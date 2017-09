Markdorf Gedenkstein für Edwin Röttele

Sieben Ensisheimer Künstler haben auf dem Friedhof einen Gedenkstein für Edwin Röttle enthüllt. Damit ehren die Kreativen der Markdorfer Partnergemeinde den Vater der Künstlerpartnerschaft.

Es gibt zwei Gründe für ihren Besuch. Zum einen wollten sie jene rund 100 Arbeiten wieder mit nach Hause nehmen, die von Anfang Juli im Treppenbereich des Rathauses gehangen hatten. Bilder, Skulpturen und etliche Intarsienarbeiten von 20 Ensisheimer Malern, Bildhauern und Künstlern, die zum "Club des artistes d'Ensisheim" gehören. Einer "Verbindung Passionierter", wie es auf der Internetseite des Clubs heißt, die im Kreis der "Markdorfer Malerinnen und Maler" ihr Gehrenbergstädtisches Gegenstück findet. Der zweite Grund, der mit dem Besuch verbunden war, führte auf den Friedhof. Dort wollten die Künstler aus der französischen Partnerstadt am Grab Edwin Rötteles einen Gedenkstein enthüllen. "Edwin Röttele", hatte Club-Präsident Jean Michel Schmitt zuvor erklärt, "war ein maßgeblicher Ideengeber für die regelmäßige Begegnung von den beiden Künstlergruppen aus Markdorf und aus Ensisheim." Ein weiterer Motor für diese länderübergreifende Zusammenarbeit sei Michel Tügler gewesen, der Vorgänger von Künstler-Club-Präsident Schmitt.

"Unsere Kooperation besteht vor allem auf der Ausstellungsebene", erklärte Erika Streif. Sie organisiert die alljährlichen Ausstellungen der Markdorfer Maler in der Stadtgalerie. Darüber hinaus ist sie es auch, die die Ausstellungen der Ensisheimer Künstler organisiert, wenn diese – üblicherweise im Vier-Jahres-Rhythmus – in Markdorf stattfinden. Und Erika Streif bereitet auch die Markdorfer Gegen-Ausstellungen in der Partnerstadt vor, welche, um zwei Jahre versetzt, gleichfalls im Vierjahresrhythmus in der elsässischen Partnerstadt zu sehen sind.

Bürgermeister Georg Riedmann hatte bei der Vernissage zur "Regenbogen"-Ausstellung – so der Titel – im Rathaus den "großen Beitrag der beiden Künstlergruppen für die Städtepartnerschaft" hervorgehoben. Und Erika Streif hatte daran erinnert, dass Edwin Röttele gewissermaßen den Grundstein für diese Zusammenarbeit und Freundschaft zwischen beiden Künstlergruppen gelegt habe. Dass diese Beziehung zu weiteren Ausstellungen führen wird, ist gewiss. Ebenso gewiss wie das Bedauern mancher Rathausmitarbeiter und der Besucher dort. Denn seit gestern "sind die Wände an den Fluren wieder nackt", formulierte es Tanja Keckeisen. Die Rathaus-Mitarbeiterin berichtete von den vielen Besuchern, die eigens wegen der Bilder und Skulpturen gekommen seien – auch von deren lobenden Worten für die Arbeiten.

Künstler-Freundschaft

Im Rahmen der seit 1974 bestehenden Städtepartnerschaft von Ensisheim und Markdorf kommt es seit 1980 zu einem regelmäßigen Austausch zwischen Ensisheimer und Markdorfer Künstlern. Bei der jüngsten Ausstellung zeigten folgende Künstler Arbeiten: Hedy Adriaansz, Jean Michel Albarracin, Suzanne Amadio, Michel Antoinet, Duilio Gerometta, Sandrine Huentz, Antoine Iltis, Christian Iltis, Dany Kutermak, Christiane Maire, Dominique Papirer, Nicolle Richard, Marie Claire Rusch, Jean Michel Schmitt, Suzanne Schmitt, Elodie Sommerhalter, Jean François Sommerhalter, Jean Pau Schwey, Carine Urbani und Léna Urbani. (büj)