Markdorf Gabriel Beck: Erste spannende Erfahrungen in Bolivien

Der Markdorfer Gabriel Beck leistet derzeit einen Freiwilligendienst in Lateinamerika. Seit Mitte August ist er in Bolivien und berichtet über seine ersten Erfahrungen.

In Bolivien bin ich zusammen mit Joseph Mörtl, einem weiteren Freiwilligen aus Deutschland. Wir wurden hier sehr herzlich aufgenommen und konnten uns gut einleben. Gemeinsam verbrachten wir die ersten drei Wochen in Coroico, einer Kleinstadt im Andengebirge etwa 100 Kilomter vom Regierungshauptsitz La Paz entfernt.

Einen Tag konnte ich bis jetzt in der sehr interessanten Stadt La Paz, dem Regierungshauptsitz Boliviens, verbringen, eine etwa dreistündige Autofahrt führt über eine inzwischen gut ausgebaute, durchgängig zweispurige Straße von Coroico dorthin. Außerdem hatten wir die Möglichkeit Coroico und die Umgebung ein bisschen kennenzulernen. Die Stadt liegt auf 1700 Meter Höhe wunderschön an einem Berghang gelegen, umgeben von Bananen- und Kokaplantagen. Vor allem am Wochenende ist die Stadt sehr belebt, da ein großer Markt Händler und Kunden anlockt.

Da ich noch kein Spanisch konnte, hatte ich in der ersten Zeit täglich Sprachunterricht. Inzwischen verstehe ich sehr viel und kann mich mehr oder weniger auf Spanisch verständigen.

Seit der zweiten Septemberwoche bin ich nun in meiner Einsatzstelle, in einem Internat eine halbe Stunde von Coroico entfernt. Das Internat ermöglicht es Kindern und Jugendlichen der Landbevölkerung zur Schule zu gehen. Zum Internat gehört zudem ein Bauernhof mit Kühen und Hühnern sowie eine Schweinezucht. Meine Arbeit ist deshalb sehr abwechslungsreich. Am Vormittag sind die Schüler in der Schule, die etwas entfernt vom Internat liegt, in dieser Zeit kann ich viel in der Küche mithelfen. Nach dem Mittagessen begleite ich die Schüler zu ihren Arbeitsaufträgen auf den Bauernhof oder helfe beim Brot backen, außerdem kann ich sie bei den Hausaufgaben unterstützen.

Bei einem Ausflug des Internats zu einem Musikwettbewerb, den die Schulen der Umgebung veranstalteten, konnte ich auch schon die bolivianische Kultur besser kennenlernen. Die Musikgruppen der Schulen sind gegeneinander angetreten, die rhythmische Musik wurde dabei noch mit schönen Tänzen umrahmt. Die Arbeit im Internat finde ich sehr spannend und es macht mir viel Freude mit den Jugendlichen im Kontakt zu sein.

Die Wochenenden verbringe ich weiterhin mit meinem Mitfreiwilligen in Coroico, so bin ich immer viel unterwegs und kann das Land ein bisschen kennenlernen. Die neue Kultur ist für mich sehr beeindruckend, immer mehr lebe ich mich hier ein und genieße es, die Möglichkeit zu haben so eine spannende Erfahrung für mein Leben machen zu können.

Zu Person

Gabriel Beck, 20 Jahre, aus Markdorf, hat nach seiner mittleren Reife den Beruf des Landschaftsgärtners gelernt und die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Außerdem war er Gruppenleiter bei den Ministranten, Oberministrant und in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv. Seinen Freiwilligendienst in Bolivien organisiert er über die Erzdiözese München und Freising, die Dachorganisation ist Weltwärts.