinsamen Wohl vorhanden sein, meint Achilles. Die Abschaffung der unechten Teilortswahl sei schon vor der Sommerpause angeregt worden. "Alle Fraktionen waren informiert", so Achilles. Insofern sei er erstaunt, dass sich die Ittendorfer Ortschaftsräte jetzt als Einheit gegen die Abschaffung präsentieren, aber sich offenbar vorher nicht parteiübergreifend informiert haben. Er hätte sich eine sachliche Diskussion gewünscht, so Achilles, keine emotionsgeladene.

Klar sei auch, so die drei auf Nachfrage, dass hier über eine Veränderung auf der kommunalpolitischen Ebene gestritten werde. An den meisten Bürgern gehe die Diskussion vorbei, bis auf wenige Interessierte. Die Ortschafträte blieben ja weiterhin erhalten und könnten ihre Meinung einbringen, was sie in der Nachbarschaft, beispielsweise in Ailingen und Kluftern, auch erfolgreich machten. 2007 wurde die unechte Teilortswahl in Friedrichshafen abgeschafft.

Achilles und Bitzenhofer erinnerten auch daran, dass dies in Markdorf nicht die erste Diskussion zur unechten Teilortswahl sei. Diskutiert wurde das Thema bereits 2005 und nochmals vor Ende der Amtszeit von Bernd Gerber als Bürgermeister 2013. Es kam aber nicht zur Abstimmung. Gedacht worden sei die unechte Teilortswahl nach der Gebietsreform ja nur für eine Übergangszeit, bis die Gemeindeteile zusammengewachsen seien.

Bitzenhofer verweist darauf, dass das bestehende Abstimmungsprozedere in den Ortschaften bei der Gemeinderatswahl zu vielen ungültigen Stimmen führe. In Ittendorf dürften die Wähler nur zwei Kandidaten mit maximal sechs Stimmen wählen, in Riedheim drei Kandidaten mit maximal neun Stimmen. In einem Wahlbezirk hätten sie mehr Stimmen zu vergeben. Außerdem zeigten Erhebungen, dass die Wahlbeteiligung in Orten, in denen die unechte Teilortswahl abgeschafft worden war, leicht angestiegen sei. Einig sind sich alle drei, dass die ungültigen Stimmabgaben bei knappen Ergebnissen einen Unterschied machen können. Eine Kommunalwahl sei eine Persönlichkeitswahl, so Bitzenhofer. Insofern habe eine überzeugende Persönlichkeit auch sehr gute Chancen, außerhalb der Ortschaften Stimmen zu erhalten, ergänzt Achilles. "Gleiches Recht für alle", sagt Deiters Wälischmiller.