Markdorf Gedankenaustausch beim Café International

Rund um den Begriff Heimat und seine Bedeutung drehte sich das jüngste Café International, das der Freundeskreis Flucht und Asyl in Markdorf organisiert hatte. In diesem Rahmen stellte Sportmittler Kurt Rogalla die Angebote der Sportvereine in Markdorf vor.

Markdorf – Was bedeutet Heimat? Das war das Leitthema des jüngsten Cafés International im Haus im Weinberg, dem Gemeindehaus der evangelischen Gemeinde Markdorf. Wie immer hatten der Freundeskreis Flucht und Asyl sowie die beiden großen christlichen Gemeinden der Gehrenbergstadt geflüchtete Menschen, aber auch neu Zugezogene in den großen Gesprächskreis mit Kaffee und Kuchen eingeladen. Erstmals war auch ein Team des Ausschusses Caritas und Soziales aus der katholischen Seelsorgeeinheit im Haus im Weinberg vertreten.

Meeresstrand und Alpenkette, Wälder wie Wiesen, fröhliche Feste, heitere Gäste, Freundschaft und etliche andere Gefühle, gemeinsame Ziele, auch Kindheitsträume – all das bedeutet Heimat. Die Übersetzung ins Englische, ins Arabische und in Farsi, die persische Sprache, schien kaum ein Problem. Das zeigte das DIN-A-4-Blatt, das die Café-International-Organisatoren ausgearbeitet hatte. Es war mitsamt der Übersetzungen aus dem Deutschen an den Tischgruppen verteilt worden. Außerdem lief noch ein Videofilm, der mit eindrucksvollen Bildern zeigte, welche Kulturdenkmäler das bundesdeutsche Heimatgefühl zusätzlich bestärken.

„Ja, wir kennen das auch“, erklärte Dalila Roel. Die 19-Jährige sagte, ihr sei der Heimatbegriff aus Syrien vertraut. Es gebe ihn auch im Arabischen. Nahid Kohistani erklärte hingegen, die afghanische Sprache kenne dafür kein Wort. Umso mehr Gewicht hat das Anliegen, das der Freundeskreis Flucht und Asyl mit seinem jüngsten Café International verfolgte. Es sollte ein besonderes Anliegen zum Ausdruck bringen, formulierte Jochen Möller vom Café-Team: „Zusammen sind wir Heimat.“ Es sei an der Zeit, die Geflüchteten mit ins Boot zu holen, sie mehr an der gemeinsamen Arbeit zu beteiligen, sofern sie dazu bereit seien und dies leisten könnten.

Für die Kinder war die Zusammenarbeit, das Einbringen, ein Leichtes. Sie malten im Untergeschoss des Hauses im Weinberg ein Banner. Darauf prangte, zusammengesetzt aus lauter bunten Buchstaben, eben jenes Bekenntnis zur religions- und kulturübergreifenden Gemeinschaft: „Zusammen sind wir Heimat.“

Ansätze für die Erwachsenen stellte Kurt Rogalla vor. Der ehemalige Vorsitzende des Markdorfer Turnvereins wurde vom Sportkreis Bodensee als sogenannter Sportmittler eingestellt. Rogallas Aufgabe ist es nun, Kontakte zwischen den Geflüchteten und den Sportvereinen zu knüpfen. Seine Arbeit beschränkt er aber keineswegs nur auf die Sportvereine. Am Samstag erläuterte Kurt Rogalla am Rande des Cafés International einer frisch Pensionierten, wie sie sich in der Steibensteger Sammelunterkunft als Kinderbetreuerin einbringen kann, damit die jungen Mütter Zeit finden, am neuen Angebot des Flüchtlingskreises teilzunehmen – und sich per Spaziergang in der Gruppe ihre Umgebung erschließen.

Rogallas Informationstafel mit den diversen Sportangeboten der Vereine fand später großen Anklang bei den geflüchteten Jugendlichen und Männern. Ausführlich erläuterte der Markdorfer Sportmittler, was der Gehrenberglauf ist. Wo und wann er stattfindet, wie man sich darauf vorbereitet. „Sport besteht nicht nur aus Fußball, Judo und Taekwondo“, hatte Rogalla vorher schmunzeln erklärt. Noch wichtiger als diese Botschaft scheint ihm freilich etwas anderes zu sein. „Ich will herausfinden, wo die Bedürfnisse der Vereine liegen, wenn sie auf Geflüchtete zugehen – wie ich die dabei unterstützen kann.“

Auch dies mag ein Beispiel für jene gelungene Vernetzung sein, von der Stefania Menga sprach. Die katholische Gemeindereferentin gehört dem Freundeskreis Flucht und Asyl seit zweieinhalb Jahren an. Sie hat die Wellen der Hilfsbereitschaft ebenso wie das relative Abflauen miterlebt. Als Konstante beschrieb sie die gute Zusammenarbeit der beiden Kirchen mit der Stadt und dem Mehrgenerationenhaus. Und die Theologin freut sich über die besondere Qualität der Betreuung, wenn zum Beispiel Markdorfer sich als Taufpaten anbieten für Kinder aus Familien, die aus Nigeria an den Bodensee geflüchtet sind.

Café International

Das Café International ist ein Angebot des Freundeskreises Flucht und Asyl in Markdorf. Ein Ziel ist es, die Geflüchteten in die Gemeinde einzubinden. Deshalb sind alle Bürger eingeladen, bei Kaffee und Kuchen mit den Menschen aus den Kriegs- und Bürgerkriegsgebieten ins Gespräch zu kommen.

Der Freundeskreis Flucht und Asyl besteht seit Frühjahr 2015. Sein Hauptanliegen ist es, die Hilfe der sich ehrenamtlich Engagierenden in Markdorf zu koordinieren. Dabei haben sich kleinere Helferkreise mit unterschiedlichen Aufgabenschwerpunkten gegründet. Die Gesamtkoordination obliegt dem Mehrgenerationenhaus (MGH) beziehungsweise der Flüchtlingsbeauftragten der Stadt. Wer sich einen Überblick über die Vorschläge und Ideen verschaffenoder sich für die Integration Geflüchteter engagieren möchte, kann sich an Michaela Funke wenden, Telefon 0 75 44/50 02 86, E-Mail fluechtlingsbeauftragte@rathaus-markdorf.de