Markdorf Gau-Meisterschaft: Turner des TV Markdorf überzeugen bei Vorrunde

Die männliche Jugend des TV Markdorf hat sich bei der Vorrunde der Mannschaftsmeisterschaften im Turngau Hegau-Bodensee gut geschlagen.

Jüngst fand die Vorrunde der Gau-Mannschaftsmeisterschaften der männlichen Jugend in der Sporthalle Bodman statt. Von insgesamt zwölf Mannschaften in fünf Wettkampfklassen konnte der TV Markdorf (TVM) mit fünf Mannschaften die meisten Teilnehmer stellen.

Bei dem Wettkampf treten Mannschaften aus dem Turngau Hegau-Bodensee gegeneinander an. Das teilt der Verein in einem Pressetext mit. Dem Alter entsprechend sind festgeschriebene Übungen an den Geräten zu absolvieren. Jeweils die vier besten Turner einer Mannschaft kommen in die Wertung. Der Gau-Mannschaftsmeister wird dann beim Finale, das am 25. November in der Sporthalle des Bildungszentrums stattfindet, ermittelt.

Vor allem bei den Nachwuchsturnern der Jahrgänge 2008 und jünger sei man im Vergleich zu anderen Vereinen im Turngau sehr gut aufgestellt, heißt es in dem Pressetext. Die beiden Mannschaften mussten sich lediglich den Turnern vom StTV Singen geschlagen geben und erturnten sich mit Rang zwei und drei Podestplätze. Bester Markdorfer war Oscar Hauser auf dem 6. Platz.

Im zweiten Wettkampf der Jahrgänge 2006 und jünger habe das Team gute Leistungen auf hohem Niveau gezeigt. Maarten Haller erturnte sich hier die meisten Punkte. Leider hatten die Vereine vom TV Ludwigshafen, TV Überlingen, TV Friedingen und StTV Singen in dieser Altersklasse keine Mannschaften gemeldet.

Das TVM-Team der 14- bis 15-Jährigen musste einen verletzungsbedingten Ausfall kompensieren und wurde durch jüngere Turner unterstützt. Dadurch sei es schwer gewesen, sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Man landete auf dem 4. Rang. Die fünfte Mannschaft startete in der offenen Altersklasse und errang hinter dem StTV Singen den 2. Tabellenplatz. Bei der Rückrunde wird das Team in voller Mannschaftsstärke starten. Sehr zufrieden mit den Leistungen war das Trainerteam. Nun gilt es, die Übungen bis zum 25. November zu stabilisieren. Wie jedes Jahr geht es ins Trainingslager nach Löffingen, wo der Feinschliff der Wettkampf-Übungen und das Erlernen von neuen Elementen auf dem Programm stehen.