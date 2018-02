Markdorf Gastronomie-Vielfalt auf Talfahrt

Die in Markdorf geringer werdende Gastronomie-Vielfalt beschäftigt die Bevölkerung. Der jüngste öffentliche Kommentar war am Fasnetssonntag während des Narrenumzugs zu sehen: "Schluss mit Kneipenfrust" stand auf einer der Wagenbauten. Das sogenannte Kneipensterben ist ein strukturelles Problem, wie Bernd Dahringer, regionaler Geschäftsführer des Gaststättenverbands Dehoga in einem Interview darlegt.

"Schluss mit Kneipenfrust", hat ein Motto auf einem Wagen gelautet, der während des Narrenumzugs am Fasnetssonntag zu sehen war. Das zeigt: Die Entwicklung der Gastronomieszene beschäftigt die Bevölkerung in der Gehrenberg-Stadt. Und auch Wirte. Beispielsweise Michael von Schmidsfeld, der die Mojo-Bar betreibt: "Generell bereitet mir Sorge, dass in Markdorf die Attraktivität nachlässt, was die abendliche Freizeitgestaltung anbelangt. Zwar ist es gut, dass der Lemon Beat Club weiterläuft und es gibt aus meiner Sicht auch genügend Restaurants und Gasthöfe – aber es fehlt an ergänzenden Gastronomien wie beispielsweise Bistros, Bars und Kneipen." Sehr schade findet von Schmidsfeld, dass der Adler nicht weitergeführt wurde und dass das Hotel Bischofsschloss aufgegeben wurde, obwohl es eine "überregional bekannte Adresse und ein Aushängeschild auch für die Stadt Markdorf" gewesen sei. Von Schmidsfeld ergänzt: "Jüngstes Beispiel zum Thema nachlassende Attraktivität: Während der Fasnet haben mir Maskenträger aus der Umgebung mehrfach erzählt, dass es in Markdorf zu wenige Möglichkeiten gebe, nach den Umzügen mit der Gruppe oder mit der Clique einen abwechslungsreichen Abend zu verbringen... Was mir auch Bauchweh bereitet, ist, wie es in absehbarer Zeit mit dem Wirtshaus am Gehrenberg weitergeht. Denn auch das Wirtshaus mit Theaterstadel ist für Markdorf ein überregional bekanntes Aushängeschild."

Und wie sieht es mit der unterhalb des Rathauses gelegenen Turmstube aus? Das letzte Wort ist offenbar noch nicht gesprochen. "Vor rund vier bis fünf Wochen wurde mir von der Stadtverwaltung der einstige Adler als Alternative angeboten", berichtet Turmstube-Wirtin Anita Jegler-Sinzig. Nach eigenen Angaben hat Jegler-Sinzig die einstige Gastronomie besichtigt. Ihr Eindruck vom Zustand des alten Gebäudes: "Der Keller ist ziemlich marode und es gibt Schimmelbefall." Sie habe nach reiflicher Überlegung dieses Angebot in einem Telefonat mit der Stadtverwaltung Markdorf am Montag ausgeschlagen, sagt Jegler-Sinzig. Auch aus einem weiteren Grund: Im Gebäude sind bekanntlich Geflüchtete untergebracht, darunter kleine Kinder. "Ich befürchte mögliche Spannungen, da wir auch eine Musik-Kneipe sind, die immer wieder Bands engagiert", sagt Jegler-Sinzig.

Wie die Turmstube-Wirtin ergänzt, wurde seitens der Stadtverwaltung während des Telefonats am Montag erklärt, man wolle alsbald mit dem Einrichten der Baustellenstraße beginnen. Zudem sei es in Markdorf schwierig, weitere alternative Gastronomien anzubieten. Bekanntlich gibt es Pläne, das Rathaus abzubrechen und die Stadtverwaltung in das einstige Hotel Bischofsschloss umzusiedeln. Damit sind die Tage der Turmstube am jetzigen Standort gezählt. Im Telefonat am Montag ist laut Jegler-Sinzig seitens der Stadtverwaltung außerdem dargelegt worden, man wolle eruieren, wie lange das Einrichten besagter Baustellenstraße hinausgeschoben werden könne und man wolle nochmals Ausschau nach Alternativen für die Turmstube halten. Dieses Bemühen der Stadtverwaltung empfindet Anita Jegler-Sinzig durchaus als positiv. Sie stellt aber auch klar: "Im Zweifel werde ich auf Einhaltung des Pachtvertrages pochen, der gilt bis 30. Juni 2020."

Kämmerer Bernd Habnitt erklärt namens der Stadtverwaltung Markdorf in dieser Angelegenheit: "Wir sind mit der Pächterin der Turmstube in Verhandlungen über eine vorzeitige Pachtaufhebung." Da es sich um ein laufendes Verfahren handle, gebe es keine weiteren Auskünfte.

"Eindeutig ein strukturelles Problem"

Bernd Dahringer, seit 1985 Geschäftsführer des regionalen Gaststättenverbands Dehoga, über den zahlenmäßigen Rückgang von Gastronomiebetrieben.

Herr Dahringer, immer wieder ist – wie beispielsweise in Markdorf – vom Kneipensterben die Rede, wie schätzen Sie die Situation im Bodenseekreis ein?

Es ist tatsächlich so, dass immer mehr Kneipen/Gaststätten schließen. Davon betroffen war zunächst die Dorfgastronomie, jetzt verlagert sich dieser Trend immer mehr in die Städte. Er ist bundesweit festzustellen, der Bodenseekreis bildet hierbei keine Ausnahme.

Ist die klassische Kneipe tatsächlich eine vom Aussterben bedrohte Gastronomie-Art, oder entspricht das noch der branchenüblichen Marktbereinigung?

Zunächst sprechen wir von einem Rückgang, der Begriff „Aussterben“ geht mir zu weit. Dieses Phänomen hat jedoch nicht nur mit der branchenüblichen Marktbereinigung zu tun, sondern es ist eindeutig ein strukturelles Problem.

Welche Gründe und Faktoren sind erfahrungsgemäß ausschlaggebend für das sogenannte Kneipensterben und sitzt das Geld bei den Kunden tatsächlich nicht mehr so locker?

Die Gründe hierfür sind vielfältig. Wir haben einmal eine negative demografische Entwicklung, außerdem findet die soziale Begegnung weniger in den Wirtschaften als in irgendwelchen Vereinsheimen oder anderen Gemeinschaftshäusern statt. In Sachen Kommunikation haben inzwischen Facebook und Co. die Lufthoheit, leider nicht mehr die Stammtische. Auch Rauchverbot und Promillegrenze haben ihren Teil zum Abwärtstrend des geselligen Miteinanders in der Kneipe beigetragen. Aber ganz entscheidend: Immer mehr Betreiber merken, dass im Gastgewerbe kaum Geld zu verdienen ist. Gastronomie ist hartes Brot, behaftet mit viel Bürokratie und Arbeitskräftemangel. Selten bekommt man die Preise, die kalkulatorisch notwendig sind. Deshalb geht auch die Bereitschaft der Kinder, den elterlichen Betrieb mal zu übernehmen, zurück. Dieser ganze unerfreuliche Mix hat erheblich zum besagten Negativtrend beigetragen.

Wie können ortsansässige Gastronomien – beispielsweise als Wirtekreis organisiert – gegensteuern?

Die ortsansässige Gastronomie kann sich durchaus organisieren und zum Beispiel Spezialitätenwochen, spezielle Familienangebote, kulinarische Stadtführungen oder ähnliches anbieten. Wenn man sich vor Ort organisiert, ist es nur von Vorteil.

Welche Faktoren machen eine Stadt, eine Gemeinde attraktiv für Kneipen-Betreiber?

Eine attraktive, schön gestaltete Innenstadt ist für Besucher und damit auch für die Gaststätten interessant. Außerdem sollte ein guter Mix zwischen attraktivem Einzelhandel, Kulturangebot und Gastronomie gegeben sein. Hier fällt mir spontan die Ravensburger Innenstadt ein.

Welche Möglichkeiten haben Ihrer Ansicht nach Stadt- und Gemeindeverwaltungen, um Kneipensterben entgegenzuwirken?

Ich habe durchaus den Eindruck, dass die Rathäuser die Gastronomie unterstützen. Die Verwaltungen sind alles andere als glücklich mit dem Kneipensterben. Wo es geht, sollte das Rathaus in Sachen Sperrzeit und Außenbewirtung hin und wieder mal mutiger „pro Gastronomie“ entscheiden. Die Hauptprobleme sehe ich jedoch in der Antwort zur dritten Frage.

Fragen: Toni Ganter